Курс валют в Україні: долари дорожчають і закінчуються, до обмінників шикуються черги

Минулого тижня для українців було дві новини щодо курсу валют: погана і хороша. Погана – гривня продовжує знецінюватися, хороша – гривня дешевшає повільно. Утім, від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 грн за долар, це на 50 коп. більше, ніж було 31 грудня минулого року.

Чи очікувати подальшого зростання курсу поточного тижня січня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 13 до 19 січня.

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, весь тиждень від 6 до 12 січня тривало поступове підвищення курсу долара, як безготівкового, так і готівкового. Рубіж у 43 грн/долар у продажу готівки було досягнуто у п’ятницю, 10 січня. Ідеться про середній курс, бо чимало банків та обмінних пунктів продавали валюту дорожче. На вихідних курс стабілізувався на рівні 43 грн/долар у продажу (+44 коп. за тиждень) і 42,31 у купівлі (+38 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 43,25 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча – 42,80 грн/долар (+45 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,75 грн (також +45 коп.).

Курс готівкового євро зростав у понеділок і вівторок, 6 та 7 січня, і знижувався надалі до неділі, 12 січня. Євровалюта спершу подорожчала до 44,52 грн/євро у продажу (+38 коп.) і 43,78 у купівлі (+37 коп.), а подешевшала лише на 7 коп., відповідно до 44,43 та 43,71 грн/євро. За тиждень курс євро виріс на 29 коп. у продажу і на 20 коп. у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар тільки дорожчав. За тиждень, від 6 до 13 січня, середній курс зріс у продажу на 38 коп. до 43,05 грн/долар, у купівлі на 48 коп. до 42,98 грн/долар.

Тренд курсу євро у нелегалів мінявся кожні два дні: вгору, донизу і знову вгору. Максимальний курс був у вівторок, 7 січня: 44,50 грн/євро у продажу і 44,25 у купівлі, мінімальний у продажу – у 44,39 грн/євро у четвер, 9 січня, мінімальний у купівлі – 44,10 грн/євро у понеділок, 6 січня. На неділю, 12 січня, курс дещо знизився: до 44,48 грн/євро у продажу і 44,10 у купівлі. Тобто за тиждень євро подорожчав на 18 коп.у продажу, у купівлі ціна повернулась до попереднього значення.

Нацбанк продовжив повільну девальвацію гривні щодо долара: за тиждень з 6 по 12 січня офіційний курс змінився від 42,09 до 42,28 грн/долар (+19 коп.). Такий курс залишився на понеділок, 13 січня.

Офіційний курс євро протягом тижня коливався вгору-вниз від 43,33 до 43,90 грн/євро. На 13 січня регулятор встановив курс 43,57 грн/євро (+24 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збереглось на рівні 1,03 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що у робочі дні з 6 по 10 січня тренд на міжбанківському валютному ринку був висхідним, і якби не продаж валюти Нацбанком, безготівковий курс міг би бути й вищим за 42,45 грн/долар (+12 коп. з початку тижня).

"Зросла активність продавців, але попит на купівлю готівки виріс більше на 25%, – аналізує Андрій Шевчишин. – Тобто частина населення бачить, що долар постійно дорожчає і, як завжди, намагається врятувати заощадження, купуючи долари".

Експерт пояснив, звідки з’явились додаткові кошти на придбання валюти фізособами – це виплати за підсумками року у державних і бізнес-структурах. Ці кошти співвітчизники швидко конвертують у долари, вважаючи, що девальвація гривні продовжиться.

Андрій Забловський додав, що у грудні 2024 року видатки з держбюджету були рекордними – понад 705 млрд грн, на чверть більше, ніж у грудні 2023 року і на 65% більше, ніж у листопаді 2024 року. Очевидно, що це створило додатковий тиск на валютний ринок і призвело до подальшого здорожчання долара.

