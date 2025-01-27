Курс валют в Україні: куди валиться долар і чому експерти радять його продавати

За тиждень курс купівлі долара знизився на 44 коп., до 41,80 грн/долар. Чого очікувати далі?

Головних новин на фінансовому ринку щодо курсу валют минулого тижня було дві: значне підвищення Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка річних, під який регулятор кредитує комерційні банки і подальше помітне зміцнення гривні.

Про курс у 43 гривні за один готівковий долар давно не йдеться, американська валюта здешевшала до рівня, що був місяць тому, тобто нижче за 42,40 грн/долар.

Чому низхідний тренд набирає силу, чого очікувати від курсу в останній тиждень січня і на початку лютого, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 27 січня до 2 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Національний банк поінформував, що від 24 січня поточного року облікова ставка зросла на 1%, тобто до 14,5% відсотка річних. Такий крок має за мету якщо не тривале зміцнення, то принаймні стримування девальвації гривні у найближчі місяці. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні з 20 по 26 січня гривня продовжила дорожчати до долара. Якщо у понеділок, 20 січня, середній курс продажу долара на готівковому ринку був 42,67 грн/долар, то у неділю, 26 січня – 42,30 (-37 коп.). Курс купівлі долара знизився на 44 коп., до 41,80 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара була 42,55 грн (-35 коп. за тиждень), найнижча – 42,18 грн/долар (-12 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,05 грн (-25 коп.).

Готівковий євро весь тиждень дорожчав. На неділю, 26 січня, курс досяг 44,40 (+31 коп. за тиждень) і 43,70 (+36 коп. за тиждень) грн/євро відповідно у продажу і купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, другий тиждень поспіль триває низхідний тренд курсу долара. Від понеділка, 20 січня, до неділі, 26 січня, середній курс продажу знизився на 32 коп. до 42,16 грн/долар, курс купівлі – на 38 коп. до 42,13 грн/долар.

А от курс євровалюти продовжує мінятись синусоїдально третій тиждень поспіль: один день іде догори, наступного дня – донизу. Але коливання стали вдвічі меншими, ніж раніше. З 20 по 25 січня коливання були у межах 20 коп. у продажу, від 44,10 до 44,30 грн/євро і 32 коп. у купівлі, від 43,90 до 44,22 грн/євро. На неділю, 26 січня, курс продажу у нелегалів був 44,42 (+28 коп. за тиждень), курс купівлі 44,15 грн/євро (+5 коп. за тиждень).

Нацбанк за тиждень зміцнив гривню до долара на 20 коп. На понеділок, 27 січня, офіційний курс встановлено на рівні 41,93 грн/долар.

Офіційний курс євро протягом минулого тижня мінявся різноспрямовано, коливання були у межах 50 коп., від 43,37 до 43,87 грн/євро. На 27 січня регулятор встановив курс 43,92 грн/євро (+55 коп. за тиждень). Євровалюта дорожчає другий тиждень поспіль.

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,03 до 1,05 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що за минулий тиждень на міжбанківському валютному ринку попит на валюту знизився на 15%, а пропозиція зросла на 4%. На готівковому ринку попит – мінус 4%, пропозиція – плюс 14%.

"Такі тренди вплинули на курс долара у бік зниження, також Нацбанк більше, ніж очікувалося, "з запасом", підняв облікову ставку, зміцнивши гривню. Не виключаю, що регулятор у першому півріччі ще двічі підвищить облікову ставку, це має стримати як інфляцію, так і девальвацію гривні", – аналізує експерт.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти зійшлись на думці, що подальше зміцнення гривні поточного тижня малоймовірне.

"Курс готівкової гривні, швидше за все, стабілізується на нинішньому рівні, тобто вище 42, але нижче 42,5 грн/долар", – уточнив Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин зазначив, що перші дії нового президента США показали: як економічну, так і військову підтримку України буде продовжено. Це позитивно вплинуло на настрої інвесторів і опосередковано – на настрої українців, які хвилювались, що долар швидко дорожчатиме.

