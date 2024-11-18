Курс валют в Україні: населення почало продавати долари – чи варто це робити зараз

Долар випробовує нерви українців на міцність – коливання його курсу протягом тижня стають все помітнішими, однак у підсумку все повертається на круги своя. А от євро невпинно дешевшає, низхідний тренд триває два місяці, за цей час євровалюта втратила на готівковому ринку понад 5% вартості стосовно гривні або 2,5 грн.

Долар подешевшав до гривні лише на 0,4% або на 20 коп. Експерти говорять про новий тренд – населення стало менше купувати валюти і почало її продавати.

Чому, попри прогнози фінансових аналітиків, гривня не лише не девальвує, а навпаки, дещо зміцнилась, чого очікувати від курсу як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (18-24 листопада);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

На минулому тижні коливання курсу готівкового долара помітно посилились. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, з 11 по 18 листопада середній курс продажу долара пішов угору з понеділка і на середу, 13 листопада, досяг максимуму: 41,72 грн/долар у продажу (+13 коп.). Курс купівлі за ці три дні мінявся у межах статистичної похибки – від 41,15 до 41,16 грн/долар. Далі долар знову почав дешевшати, передусім у купівлі. На неділю, 17 листопада, курс встановився відповідно 41,63 і 41,13 грн/долар. За тиждень долар подешевшав на 1 коп. у продажу і на 3 коп. у купівлі.

На минулому тижні найнижча ціна продажу долара була 41,45 грн/долар (-5 коп. за тиждень), найвища – 41,75 грн/долар (також -5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,42 грн (0 коп. за тиждень).

А от євро дешевшав, причому дуже стрімко. За сім днів, з 11 по 17 листопада, євровалюта втратила 90 коп. у продажу і 85 коп. у купівлі, курс провалився відповідно нижче 45 грн і 44 грн. На неділю, 17 листопада, середній курс продажу був 44,18 грн/євро, курс купівлі – 43,48. Для порівняння: за минулий тиждень падіння склало 25 коп. у продажу на 15 коп. у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара у продажу був помітно волатильним, тобто щодня то зростав, то падав на кілька десятків копійок. Максимуму він досяг у вівторок, 12 листопада, стрибнувши до 41,70 грн/долар, мінімуму – у четвер, 14-го, коли впав до 41,50. Курс купівлі за робочий тиждень плавно знизився від 41,60 до 41,45 грн/долар. На неділю, 17 листопада, курси були відповідно 41,60 і 41,50 грн/долар.

Євро другий тиждень поспіль швидко дешевшав. Станом на четвер, 13 листопада, він знецінився у продажу до 44,15 грн/євро у купівлі – до 43,25. Однак на вихідних курс пішов угору і на неділю, 17 листопада, встановився на рівні 44,23 і 44 грн/євро відповідно. У підсумку за минулий тиждень євро у нелегалів подешевшав на 67 коп. у продажу і на 65 коп. у купівлі.

Нацбанк на минулому тижні міняв курс гривні до долара вгору-вниз у межах 15 коп., від 41,24 до 41,38 грн. На понеділок, 18 листопада, регулятор встановив офіційний курс 41,28 грн/долар (- 2 коп. за тиждень).

Євровалюта навпаки, швидко дешевшала, за тиждень вона втратила відразу 1,01 грн.: було 44,48 грн/євро, стало 43,47. Втім, на понеділок Нацбанк дещо послабив гривню до євро, курс виріс на 18 коп., до 43,65 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,08 до 1,06 долара за євро.

За словами Андрія Шевчишина, маємо цікаву ситуацію: на готівковому ринку зафіксовано зростання як продажу валюти, так і купівлі, але попит поки випереджає пропозицію.

"НБУ дочекався свого, тримаючи курс гривні у вузькому коридорі вже чотири місяці, - констатував Андрій Шевчишин. - Населення, яке довго утримувалось від продажу валюти в очікуванні девальвації гривні нарешті здалося, почало продавати, вважаючи, що дорожчати долар не буде. Вочевидь, продають для власних потреб на фоні прискорення інфляції. Поки складно сказати, що саме продають, можливо, у першу чергу євро, який швидко дешевшає".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти говорять, що на поточному тижні курс готівкового долара коливатиметься приблизно в тих же межах, як і на попередньому, тобто від 41,50 до 41,80 грн/долар у продажу і від 41 до 41,20 у купівлі.

