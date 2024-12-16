Курс валют в Україні: експерти прогнозують обвал гривні – скільки невдовзі коштуватиме долар

Головною новиною на фінансовому ринку стало збільшення Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка, під який НБУ кредитує комерційні банки, з 13% до 13,5% річних. Востаннє Нацбанк змінив облікову ставку пів року тому, зменшивши її з 13,5% до 13%. Також регулятор зумів утримати і офіційний, і середній курси як безготівкового, так і готівкового долара нижче 42 гривень. Попри це, прогнози фінансових аналітиків песимістичні – не виключено, що невдовзі на нас чекає значне здорожчання долара, яке може стати шоком для українців.

Чи справді нинішня контрольована девальвація гривні може змінитись неконтрольованою, скільки коштуватиме долар, нарешті чого очікувати від курсу на тижні від 16 до 22 грудня і що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Тиждень від 9 о 15 грудня готівковий долар розпочав помітним здорожчанням і, здавалося б, усе зрозуміло: рубіж у 42 гривні за долар буде швидко подолано, і курс піде далі. Однак у четвер, 12 грудня, висхідний тренд змінився на протилежний. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс продажу готівкового долара досяг максимуму у 41,98 грн і пішов донизу, хоча й незначно, на 4 коп. На неділю, 15 грудня, курс був 41,95 грн/долар, тобто за тиждень долар здорожчав у продажу у середньому на 15 коп. У купівлі долар протягом тижня коливався від 41,30 до 41,43 грн, а у неділю здорожчав до 41,46 (+16 коп. за тиждень).

Між тим, немало комбанків продавало долар по 42 гривні за одиницю і дорожче, і попит на валюту з боку населення мав місце. Найвища ціна продажу долара була 42,10 грн (0 коп. за тиждень), найнижча 41,74 грн/долар (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,67 грн (+7 коп.).

Курс готівкового євро був практично стабільним у продажу: 44,36-44,38 грн/євро і коливався в купівлі у коридорі 43,60-43,70 грн/євро. Під кінець тижня курс знизився до 44,24 грн/євро у продажу (-10 коп.) і до 43,58 у купівлі (-2 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара протягом тижня то зростав, то знижувався, однак коливання були незначними, у межах 10 коп. Максимальний курс продажу був 41,83 грн/долар, мінімальний – 41,75. Курс купівлі – відповідно 41,78 і 41,73 грн/долар. Однак у неділю почалось помітне здорожчання у продажу до 41,95 грн/долар (+22 коп. за тиждень). У купівлі курс був 41,82 (0 коп. за тиждень).

Євро у понеділок, 9 грудня, ситуативно здорожчав на 10 коп. у продажу і купівлі – відповідно до 44,38 та 44,27 грн/євро, однак надалі тільки дешевшав. На неділю, 15 грудня, курс був відповідно 44,24 (-14 коп. за тиждень) і 44,05 грн/євро (-22 коп. за тиждень).

Нацбанк протягом тижня плавно підвищував курс долара і знижував курс євро, тренд помінявся лише у п’ятницю, 13 грудня. Для долара курс змінився протягом тижня з 41,44 до 41,69 грн/долар, для євро – з 43,86 до 43,70 грн/євро.

На понеділок, 16 грудня, регулятор встановив курс долара 41,61 грн/долар (+17 коп. за тиждень), курс євро 43,74 грн/євро (-12 коп.).

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,06 до 1,05 долара за євро.

Андрій Шевчишин назвав два чинники, через які долар припинив дорожчати: це збільшення облікової ставки, а головне – рекордні продажі валюти Нацбанком на міжбанківському ринку.

"Як повідомила Держслужба статистики, за підсумками листопада інфляція прискорилась і досягла 11,2% річних, це на 1,5% вище, ніж прогнозували аналітики НБУ, – аналізує Андрій Шевчишин. – А попереду грудень, який є традиційно є інфляційним місяцем. Нагадаю, за рівень інфляції відповідає Нацбанк, тому вимальовується логічний ланцюжок: вища облікова ставка приводить до зменшення обсягів кредитування, а значить пригальмовує ріст цін. Але в Україні з певних причин ця так звана монетарна трансмісія працює недостатньо. Другий важіль для уповільнення інфляції – зміцнення гривні. Тому регулятор одночасно з підвищенням облікової ставки застосував швидкодіючий фактор: він збільшив продаж валюти на міжбанку до рекордних за останні вісім тижнів 785 млн доларів. У підсумку курс на міжбанку, який досяг 41,78 грн/долар, пішов униз, потягнувши за собою курс на готівковому ринку. Тобто регулятор для гальмування інфляції "спалив" частину золотовалютних резервів, які зросли за листопад на 9%, майже до 40 млрд доларів".