"Песимістичні прогнози не справдились, тренд помінявся, і фінансово-економічна модель розвитку України у 2025 році вважається позитивною, – аналізує Олег Пендзин. – На тижні з 27 січня по 2 лютого матимемо курс гривні на готівковому ринку у коридорі 42-42,5 грн/долар. Здешевлення долара поступово припиниться, курсу продажу нижче 42 грн/долар не очікую".

Андрій Забловський додав, що стрибок курсу до 43 грн/долар був спекулятивним, викликаним надлишком гривні на міжбанківському і готівковому ринку, і його вчасно знизив Нацбанк за рахунок продажу валюти.

"Це не означає, що девальваційні очікування гривні зникли, але девальвація буде повільною, – вважає експерт – На поточному тижні матимемо стабільну ситуацію з курсом на міжбанку близько 42 грн/долар. Готівковий курс буде у середньому 42,30 грн/долар у продажу і нижче 42 грн /купівлі".

Продавати чи купувати валюту

Експерти прийшли до висновку, що наразі варто як купувати, так і продавати валюту.

Андрій Шевчишин вважає, що власникам вільних коштів зараз варто визначитися: вони бажають швидко заробити "на грошах" чи хочуть убезпечити їх схоронність на роки вперед.

"Швидко заробити на доларах за рахунок зростання курсу поки неможливо, це очевидно, – зазначив Андрій Шевчишин. – Та нагадаю: середній курс долара у 2025 році запланований на рівні 45 грн, тобто на кінець року може бути 47 грн/долар. У порівнянні з сьогоднішніми 42,40 грн/долар матимемо зростання майже на 11%, що співставно з доходами від депозитів у гривні. Як правило, це депозити на певний строк, бо по них відсотки значно вищі, ніж по поточних депозитах, тому достроково кошти забрати неможливо. А готівкові долари завжди під рукою, якщо в них виникне необхідність. Поки долар дешевшає, його варто купувати, бо за рік-два курс буде помітно вищим. Альтернативою долару є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), дохідність по яких за поточний рік гарантовано перекриє прибуток від зростання курсу долара".

Олег Пендзин навів розрахунок, який підтверджує правильність інвестування у гривню, а не у валюту.

"Нагадаю: інвестиція – це вкладання коштів у певний проект з метою отримати прибуток, – почав Олег Пендзин. – Той, хто на хвилі панічного зростання курсу купив у січні цього року готівкові долари у середньому по 43 гривні за одиницю, втратив понад 60 коп., якщо рахувати за курсом продажу і 1,20 грн, якщо рахувати за курсом купівлі, за яким можна сьогодні конвертувати долари назад у гривні. Тобто така "інвестиція" вже принесла збитків на 1,4-2,8%. Навпаки, гривневий депозит, відкритий 2 січня, наприкінці місяця дасть чистий прибуток у 0,8-1% на кожній вкладеній гривні. А ОВДП ще вигідніші, бо не обкладаються податком на прибуток у 23%, як депозити. Вони за місяць дадуть "навар" у 1,4% від інвестованої суми. Якщо, наприклад, інвестовано у ОВДП терміном дії три місяці 30 тис. грн, прибуток тільки за січень становитиме 420 грн. Висновки робіть самі".

Експерт також підкреслив: під час війни три місяці – це реально прогнозований період часу щодо можливих змін на фінансовому ринку або щодо їх відсутності. А у найближчі 90-100 днів не вбачається якихось кардинальних потрясінь, котрі можуть обвалити курс гривні.

Андрій Забловський вважає, що поки курс долара близький до стабільного, валюту можна як купувати, так і продавати.

"Є два випадки доцільності продажу валюти саме зараз, – аналізує Андрій Забловський. – Перший – значні витрати у гривні: купівля квартири, автомобіля тощо, або на лікування. Другий – для реінвестування заощаджень. Наприклад, три роки тому долар був придбаний по курсу 28,50 грн, щойно проданий по 41,50. Зафіксовано прибуток понад 15% річних, і власник коштів тепер бажає заробляти на гривневих ОВДП. Він здає долари, купує ОВДП і за рік матиме 15-17% прибутку".

Також експерт нагадав, що валюту краще купувати, коли курс знижується або стабілізується. На думку, Андрія Забловського, долар варто придбавати як спосіб зберегти заощадження, а євро – для розрахунків під час поїздок до країн ЄС.

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