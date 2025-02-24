Курс валют в Україні: долар несподівано завмер – яка причина і чи варто купувати зараз

Долар знову завмер: після місяця значних коливань курсу – від понад 43 гривні за один готівковий долар до менше ніж 42 гривні – на ринку запанувала тиша. Курс на тижні з 17 по 23 лютого коливався у межах 5-8 коп., тобто в межах статистичної похибки. Востаннє такий "штиль " був у жовтні минулого року, а потім курс стрімко пішов угору.

У чому причина нинішнього затишшя, чи буде воно тривалим, якщо ні, то куди піде тренд на перехідному тижні між лютим і березнем – угору чи вниз? Про це і про те, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 24 лютого по 2 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні з 17 по 23 лютого середній курс готівкового долара змінювався мало: від 41,89 до 41,94 грн/долар у продажу і від 41,35 до 41,41 грн/долар у купівлі. На неділю, 23 лютого, було 41,90 і 41,35 відповідно.

Найвища ціна продажу долара була 42,20 грн (0 коп. за тиждень), найнижча – 41,68 грн/долар (+3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,60 грн (0 коп.).

Готівковий євро за тиждень подешевшав у продажу в середньому від 44 до 43,93 грн/євро (-7 коп.), у купівлі від 43,33 до 43,31 грн/євро (-2 коп.), потім дещо подорожчав у продажу. На неділю, 23 лютого, курс продажу був 43,98.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, склалась цікава ситуація. Долари міняйла майже не продавали, хоча курс заявляли вигідний для покупців – 41,80 грн/долар у середньому, а от купували по 41,79. На думку експертів, нелегали очікують швидкого зростання курсу долара на фоні не дуже втішних для України політичних новин щодо встановлення миру, тому запасаються валютою.

Середній курс євро у нелегалів у понеділок, 17 лютого, несподівано обвалився на 20 коп. у продажу і на 30 коп. у купівлі – відповідно до 43,80 і 43,50 грн/євро. Та вже наступного дня висхідний тренд поновився, на кінець тижня євровалюта подорожчала на 20 коп., до 44 грн/євро, повернувшись на попередні позиції. У купівлі курс підвищився до 43,75 грн/євро (-5 коп. за тиждень).

Нацбанк, схоже, взяв паузу, бо з того, як мінявся офіційний курс у робочі дні між 17 і 21 лютого, складно зробити однозначні висновки щодо подальшої політики регулятора: буде він надалі зміцнювати гривню, чи навпаки, не буде. Долар весь тиждень перебував у так званому боковому тренді, тобто його курс коливався вгору-вниз у межах 20 коп., від 41,56 до 41,73 грн/долар. Курс євро мінявся ще менше: від 43,47 до 43,59 грн за одиницю.

На понеділок, 24 лютого, регулятор встановив офіційний курс 41,59 грн/долар (-3 коп. за тиждень) і 43,51 грн/євро (-8 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,05 долара за євро.

Андрій Шевчишин підтвердив, що гривня тримається, балансуючи поблизу 41,60 грн/долар на міжбанківському ринку і 42 грн/долар на готівковому. Та є певні але…

"Значний розрив між готівкою та міжбанком вказує на ситуативність зміцнення гривні, а широкий спред (різниця курсів) між купівлею і продажем готівки вказує на збереження невизначеності на ринку, – аналізує Андрій Шевчишин. – На тижні значно, відразу на 60%, на міжбанку збільшився попит на валюту. Це пов’язано з підвищеним імпортом енергоресурсів (газ, електроенергія) через холодну погоду, можливо, і з військовим імпортом. Ринок з понеділка пішов угору, з середи відкотився, поки тримається, курс не зростає, але це попереду. На готівковому ринку валюти попит і пропозиція збільшуються однаково, тому курс стабільний. Населення конвертує те, що має, в гривню для забезпечення поточних потреб".