"Зараз Нацбанк має можливість невизначено довго тримати стабільним курс гривні попри економічні чинники – за рахунок зовнішнього фінансування, – аналізує Олег Пендзин. – Зокрема, до кінця 2024 року Україна отримає кредитів і грантів на суму 15 млрд доларів, цього більше ніж достатньо. Тобто, тільки НБУ вирішує, коли настане час для контрольованої девальвації гривні, яку ніхто не скасовував. Але можна сказати достеменно: на поточному тижні такого рішення не буде".

Андрій Шевчишин більш песимістичний, він нинішню стабільність курсу, яка затягнулась, пояснює бажанням регулятора стримувати інфляцію.

"Чи ефективно це? Як на мене ні, бо всі ринкові фактори вказують що девальваційний тиск на гривню зростає, - вважає Андрій Шевчишин. – Головне "але", яке переважує всі дисбаланси – те, що саме Нацбанк тримає ринок, і тільки він прийме рішення від переходу з теперішніх рівнів у зону 42-43 грн за долар. На поточному тижні волатильність ринку збережеться. Сигналом до виходу з наявного курсового коридору буде закриття міжбанку вище за 41,50 грн за долар".

Стосовно євро Андрій Забловський говорить, що нижня межа співвідношення пари євро-долар майже досягнута і менше, ніж 1,04-1,05 долара за євро навряд чи буде.

"Паритет між євро і доларом не вигідний для економіки США, бо багато американських товарів стануть неконкурентоздатними на європейському ринку, – пояснив експерт. – Тому політика сильного долара, про яку говорять після перемоги на виборах Дональда Трампа, теж має межі. На поточному тижні євро в Україні ще може подешевшати на 30-50 коп., але надалі настане стабільність".

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин вважає, що купівля готівкової валюти для тривалого зберігання заощаджень має сенс.

"Євро зараз вигідно купувати не для збереження заощаджень, а для розрахунків у країнах ЄС, причому як тепер, так і в майбутньому, – аналізує Андрій Шевчишин. – Стосовно долара – він і надалі залишається головною світовою валютою. Статистика Нацбанку показує збільшення за жовтень депозитів населення на 7,4 млрд грн, або на 0,6%, з них валютні вклади зросли на 5,5 млрд грн у перерахунку. Довідково – всього депозитів фізосіб у банках на 1 трильйон 174,4 млрд грн. Доля валютних депозитів населення досягла максимального за 17 місяців рівня - 53%. І це без змін ставки валютних депозитів, яка знаходится на рівні 1% річних, тобто зовсім мало. Але це не зупиняє українців".

Олег Пендзин упевнений, що потрібно, поки є можливість, заробляти на гривні. Для власників невеликих сум, у кілька тисяч гривень, це банківські депозити терміном не довше шести місяців. Тим, хто має заощаджень від кількох десятків тисяч гривень, вигідніше інвестувати у гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) терміном дії 3-6 місяців. Там відсотки поки на рівні 15%, які не оподатковуються. Експерт пояснив, чому купувати ОВДП на невеликі суми мало сенсу: комісійні збори "з’їдять" значну частину майбутнього доходу.

Андрій Забловський говорить, що, як і раніше, залишаються актуальними поради щодо диверсифікації заощаджень: 50-60% тримати у валюті, решту – на короткострокових гривневих депозитах, валютних депозитах і у державних цінних паперах, перш за все ОВДП. Також він додав, що все популярнішими стають криптовалюти, однак для більшості вони поки незрозумілі і малодоступні.

Поради щодо продажу валюти дещо змінились. Якщо раніше фахівці не радили продавати валюту без крайньої необхідності, то наразі це можливо щодо євро, поки він не подешевшав ще більше. Але тільки у випадку, якщо євровалюта була придбана понад три роки тому по курсу від 26 до 30 грн/євро, і їхній власник бажає зафіксувати прибуток. А потім вкласти виручені гривні у вигідніші зараз інструменти для інвестицій, припустимо, в ОВДП, або витратити на дороговартісні придбання, наприклад, купити квартиру чи автомобіль. А от готівковий долар краще зберігати й надалі.

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