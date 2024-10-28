Курс валют в Україні: настав останній тиждень стабільності – чого очікувати далі

Минулий тиждень приніс зміни на готівковому валютному ринку України: тритижнева стабільність курсу долара змінилась незначним здорожчанням.

Євро продовжив дешевшати, наближаючись до 45 грн за одиницю. Востаннє євровалюта коштувала так дешево три місяці тому, наприкінці липня. Фінансові аналітики не виключають, що настав останній тиждень стабільності, невдовзі ринок валют чекають значні зміни.

Детальніше про те, чого очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (28 жовтня-3 листопада);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, минулого тижня, від 21 до 27 жовтня, на готівковому ринку мав місце незначний висхідний тренд курсу долара. Американська валюта три дні дорожчала, у середньому з 41,50 до 41,59 грн/долар у продажу, надалі курс дещо просів і на неділю, 27 жовтня, встановився на рівні 41,58 грн/долар. Курс купівлі за тиждень подолав позначку у 41 грн/долар і з 40,99 підвищився до 41,06 грн/долар.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (+5 коп. за тиждень), найвища – 41,75 грн/долар (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,35 (+5 коп. за тиждень).

Готівковий євро продовжував дешевшати, за тиждень курс знизився на 12 коп. у продажу (до 45,21 грн/євро), і на 9 коп. у купівлі (до 44,50 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара у продажу, а ще більше – в купівлі нагадував американські гірки, коливаючись то вгору, то вниз.

За тиждень курс продажу мінявся у продажу від 41,44 до 41,52 грн/долар, однак у неділю повернувся практично до значень, які були сім днів тому – 41,53 грн/долар.

У купівлі мінімум курсу був 41,33 грн/долар, максимум – 41,45, до того ж спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу мінявся щодня від 2 коп. до 20 коп. Очевидно, що міняйли відчайдушно розхитували курс, намагаючись заробити на його коливаннях якомога більше. На вихідних ситуація не змінилась, на неділю, 27 жовтня, курс купівлі встановився на рівні 41,52 грн/долар, тобто майже дорівнював курсу продажу. Це означає, що нелегали працювали на скупку валюти, плануючи з понеділка продавати її помітно дорожче.

Євро від понеділка до сереи (21-23 жовтня) здешевшав на 28 коп. як у продажу так і в купівлі, відповідно до 45,06 та 44,90 грн/євро, а від четверга до неділі (24-27 жовтня) дещо подорожчав. У продажу – до 45,10 (+4 коп.), у купівлі – до 44,99 (+9 коп.) за тиждень.

Нацбанк минулого тижня то зміцнював гривню, то послаблював її як до долара, так і до євро. Коливання досягали 10 коп. для долара, від 41,23 до 41,33 грн/долар і 45 коп. для євро, від 44,36 до 44,81 грн/євро. На понеділок регулятор встановив офіційний курс 41,31 грн/долар, це +8 коп. за тиждень і 41,71 грн/євро, це -2 коп. за тиждень.

Співвідношення долар/євро збереглось на рівні 1,08 долара за євро.

"Долар зараз залишається у вузькому ціновому діапазоні, на міжбанківському ринку коливання від 41,10 до 41,35 грн/долар, на готівковому ще менші, тобто Нацбанк, як і раніше, тримає ринок, – говорить Андрій Шевчишин. – В Україну продовжує надходити зарубіжна фінансова допомога, на минулому тижні отримано ще 1,1 млрд доларів, це позитивна новина, яка сприяє стабільності курсу. На міжбанку попит на валюту зростає, за тиждень він збільшився оцінно на 25%, але регулятор продає додатково валюту, тому курс зростає незначно".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Олег Пендзин вважає, що значних змін курсу долара наприкінці жовтня та на початку листопада очікувати не варто.

