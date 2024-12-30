Курс валют в Україні: на Новий рік можливий стрибок долара – купувати зараз чи не варто

Отже, долар за ціною понад 42 гривні за одиницю став в Україні реальністю. Могло бути ще дорожче, та, схоже, на заваді стали свята: минуле Різдво і прийдешній Новий рік, коли ділова активність традиційно спадає. "Під ялинку" курс пригальмував і навіть трохи відкотився.

Чого наразі очікувати на перетині грудня і січня, на стику поточного і прийдешнього років, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 30 грудня до 5 січня.

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Минулого тижня тривав висхідний тренд курсу долара. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за 23-24 грудня готівковий долар здорожчав ще на 15 коп. у продажу і на 10 коп. у купівлі: у середньому до 42,35 і до 41,75 грн/долар відповідно. Однак від середи, 25 грудня, долар почав дешевшати і на неділю, 29 грудня, курс знизився до 42,30 грн/долар у продажу і до 41,72 грн у купівлі. У підсумку за тиждень вартість американської валюти зросла на 10 коп. у продажу і на 7 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу долара була 42,50 грн (+15 коп. за тиждень), найнижча - 42,10 грн/долар (+8 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,05 грн (+10 коп.).

Курс готівкового євро зростав лише у понеділок, 23 грудня. Він підвищився у середньому на 13 коп. як у продажу, так і в купівлі: до 44,28 і 43,58 грн/євро відповідно. Надалі євровалюта дещо подешевшала у продажу і на неділю, 29 грудня, встановився курс 44,25 і 43,58 грн/євро відповідно. Тобто за тиждень подорожчання склало 3 коп. у продажу, в купівлі ціна за одиницю не змінилась.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара у продажу розпочав робочий тиждень з 42,30 грн/долар, закінчив на 42,23. Але були падіння навіть до 42,10. У купівлі ж ситуація щодня мінялась, як у калейдоскопі: від 42,28 до 42 грн/долар. На неділю, 29 грудня, курс продажу зупинився на 42,20, курс купівлі – на 42,15 грн/долар.

Євро у нелегалів від понеділка до четверга (23-26 грудня) втратив 35 коп. у продажу і 25 коп. у купівлі – курс упав відповідно до 44,05 і 43,95 грн/євро. Та на кінець тижня євровалюта дещо відіграла падіння – до 44,30 і 44,15 грн/євро. Отже за тиждень маємо здешевшання у середньому на 10 коп. у продажу і на 5 коп. у купівлі.

Нацбанк протягом тижня показово довів офіційний курс гривні майже до 42 грн/долар (41,99), потримав його добу і знизив на 15 коп., до 41,84. Та на понеділок, 30 грудня, гривня подешевшала на 10 коп., до 41,94 грн/долар, тобто на 6 коп. за тиждень.

Офіційний курс євро коливався від 43,51 до 43,65 грн/евро, на 30 грудня виріс до 43,75 (+24 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,04 долара за євро.

Експерти говорять, що максимум активності на безготівковому ринку був перед Різдвом, 24 грудня, надалі обсяги оборудок з купівлі-продажу зменшились. Нацбанк учергове задовільнив зайвий попит на валюту додатковими продажами її з резервів, у підсумку курс пішов униз від 42,10 до 41,80 грн/долар. Готівковий ринок відреагував не так активно, та незначне зниження курсу мало місце.

"На готівковому ринку протягом тижня були високими як попит на валюту, так і її пропозиція, курс коливався вгору-вниз і сформувався на теперішньому рівні", – підсумував Андрій Шевчишин.

За словами Андрія Забловського, регулятор заплатив високу ціну, аби втримати безготівковий курс нижче 42 грн/долар.

"З 23 до 27 грудня Нацбанк, щоб підтримати курсу гривні на міжбанку і не допустити падіння, продав 1,625 млрд доларів, – повідомив Андрій Забловський. – Як видно з даних на сайті НБУ, це один з найвищих показників від початку вторгнення рф в Україну. Загалом у поточному році Нацбанк купив на ринку всього 126 млн доларів, а продав з резервів – 34,57 млрд доларів. Це суттєво більше ніж за 2022 рік – 26,38 млрд та 2023 рік – 28,83 млрд".

Чого очікувати від курсу валют

Всі експерти дали схожі прогнози: на нас очікує досить спокійний тиждень, бо настає Новий рік, коли ділова активність падає до мінімуму.

"Матимемо певний короткий тайм-аут, – аналізує Олег Пендзин. – Національний банк виконав своє завдання на 2024 рік, офіційний курс доведений до планових 42 грн/долар. Бізнес – на канікулах, населення зайняте новорічними турботами. Середній готівковий курс утримається на досягнутих значеннях – 42,20-42,40 грн/долар".

Андрій Шевчишин говорить, що повної зупинки ділової активності не буде, принаймні 30 грудня і у першій половині дня 31-го. Але досягнуті значення безготівкового курсу у діапазоні 42-42,20 грн/долар навряд чи зміняться як до Нового року, так і до 5 січня.

"Перехідний тиждень між груднем і січнем не принесе несподіванок і на готівковому ринку, курс продажу долара вище 41,50 грн не сягне", – спрогнозував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський вважає, що на готівковому ринку у новорічний тиждень все ж будуть коливання курсу, причому, в залежності від регіону, різниця може виявитись помітною.

"Готівковий ринок на тижні з 30 грудня по 5 січня буде значно меншим за обсягами продаж, не всі банківські установи та обмінні пункти працюватимуть повний робочий день, а то й зовсім будуть зачинені. Тому десь можливі короткочасні, але помітні коливання готівкового курсу вгору-вниз у залежності від попиту і пропозиції валюти. Вище 42,50 грн/долар чекати не варто. Це нічого не означає у глобальних масштабах, хоча девальваційні очікування гривні нікуди не зникли", - уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин повторив свою пораду: заробляти гроші "на грошах" у найближчі три місяці найкраще, інвестуючи у гривню.

"Найбільший дохід дадуть цінні папери: облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), трохи менше – депозитні вклади", – зазначив Олег Пендзин.

Андрій Забловський пропонує у найближчий тиждень-два призупинити будь-які операції з валютою: не купувати і не продавати. На його думку, у січні долар може ще подешевшати.

"Не виключено, що в умовах "штилю на ринку" банкіри, або пожвавити продажі ради заробітку, нехай і меншого, ніж звичайно, продаватимуть долари чи євро за курсом, нижчим за середній. Очевидно, що тоді варто придбати", – конкретизував Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин говорить, що у довгостроковій перспективі купівля валюти завжди має сенс, бо гривня, на жаль, буде лише знецінюватись. І попит у поточному році на валюту рекордний.

"Банки везуть і везуть готівкову валюту, за інформацією НБУ, за 11 місяців 2024 року завезли історично рекордні обсяги - 14,3 млрд доларів, тільки за листопад надійшло 1,48 млрд доларів, – назвав цифри Андрій Шевчишин. – Дані за грудень будуть пізніше, але це більше мільярда доларів. Понад 72% від завезеної готівки – долар США, лише 26% – євро, незважаючи на євроінтеграцію і основні міграційні потоки з України до Європи".

Експерт уточнив: готівкову валюту купує не лише населення, а й тіньовий бізнес. Та, за оціночними даними, за рік на руках пересічних українців накопичено понад 10 млрд готівкових доларів.

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