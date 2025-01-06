Курс валют в Україні: гривня впала до долара рекордно низько – що далі?

У новий рік Україна зайшла з рекордно низьким офіційним курсом гривні: понад 42 грн/долар. Ринковий безготівковий та готівковий курси перетнули цю межу за два тижні до кінця грудня. Відтоді долар тільки дорожчав і на початок січня перевищив у середньому 42,50 грн у продажу, йдеться про готівку.

Ще одна новина тижня – дешевшала до долара не лише гривня, а й євро. Поки європейська валюта трохи дорожча за американську, та деякі фінансові аналітики вже говорять про неминучий паритет курсів.

Чого очікувати у найближчий тиждень січня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 6 до 12 січня.

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Долар продовжив дорожчати 30 та 31 грудня і навіть 1 січня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за ці три дні готівковий долар додав ще 22 коп. у продажу і 7 коп. у купівлі: у середньому курс збільшився до 42,50 і до 41,78 грн/долар відповідно. Під кінець тижня долар ще подорожчав: до 42,57 у продажу і до 41,95 у купівлі.

Найвища ціна продажу долара була 42,75 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча – 42,35 грн/долар (також +25 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,30 грн (і тут +25 коп.).

За грудень минулого року курс готівкового долара виріс на 60 коп. у продажу і на 40 коп. у купівлі. А за весь 2024 рік готівковий долар подорожчав на 4,30 грн у продажу і на 4,10 грн у купівлі.

Курс готівкового євро зростав у понеділок і вівторок, 30 та 31 грудня. Він підвищився у середньому на 20 коп. як у продажу, так і в купівлі: до 44,44 і 43,72 грн/євро відповідно. Надалі євровалюта плавно дешевшала, на неділю, 5 січня, встановився курс продажу 44,16 грн/євро, курс купівлі – 43,40 грн/євро. У підсумку за тиждень з 30 грудня по 5 січня, євро подешевшав на 9 коп. у продажу і на 12 коп. у купівлі.

За грудень євро здешевшав на 10 коп. у продажу і на 15 коп. у купівлі, однак за весь 2024 рік євровалюта зросла до гривні на 1,55 грн у продажу і на 1,65 грн у купівлі, на 1 січня минулого року було відповідно 42,75 і 41,90 грн/євро. Цікаво, що з травня до середини вересня минулого року євро стрімко дорожчав, і на 16 вересня готівковий курс досяг максимуму: 46,65 грн у продажу і 45,90 в купівлі. Надалі почався тривалий низхідний тренд.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар у продажу лише дорожчав. За тиждень від 30 грудня до 5 січня, курс зріс на 35 коп. до 42,65 грн/долар. У купівлі на тижні був мінімум 1 січня: лише 42 грн/долар (-32 коп.) і максимум 5 січня: 42,45 грн/долар (+13 коп. за тиждень).

Євро у нелегалів продовжив дешевшати. Якщо у понеділок, 30 грудня, було 44,44 грн/євро у продажу і 44,25 у купівлі, то в неділю, 5 січня, вже відповідно 44,22 (-24 коп. за тиждень) і 44,05 (-20 коп.).

Нацбанк завершив минулий рік рекордним курсом у 42,04 грн/долар, надалі знизив його до 41,97, однак на п’ятницю, 3 січня, знову було 42,04. На понеділок, 6 січня, регулятор встановив офіційний курс 42,09 грн/долар (+15 коп. за тиждень).

Офіційний курс євро від 30 грудня до 3 січня знизився на 37 коп., до 43,38 грн/євро. На понеділок, 6 січня, євро ще подешевшав до 43,33 грн/євро (-42 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень знизилось з 1,04 до 1,03 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що тиждень між груднем і січнем був спокійним у порівнянні з попереднім тижнем, коли Нацбанк продав з резервів валюти на 1,6 млрд доларів, це більше, ніж бувало раніше за місяць.

"За грудень НБУ продав 5,284 млрд доларів з резервів, це рекордний місячний обсяг в історії, саме тому курс гривні не обвалився, а лише підвищився понад 42 грн/долар – аналізує Андрій Шевчишин. – Чи можемо ми дозволити такі витрати – так. На кінець року валютні резерви склали 42,8 млрд доларів, це достатньо. Основні продажі були для того, аби задовільнити попит на валюту імпортерів, населення і державних компаній (тут також оборонка)".