"За минулий тиждень нічого значущого на фінансовому ринку не сталося, не станеться і на поточному тижні, – говорить Олег Пендзин. – Схоже, що наш ринок завмер в очікуванні виборів президента у Сполучених Штатах Америки, які, нагадаю, призначені на 5 листопада, а їхні підсумки можуть бути відомі вже 6 листопада. Результат матиме велике значення для подальшої допомоги Україні у її протистоянні з країною-агресором. Тільки тоді можливі об’єктивні прогнози щодо того, яким буде курс долара. Зміни обов’язково відбудуться і не факт, що вони виявляться позитивними для гривні".

Схожа думка і Андрія Забловського: "На цьому тижні ситуація залишиться стабільною і контрольованою з боку НБУ, бо нема ознак, що нинішній курсовий коридор збільшиться. Вибори в США справді мають значення для України, але не настільки помітне, аби курс гривні швидко і різко змінився. Навіть експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) днями дали прогноз: за п’ять наступних років, тобто до кінця 2029 року долар не подорожчає більше, ніж до 50 гривень".

За словами Андрія Шевчишина, на курс долара на поточному тижні впливатимуть два протилежно направлені чинники. Перший – це податкові виплати до бюджету, які зменшать попит на валюту з боку бізнесу, другий – погашення 30 жовтня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20,7 млрд грн, яке його може збільшити. Але експерт вважає, що Нацбанк нівелює цей вплив, тому не очікує помітних змін як безготівкового, так і готівкового курсу долара.

Шевчишин також прокоментував свіжий прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні – 50 грн/долар станом на кінець 2029 року.

"Вважаю, що це оптимістичні розрахунки, адже подорожчання долара становитиме в середньому дві гривні за рік, або на 5%, тобто небагато, враховуючи воєнний стан. Але за п’ять років реальна ситуація може виявитися зовсім іншою", – аналізує експерт.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні, однак усі вони наголошують: українці все більше вважають валютну готівку прихистком для заощаджень на випадок можливого обвалу гривні.

Андрій Забловський навів дані Нацбанку, згідно з якими з початку поточного року кожен третій долар, проданий на міжбанку для підтримки курсу гривні, в підсумку опинився у кишенях населення. Це 8,2 млрд доларів готівки, в середньому (дуже умовно) трохи більше 200 доларів на одного українця. Рік тому попит був меншим на 70%.

Експерт запропонував альтернативу купівлі валюти для тих, хто має вільні кошти, однак недостатньо підготувався до важкої зими з прогнозованими відключеннями електроенергії і незрозумілими перспективами опалювального сезону.

"Можна, звичайно, придбати долари, але ними не зігрієшся і не зарядиш гаджети, якщо ви не маєте зарядної станції у квартирі, чи паливного котла, бензогенератора у приватному будинку. Це наразі найголовніше", – вважає Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин додав, що за три тижні жовтня середньоденний чистий попит населення на готівкову валюту зріс на 20% до 57 млн доларів, а на безготівкову валюту – на 56,6% до 7,5 млн доларів. Експерт підрахував: якщо так піде далі, ми отримаємо рекордний історичний попит на валюту за місяць від населення – майже 2 млрд доларів.

На думку Шевчишина, готівкова валюта вигідна у довгостроковій перспективі, це кілька років.

"Незаперечний плюс доларового "кеша" в тому, що він високоліквідний, тобто його легко обміняти, він завжди під руками, що може бути важливим, – говорить Андрій Шевчишин. – Більшість фанатів валютних заощаджень не рахують, скільки вони зароблять на доларі, скільки на гривні. З таких міркувань зараз хороший час для купівлі валюти".

Олег Пендзин наголосив, що обвалу гривні не варто очікувати, можлива лише повільна її девальвація, тому й надалі економічно вигідно продовжувати заробляти на гривні, а не на валюті.

"Найкраще інвестувати у гривневі облігації внутрішньої держпозики терміном дії 3-6 місяців. Там відсотки поки на рівні 15%, це майже в 1,5 раза більше, ніж по депозитах і не треба платити жодної копійки податків", – уточнив Олег Пендзин.

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, бо прогнозують, що до кінця року долар буде дорожчим, ніж тепер.