Чого очікувати від курсу валют

Найголовніше у прогнозах експертів: не дуже поки що втішні політичні новини про досягнення миру в Україні не призведуть до обвалу курсу гривні. А от коливання курсу на поточному тижні будуть.

"Якщо прогнозувати на тиждень – то гривня ще може зміцнитися, хоча це буде штучне зміцнення з боку регулятора, – вважає Андрій Шевчишин. – Воно потрібне, аби "Нафтогаз", який зараз імпортує значні обсяги газу для опалення, міг придбати валюту якомога дешевше. Однак інфляція прискорюється – це майбутній фактор тиску на гривню. Політичні новини будуть, безумовно, впливати на динаміку ринку, формуючи спекулятивну частину руху курсу долара вгору. І не забуваймо: мирний трек (якщо відбудеться) вимагатиме зняття діючих валютних обмежень, а це ще один значний чинник тиску на гривню, який потребуватиме витрат золотовалютних резервів. Тому, підсумовуючи, можна сказати: в березні на нас чекає підвищення курсу долара".

Дещо інша думка у Олега Пендзина – він вважає, що у найближчі сім днів збережеться нинішня стабільність курсу.

"Але це швидше погано, ніж добре, бо говорить про невизначеність ситуації, що склалася, – аналізує Олег Пендзин. – Нагадаю: у держбюджеті України на 2025 рік закладено середній курс долара на рівні 45 грн. Тобто за три-чотири місяці має бути 43-43,5 гривні. І щоб не було обвалу курсу, панічних настроїв населення, невиправданих витрат Нацбанком золотовалютних резервів для стабілізації курсу гривні, варто її девальвувати поступово. Велике значення матиме зміст політичних новин про можливі умови завершення війни".

Андрій Забловський не виключає спекулятивних спроб збільшити готівковий курс долара на фоні негативних політичних новин.

"Але на перешкоді цьому стануть два чинники: низька купівельна спроможність населення і вироблений за роки війни "імунітет" до новин на кшталт "все пропало, купуймо долари, поки не пізно". Мій прогноз по поточному тижню – якщо зростатиме курс на міжбанківському ринку – зростатиме і на готівковому. Оціночно курс на міжбанку коливатиметься до кінця лютого у коридорі 41,6-41,9 грн/долар. Якщо долати 30-40 коп. – матимемо середній курс на готівковому ринку, тобто може бути від 41,9 до 42,3 грн/долар", – вважає Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олег Пендзин радить тимчасово припинити будь-які операції як з валютою, так і з гривнею, за винятком, якщо закінчився термін дії договору по валютному депозиту.

"Такий депозит краще закрити, вкладені кошти і відсотки забрати готівкою і взяти паузу на тиждень-два, доки не проясниться політична ситуація щодо умов закінчення війни. Якщо термін дії договору не добіг кінця, знімати кошти не варто, втратите відсотки, – роз’яснив Олег Пендзин. – Але вважаю, що у найближчі два місяці гривневим депозитам нічого не загрожує. Якщо маєте гривневі чи валютні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – з ними робити нічого не треба до закінчення терміну дії".

Андрій Забловський і Андрій Шевчишин радять купувати готівкову валюту, не важливо, долари чи євро. Але тільки на вільні кошти, які не планується витрачати у найближчі рік-два без нагальної потреби.

"Ще триває вдалий час для купівлі валюти, бо курс поки стабільний і досить вигідний", – говорить Андрій Забловський. – Девальвація гривні неминуча, тому, маючи валютну готівку, багато хто почуває себе впевненіше, ніж маючи еквівалентну суму в гривнях".

На думку Андрія Шевчишина, краще, якщо гроші працюють і дають дохід. Тому, як варіант, можна придбати короткострокові валютні ОВДП (на три місяці), відсоток по яких складає до 4% річних. Очевидно, що продавати валюту зараз не варто. А от купувати банківські метали (золоті і срібні зливки) наразі невигідно, бо їх вартість досягла історичних максимумів.

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