За словами експерта, таких значних витрат з резервів НБУ в січні не повинно бути.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти очікують поточного тижня подальшої девальвації гривні, а січень може стати критичним: стане ясно, чи гривня дешевшатиме плавно чи станеться одномоментний обвал курсу нижче 43 грн за долар.

На думку Олега Пендзина, тренд на девальвацію проглядається у діях Нацбанку, який встановив на понеділок, 6 січня, помітно нижчий офіційний курс гривні, ніж перед вихідними.

"Офіційний курс є орієнтиром для міжбанківського ринку, – аналізує Олег Пендзин. – Готівковий курс більше залежить від попиту на валюту з боку населення, який у новому році поки не значний. На поточному тижні очікуються продажі великих обсягів валюти Міністерством фінансів для фінансування соціальних виплат, тому регулятор ще здешевить гривню, це потягне за собою міжбанк і готівковий ринок. Але ненабагато, вище за 42,60 грн/долар середній курс продажу не сягне".

Андрій Шевчишин говорить, що наразі пропозиція валюти на міжбанку зменшилась на 30%, а попит – на 70%, тому нема ажіотажу і на готівковому ринку.

"На тижні з 6 по 12 січня очікується пожвавлення ділової активності, а на готівковому ринку поки продовжиться тиша. Складно сказати, скільки вона триватиме, та в середньому дешевше 42,50 грн у готівковому продажу долар не буде", – спрогнозував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський зазначив, що курсовий коридор поступово зміщується вгору, він уже тримається помітно вище 42 грн/долар на міжбанку. Очевидно, що має місце повільна девальвація гривні, яка продовжиться і на готівковому ринку. Експерт наголосив: поки триває перехідний період від свят до збільшення ділової активності, складно сказати, чи буде на цьому тижні подорожчання долара вище нинішніх 42,55 грн за одиницю, чи даний середній курс утримається ще якийсь час.

Продавати чи купувати валюту

Експерти у своїх порадах підбили підсумки минулого року щодо використання того чи іншого фінансового інструменту для інвестицій.

Олег Пендзин, котрий є прихильником інвестицій у гривню, навів такі цифри.

"Рік тому один долар готівкою коштував у продажу в середньому 38 гривень, зараз – 42,50, курс купівлі тепер 41,80-42,30 грн/долар. Тобто прибуток за рахунок зростання курсу склав 3,80-4,30 грн на доларі або 10-11% річних. Торік середній відсоток по гривневих депозитах був 13-14%, а по державних цінних паперах у гривні (ОВДП) доходив до 20% – підрахував Олег Пендзин. – Тобто інвестиції у гривню були вигідніші".

Поточного року ситуація інша: відсотки за вкладами менші, 11-11,5% річних для коротких депозитів терміном на три місяці, а податок на прибуток більший. Але, на думку Олега Пендзина, у перші три місяці року зростання курсу долара не буде вищим ніж до 43,5 грн/долар. Це у межах 2%, тому очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ОВДП, дадуть за три місяці більший прибуток, ніж купівля зараз валюти.

Андрій Забловський звернув увагу на різні тренди курсу долара та євро: якщо американська валюта дорожчає стосовно гривні, то європейська дешевшає.

"Є низка економічних і політичних причин для здешевлення євро, Україна на це ніяк не впливає, бо курс гривні прив’язаний до долара, а не до євро. Тому якщо євро падає до долара, то автоматично – і до гривні", – роз’яснив Андрій Забловський.

За прогнозом Забловського, євро може ще здешевшати, але паритету, коли за 1 євро даватимуть 1 долар, поки не очікується. Тому євро зараз привабливий для тих, хто купуватиме євровалюту не з метою отримання прибутку, а щоб у майбутньому витрачати її у країнах ЄС: для навчання, лікування, подорожей тощо.

Андрій Шевчишин констатував: українці торік купили готівкової валюти на 11 млрд доларів більше, ніж продали, втричі перевищивши показник 2023 року. Причина, на його думку, очевидна: населення більше стурбоване не можливістю заробити "на грошах", а тим, аби не втратити під час війни вже зароблене. Тому навіть за нинішнього високого курсу готівкову валюту продовжать купувати.

А от продавати валюту без крайньої необхідності експерти, як і раніше, не радять. Виняток – коли виручені від продажу валюти гривні будуть витрачені на якісь проєкти.

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