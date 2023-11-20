Курс валют в Україні на тиждень: долар почав дорожчати, чого очікувати далі

Фінансові аналітики в щотижневому проєкті сайту ТСН.ua.спрогнозували, що відбуватиметься з курсом валют від 20 до 26 листопада.

Курс валют минулого тижня став приємним для тих, хто зберігає заощадження у валюті і тривожним для прихильників гривні – долар і євро не лише перестали дешевшати, а й повільно почали дорожчати. Якщо врахувати девальваційні очікування, про які давно говорять фінансові аналітики, то виникає думка: можливо, прогнозоване послаблення гривні стає реальністю?

Що відбувається з курсом гривні насправді, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижняі;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

На офіційному готівковому ринку долар почав дорожчати з минулого понеділка, 13 листопада, коли відкрились каси у банківських установах, а на чорному – вже з вечора неділі, 12 листопада.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" тренд помінявся 13 листопада з низхідного, який тривав місяць, на висхідний. Валюта дорожчала повільно, але впевнено: якщо у позаминулу неділю було 37,70 грн/долар у продажу і 37,22 у купівлі, то у минулу неділю, 19 листопада, вже відповідно 37,88 та 37,35. Це менше, ніж місяць тому: тоді долар можна було купити в середньому за 38,30 грн, продати за 37,65.

Середній курс продажу готівкового євро зріс за тиждень до 40,85 грн/євро (+45 коп.) у продажу та до 40,27 (+37 коп.) у покупці. Це більше, ніж у середині жовтня, тоді було відповідно 40,60 та 40 грн/евро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, на вечір 12 листопада, ринок зупинився: курс продажу зрівнявся з курсом купівлі – 37,75 грн/долар. Міняйли валюту лише купували, напевно, вважаючи, що почалася давно очікувана ними девальвація гривні, на якій можна добре заробити.

Минулого понеділка курс на "міняйлі" був відповідно 37,75 грн/долар продаж і 37,65 купівля, а у вівторок курс купівлі впав відразу на 65 коп., до 37 грн/долар. Однак ринок лихоманило: спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, то зменшувався з 55-65 до 15-25 копійок, то знову збільшувався на стільки ж. Водночас курс продажу залишався стабільним – 37,75 грн/долар, а от у купівлі долар то дорожчав, то дешевшав. На неділю, 19 листопада, курс продажу зріс до 38 грн/долар (+25 коп.), а курс купівлі впав до 36,90 (-70 коп.). Курс євро у нелегалів тільки зростав – з 40,35 до 40,90 грн/євро у продажу та від 40,17 до 40,70 у купівлі.

Офіційний курс долара також помітно коливався протягом тижня: від 36,08 до 36,32 грн/долар, але низхідний тренд узяв гору. На понеділок, 20 листопада, Нацбанк встановив курс долара 36,14 грн/долар (+6 коп. за тиждень), це помітно нижче, ніж було у п’ятницю, 17 листопада (36,25 грн/долар).

Офіційний курс євро коливався в унісон з курсом долара, але значно сильніше, волатильність (різка зміна) досягла 85 коп., було навіть 39,39 грн/євро, однак під кінець тижня також сталося відкочіення.

На понеділок, 20 листопада, офіційний курс 39,26 грн/євро (+72 коп. за тиждень).

Співвідношення між доларом і євро за останній тиждень збільшилось з 1,07 до 1,09 долара за євро.

Всі експерти були одностайними: тригером (пусковиком) для зміни тренду і зростання курсу валют став Національний банк, котрий за минулий тиждень приблизно на третину зменшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку. Можливо, курс піднявся б ще вище, але під кінець тижня регулятор збільшив продажі, і курс майже зупинився.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Думки експертів і тут збігаються: за їхніми прогнозами гривня продовжить дешевшати. Ось як вони аргументували свої висновки.

Олександр Охріменко: "Керівництво Нацбанку, схоже, вирішило, що настав час зменшувати продаж валюти на міжбанківському ринку. По суті регулятор тестує ринок: що буде з курсом, якщо знизити валютні інтервенції приблизно на третину. Вбачається, що ця його політика не закінчиться цього тижня, тому продовжиться повільне зростання курсу як на безготівковому, так і на готівковому ринку. Середній курс продажу в банках і обмінних пунктах може перевищити 38 грн/долар (зараз середній 37,88 – Авт.)".

Олег Пендзин: "Минулого тижня президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет своєї країни, аби запобігти припиненню роботи держструктур. Там не передбачена фінансова допомога Україні та Ізраїлю. Тепер у парламенту США є час до 20 січня наступного року для обговорення постійного держбюджету США на 2024 рік. Тобто питання про фінансову підтримку України 2024 року залишається відкритим. Природно, що після цієї новини Нацбанк України вживає заходів, аби збільшити наповнення держбюджету власними силами, девальвуючи гривню. Девальвація буде поступовою, цього тижня готівковий курс долара не перевищить або незначно перевищить 38 грн/долар. Якщо фінансову підтримку України буде відновлено, а сподівання на це є, долар може подешевшати".

Андрій Шевчишин: "Міністр фінансів України Сергій Марченко вже заявив, що фінансову допомогу Україні на 2024 рік не узгоджено у повному обсязі. Частково сподіваємося на позики Міжнародного фонду, але народу теж доведеться затягнути паски. Нацбанк намагатиметься зберегти валютні резерви, тому цього тижня повільна девальвація гривні триватиме, готівковий курс продажу валюти може перевищити 38 грн/долар. Ажіотаж стримуватиме брак "зайвих" готівкових коштів у населення".

Продавати чи купувати валюту

Незважаючи на те, що гривня слабшатиме, Олег Пендзин радить власникам гривневих депозитів зберігати витримку.

"Нацбанк за рахунок продажу золотовалютних резервів девальвуватиме гривню повільно, не допускаючи її обвалу, про курс 40 грн/долар найближчим часом мова не йде. Тому ті, у кого термін дії вкладу закінчиться не тільки в листопаді-грудні цього року, а навіть у січні 2024 року, встигнуть отримати прибуток", – упевнений експерт.

Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко пропонують уже зараз інвестувати у валюту з "дальнім прицілом" на отримання прибутку – не раніше, ніж улітку наступного року.

Андрій Шевчишин водночас вважає, що наразі найліпше тримати валютну готівку "під матрацом", а не в банку, принаймні її частину.

Олександр Охріменко також нагадав свій давній прогноз про поступове зміцнення євро щодо долара, яке, до речі, має місце.

"Місяць тому безготівковий євро коштував 1,05 долара за офіційним курсом, зараз 1,09, а готівковий євро відповідно 1,06 та 1,08. Очікується, що цей тренд збережеться і в 2024 році. Тому принаймні половину заощаджень можна робити у євро, прибуток може збільшитись", – говорить Охріменко.

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