Чого очікувати від курсу валют

Прогнози експертів співпали: курс готівкового долара невдовзі знову піде вгору і до кінця року нарешті перевищить у середньому 42 гривні. А от наскільки зросте ціна американської валюти – думки фахівців різняться. Однак не йдеться про те, що контрольована Нацбанком девальвація гривні може стати неконтрольованою.

Олег Пендзин найбільш песимістичний: він вважає, що середній курс 42+ грн/долар стане реальністю в останній декаді грудня, а то й "під ялинку". На думку експерта, стрибок може бути у межах 50 коп. і це не межа. Подальше зростання курсу продовжиться у січні, коли почнеться новий фінансовий рік, і показники річної інфляції 2025 року, яку поточного року стримує відносно дешевий долар, тимчасово відійдуть на другий план.

"На тижні з 16 по 22 грудня офіційний курс гривні може зрости ще на 20 коп., до 41,80 грн/долар, це надалі призведе до подорожчання готівкового долара у середньому вище 42 грн, – передбачив Олег Пендзин. – Вважаю, що облікову ставку треба було підвищувати на 2%, до 15% річних, тоді був би помітний ефект щодо стримування росту курсу гривні".

За прогнозом Андрія Шевчишина, регулятор, швидше за все, продовжить політику стримування девальвації гривні. Та є одне але…

"На міжбанківському ринку попит зростає, за останніми даними, він збільшився на 15%, а пропозиція валюти, навпаки, зменшилась на 1%, це, очевидно, штовхає курс угору, – аналізує Андрій Шевчишин. – Несподівано під кінець дня минулої п’ятниці, 13-го, міжбанк "вистрілив" зростом і закрився майже на тижневому максимумі (41,78 грн/долар). Не виключена спроба міжбанку з 16 грудня підібратися до 41,9-42 грн/долар, а готівковий ринок може закріпитися вище 42 грн/долар".

Найоптимістичнійший прогноз Андрія Забловського. Експерт говорить, що від 16 до 22 грудня курс долара на міжбанку утримається в коридорі 41,60-41,80 грн, а готівковий курс може лише на короткий час перевищити 42 грн.

"Наступного тижня спостерігатимемо курсові гойдалки, а міжбанк тестуватиме новий рівень у 42 грн/долар, - вважає Андрій Забловський. – Чи вдасться його подолати – поки не прогнозую. Взагалі девальвація гривні буде розтягнутою у часі".

Продавати чи купувати валюту

Експерти одностайні у питанні щодо продажу валюти: цього не варто робити без крайньої потреби. Щодо придбання зараз доларів, євро тощо думки різні.

Олег Пендзин наголошує, що заощадження ліпше не тільки зберігати від знецінення, а й примножувати.

"Найкраще для цього підходять облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Долар у готівці не дасть такого рівня доходу за рахунок зростання курсу, хоча він і подорожчає. Гривневі депозити у наступному році навряд чи перевищать рівень інфляції. Механізм такий: кошти, які можна не витрачати, одразу вкладаємо у ОВДП, а гривневі депозити після закінчення терміну їх дії переводимо у ОВДП. Для тих, хто бажає це зробити вперше, детальну консультацію можна отримати, наприклад, у банках, які займаються розміщенням цінних паперів", – роз’яснив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин повідомив, що за даними НБУ, фізичні особи протягом останнього тижня збільшили приблизно на 20% обсяги купівлі і продажу валюти.

"Одні посилено купують долари, інші посилено продають, очевидно готуються до різдвяних і новорічних свят, - вважає Андрій Шевчишин. – Нам цікавіший тренд на купівлю валюти, бо, очевидно: українці, як і раніше, вважають долар найнадійнішим засобом збереження заощаджень. Певною мірою це вірно, адже валютна готівка на руках убезпечує від несподіванок з курсом. Головне – аби вона зберігалась у надійному місці".

Андрій Забловський говорить, що попит на ОВДП зростає, та левова доля покупців – юридичні структури. Втім, фізичні особи за останній місяць збільшили портфель ОВДП на 8,5%.

"Населення тримає у ОВДП 72,73 млрд грн, а у депозитах – 1 трлн 186 млрд грн, приріст за листопад 1,1%, – навів цифри експерт. – Це означає, що доля ОВДП у портфелі інвестицій пересічного українця становить лише 6%. Причини різні – небажання виходити з зони комфорту, освоювати нові інвестиційні інструменти, відсутність достатньої суми для придбання ОВДП. Бо займатися цим питанням варто, маючи на руках не менше 25-30 тисяч гривен, інакше, як кажуть у народі, шкурка вичинки не варта. Тому маємо те, що маємо".

Експерт додав, що, за даними Нацбанку, українці купили поточного року понад 10 млрд доларів готівкою.

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