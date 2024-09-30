Курс валют в Україні: долар знову "хитає", чого очікувати у жовтні і через 100 днів  

Девальвація гривні, про яку вже не говорить тільки ледачий, знову відкладається. Минулого тижня долар здешевшав, а голова Національного банку Андрій Пишний дав зрозуміти, що середньорічний курс 45 гривень за один долар 2025 року – далеко не доконаний факт, а лише розрахункова величина у проєкті закону про держбюджет на наступний рік.

Що думають з цього приводу фінансові аналітики, що буде з курсом поточного тижня, який є перехідним між вереснем і жовтнем, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (30 вересня-6 жовтня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, весь минулий тиждень, від 23 до 29 вересня, тренд курсу готівкового долара був низхідним, на відміну від попереднього тижня, коли американська валюта впевнено дорожчала, наближаючись до 42 грн/долар у продажу. Однак за останній тиждень вересня долар знову подешевшав – на 22 коп. у продажу і на 23 коп. у купівлі, відповідно до 41,53 і 40,97 грн/долар.

Найнижча ціна продажу долара була 41,45 грн/долар (-20 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (-29 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,37 (-23 коп. за тиждень).

У підсумку за місяць готівковий курс помінявся мало: порівняно з 1 вересня у продажу долар здорожчав у середньому на 10 коп., у купівлі - на 5 коп., хоча на максимумі, 18 вересня, було 41,83 і 41,27 грн/долар.

Готівковий євро також подешевшав за минулий тиждень з 45,66 до 46,50 грн/євро (-16 коп.) у продажу і з 45,91 до 45,81 грн/євро (-10 коп.) у купівлі. Однак за вересень євро, на відміну від долара, помітно додав у вартості: здорожчав за місяць на 50 коп. у продажу і на 47 коп. у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар також весь тиждень дешевшав як у продажу, так і в купівлі. На неділю, 29 вересня, середній курс продажу долара встановився на рівні 41,46 грн/долар (-24 коп. за тиждень), курс купівлі – 41,42 грн/долар (-22 коп. за тиждень).

Курс продажу євро нагадував синусоїду, у понеділок, 23 вересня, він упав на 15 коп. до 46,45 грн/євро, у середу, 25-го, досяг максимуму – 46,56 грн/евро і на неділю, 29 вересня, знову знизився до 46,40 грн/євро. У підсумку євровалюта у нелегалів подешевшала за тиждень на 20 коп.

Курс купівлі євро повільно знижувався весь тиждень і на неділю, 29 вересня, встановився на рівні – 46,35 грн/євро (-5 коп. за тиждень).

Нацбанк минулого тижня поступово зміцнював гривню як до долара, так і до євро. Американська валюта за тиждень, станом на 30 вересня, здешевшала на 18 коп. – офіційний курс встановлено 41,17 грн/долар, євровалюта подешевшала на 20 коп. – офіційний курс дорівнює 45,95 грн/євро.

Співвідношення долар/євро залишилось 1,12 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що гривня зміцнилась через надлишок валюти на міжбанківському ринку у зв’язку з закінченням місяця і кварталу.

"Продаж валюти на міжбанку наприкінці місяця і особливо кварталу – сезонний фактор, адже бізнес-структури виплачують податки, зарплати, дивіденди, премії тощо, для чого, очевидно, потрібні гривні, а не долари", – аналізує Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський назвав ще один чинник поточного зміцнення гривні: це заява голови НБУ про те, що курс гривні "повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх".

На думку експерта, ця заява має заспокоїти суспільство, бо справді, за Конституцією саме Нацбанк відповідає за стабільність грошової одиниці, цінову стабільність, фінансову стабільність і підтримку політики уряду, саме в такому порядку".

"Тобто голова НБУ акцентував, що по закону бажання Кабміну про значно вищий, ніж зараз, курс долара для наповнення держбюджету - це не перше завдання для регулятора, а лише четверте", – підкресливв Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози фахівців відрізняються.

Олег Пендзин вважає, що на поточному тижні долар ще подешевшає. Експерт вказав на цікаву тенденцію: тривалий час валюта дорожчає від середини першої декади по другу декаду кожного місяця і дешевшає у третій десятиденці.

"Тому на тижні побачимо подальше зниження як безготівкового, так і готівкового курсу ще на 10-15 коп., або в середньому до 41,35-41,40 грн за доларову готівку у продажу, – конкретизував Олег Пендзин. – Однак протягом поточного року загальний девальваційний тренд гривні очевидний і під кінець грудня, це менше, ніж 100 днів, матимемо, вважаю, 42,5 грн/долар".

За прогнозом Андрія Забловського, поточного тижня стійкий низхідний тренд припиниться, і курс готівкового долара знову почне коливатися вгору-донизу залежно від ситуації на безготівковому ринку.

"Коридор продажу готівки розшириться на 10-20 коп., від 41,30 до 41,90 грн/долар", – оцінює Андрій Забловський.

А от Андрій Шевчишин не виключає, що низхідний тренд зміниться на висхідний. Долар знову почне повільно дорожчати, але середній курс продажу готівки не перетне позначку у 42 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти говорять, що українці продовжують купувати готівкову валюту, витрачаючи на неї все більше вільних коштів. За інформацією НБУ, за 8 місяців поточного року банки завезли готівкової валюти на 9,89 млрд доларів, це більше, ніж за весь 2023 рік – 9,46 млрд доларів і більше, ніж за 2020-2021 роки разом узяті (9,72 млрд доларів). З них 73% або 7,26 млрд – це саме долар США.

"За останні чотири місяці українці використали на купівлю готівкової валюти рекордні 11-13% всієї наявної готівкової гривні, у серпні цей показник був 11,2%, – навів статистичні дані НБУ Андрій Шевчишин. – Якщо уявити що готівка – це бюджет домогосподарства, то з 2018 по 2023 рік домогосподарства відкладали на валюту від 5 до 10%. І кожен раз після досягнення позначки використання 10% бюджету на купівлю валюти, через кілька місяців починалось зростання курсу долара. У 2024 році процесс зростання постійний, і населення вкидає в купівлю валюти все більше й більше свого бюджету".

Олег Пендзин вважає, що купувати долари і складати їх "під матрац" нема економічного сенсу.

"Гроші повинні працювати, приносити дохід, – упевнений Олег Пендзин. – 2024 року – це насамперед гривневі депозити, які раніше давали до 16% річних, зараз у середньому 10,7%. Але вони вже менш вигідні через зниження відсотків річних і можливе збільшення оподаткування прибутку. Тому є сенс інвестувати у тримісячні гривневі ОВДП (облігації державної внутрішньої позики) з дохідністю 15,5%. Для порівняння: готівкові долари, які були куплені у січні поточного року, мають на сьогодні дохідність 4,6% за рахунок зростання курсу".

Дещо інша думка у Андрія Забловського – він вважає, що валюта при тривалому часі її зберігання навіть у гаманцях досить вигідна. Наприклад, кожний долар, куплений у листопаді 2023 року, коли середній готівковий курс був на мінімумі (36,20 грн/долар у продажу) на сьогодні приніс прибуток у 4,8 грн (курс купівлі 41 грн/долар). Це еквівалентно 13% річних, плюс психологічний фактор – кошти завжди під рукою і не дешевшають.

Втім Забловський наголосив: тільки долари або євро в готівці чи у банку – не панацея, принаймні 30% заощаджень варто тримати у гривні – це можуть бути банківські вклади або ОВДП.

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним.

Чи підтримають секретний “план перемоги” України за океаном?

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