Моніторинг ТСН.ua банків і обмінних пунктів у Києві показав: за валютою вже шикуються невеликі черги, а є вона передусім там, де курс долара помітно вищий за середній, тобто понад 43 гривні за одиницю.

А там, де курс низький, валюти вже нема. Касири, пояснюють, що попит збільшився, тому долари закінчилися – їх розкупили.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що на поточному тижні гривня дешевшатиме і далі, але їхні думки різні з приводу того, наскільки швидко це відбуватиметься.

"Можлива невелика пауза, бо готівковий ринок уже досяг середнього курсу 43 грн/долар, – говорить Андрій Шевчишин. – Нацбанк проводить досить активну політику, аби не було швидкого знецінення гривні. Та це не міняє загальний тренд на її девальвацію".

А от на думку Андрія Забловського, регулятор мав би діяти рішучіше і не допустити швидкого зниження готівкового курсу долара до 43 гривень.

"Можна говорити про новий валютний коридор на міжбанку – 42,2-45,5 грн/долар, відповідно на готівковому ринку це понад 43 грн/долар, – говорить Андрій Забловський. – Але завдяки фінансовій допомозі наших зарубіжних партнерів, нема фундаментальних економічних чинників для швидкої девальвації гривні. Наявні певні спекулятивні чинники, та у Нацбанка є ресурси і, сподіваюсь, що він їх використає, аби стримати девальваційний темп гривні. Якщо так станеться, то готівковий долар поступово припинить дорожчати і зупиниться на 43 грн".

Олег Пендзин також вважає, що на тижні з 13 по 19 грудня не варто очікувати значного подорожчання долара.

"Нагадаю: середній за рік офіційний курс долара запланований на рівні 45 грн, наразі маємо 42,28 грн, водночас готівковий курс уже перевищив 43 грн, це забагато для початку січня, – аналізує Олег Пендзин. – Нацбанк у грудні минулого року пригальмував зростання офіційного курсу на рівні 42 грн, а з січня став швидко надолужувати прогаяне, що, на мою думку, привело до прискорення попиту на готівкову валюту з боку населення. Тобто спрацювали панічні настрої. Та регулятор на поточному тижні, швидше за все, стабілізує ситуацію. Курс може ще зрости, але на кілька копійок, не більше".

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів однакові щодо продажу валюти: як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності і різні щодо купівлі доларів чи євро.

Олег Пендзин прогнозує, що у перші три місяці поточного року курс готівкової гривні не досягне 44 грн/долар (+2%), тому гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) будуть прибутковішими за інвестиції у купівлю готівкової валюти.

"Наразі багато банків підвищили відсоток річних по депозитах, за квартал можна заробити понад 3% від суми гривневого вкладу і понад 4% – на короткотермінових ОВДП", – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки можуть принести більший прибуток, ніж купівля готівкової валюти. Однак у тривалій перспективі – рік і більше – валюта може дати дохід, співставний якщо не з ОВДП – фінансовим інструментом, поки не дуже звичним для пересічного українця, то принаймні з гривневими депозитами.

"Додатковими перевагами валютної готівки є висока доступність і швидка ліквідність, тобто її можна без проблем у будь-який момент поміняти на гривні, а на побутовому рівні – і розрахуватись по вигідному курсу, – аргументував Андрій Шевчишин. – Але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно. Можлива така стратегія: короткотермінова перспектива – гривневі депозити або ОВДП, довготермінова – купівля валюти. Наразі краще долар, який дорожчає, а не євро, бо курс євро у найближчі місяці може знизитися до паритетного з доларом".

Андрій Забловський нагадав: варто купувати будь-які активи, зокрема й валюту, тоді, коли вона дешевшає. Тому краще взяти паузу, доки не відбудеться зміна президента у Сполучених Штатах. Це, зокрема, прояснить ситуацію зі співвідношенням долара та євро. Поки можна купувати ОВДП і банківські зливки дорогоцінних металів. Експерт додав, що золото не дешевшатиме,але прибуток дасть не раніше, ніж через кілька років.

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