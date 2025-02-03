Курс валют в Україні: долар стрімко летить донизу – так дешево давно не було, купувати чи продавати

Гривня продовжує "відвойовувати" у долара втрачені позиції і робить це досить швидко: за останній тиждень січня американська валюта так подешевшала, що до курсу 42 гривні за один готівковий долар залишилось зовсім небагато.

Чому низхідний тренд продовжує набирати силу, чого очікувати від курсу у перший тиждень лютого, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 3 до 9 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні від 27 січня до 2 лютого середній курс готівкового долара протримався стабільним – 42,30 грн/долар у продажу і 41,75 у купівлі – лише три дні, до середи, 29 січня. Надалі курс пішов донизу і на неділю, 2 лютого, впав до 42,15 (-15 коп за тиждень) і 41,60 (також -15 коп. за тиждень) грн/долар відповідно.

Найвища ціна продажу долара була 42,35 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча – 41,86 грн/долар (-32 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,80 грн (-25 коп.).

За січень готівковий долар у продажу спершу здорожчав на 55 коп., сягнувши 43 грн за одиницю, потім подешевшав на 91 коп. Курс купівлі станом на 12 січня зріс на 47 коп., до 42,25 грн/долар, а на кінець місяця знизився на 70 коп. до 41,54. У підсумку долар за січень здешевшав у продажу на 40 коп., у купівлі – на 25 коп.

Готівковий євро весь минулий тиждень дешевшав. На неділю, 2 лютого, курс знизився до 43,85 (-55 коп. за тиждень) і 43,30 (-41 коп. за тиждень) грн/євро відповідно у продажу і купівлі, тобто повернувся до значень, які були 26 січня. А за весь січень євровалюта здешевшала у продажу на 35 коп., у купівлі – на 20 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, за тиждень з 27 січня по 2 лютого курс долара у продажу впав нижче 42 грн – у середньому до 41,93 грн/долар (-40 коп.). Курс купівлі склав 41,90 грн (-30 коп.). На думку експертів, нелегальний ринок майже завмер, бо клієнти не хочуть здавати валюту дешево, а міняйли в умовах невизначеності не купують її дорого.

Євровалюта після коливань її курсу у січні три тижні поспіль нарешті "визначилась": курс швидко пішов жонизу. Якщо 27 січня у продажу в міняйл було в середньому 44,52 грн/євро, то 2 лютого лише 44,02 (-50 коп.). У купівлі євро здешевшав з 44,15 до 43,75 грн за одиницю (-40 коп.)

Нацбанк за робочий тиждень зміцнив гривню до долара ще на 11 коп., до 41,82 грн/долар. А всього за січень офіційний курс гривні до долара зміцнився на 21 коп., 1 січня було 42,03 грн/долар, а 31-го – 41,82. У лютому регулятор продовжив курс на ревальвацію гривні: на понеділок, 3 лютого, офіційний курс встановлено на рівні 41,73 грн/долар (-9 коп. або на 30 коп. з початку року).

Офіційний курс євро протягом минулого тижня мінявся різноспрямовано, коливання були у межах 60 коп., від 43,51 до 44,15 грн/євро, це більше, ніж тижнем раніше. Всього за січень офіційний курс гривні до євро зміцнився на 18 коп., 1 січня було 43,69 грн/євро, а 31-го – 43,51. На 3 лютого регулятор встановив курс 43,32 грн/євро (-60 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,05 до 1,04 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що на міжбанківському ринку триває тенденція зростання пропозиції валюти і стабілізація попиту.

"Пропозиція валюти збільшилась на 15% у порівнянні з попереднім тижнем, – уточнив Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку зниження попиту змінилось на його зростання, одна пропозиція валюти зросла більше. Ще одним чинником зниження курсу стало недавнє погашення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 350 млн доларів, тобто ринок на минулому тижні чекав додаткових надходжень валюти і, як наслідок, зниження курсу, тому купівля була неактивною".

Олег Пендзин додав, що Нацбанк, який, як відомо, є головним гравцем на міжбанківському ринку, посилено демонструє те, як фактор нещодавнього підвищення ним облікової ставки (відсотка, під який Нацбанк кредитує комерційні банки – Авт.) добре впливає на зміцнення гривні. Саме цим, на його думку, пояснюється те, що долар продовжує дешевшати.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти зійшлись на думці, що низький курс долара досяг дна і тепер лише зростатиме.

"На готівковому ринку долар не перетне позначку у 42 грн у продажу, на поточному тижні матимемо середній курс у коридорі 42-42,10 грн/долар. Можливо, курс ненадовго зупиниться і піде вгору, бо на середину нинішнього року він має сягнути 44 грн/долар і вище", – вважає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також згоден, що долару дешевшати далі вже нема куди.

"На поточному тижні погашень валютних ОВДП не буде, Мінфін, за інсайдерською інформацією, валюту теж не продаватиме, тобто пропозиція на безготівковому ринку навряд чи збільшиться, – аналізує Андрій Шевчишин. – А от попит зростатиме завдяки збільшенню імпорту енергоносіїв, бо, за прогнозами синоптиків, повертаються морози, газу для опалення потрібно буде більше, а в українських газосховищах його запаси вже невеликі. Очевидно, що вищий курс на міжбанку потягне за собою і готівковий ринок, тренд зміниться на висхідний і знову почне наближуватися до 42,5 грн/долар у продажу".

Андрій Забловський визнав, що потенціал ревальвації, тобто зміцнення гривні, був недооцінений.

"Очікувалось, що гривня більше не дорожчатиме, – вважає Андрій Забловський. – Та завдяки таким діям Нацбанку як підвищення облікової ставки і значний продаж валюти, а також таким чинникам, як зростання на кінець січня пропозиції валюти і зменшення попиту на неї, курс на міжбанку поступово опустився нижче 42 грн/долар. В останній робочий день минулого тижня, п’ятницю, курс ще впав на 12 коп. порівняно із четвергом: до 41,65-41,69 грн/долар (купівля-продаж). Тепер почнеться зворотній процес. На тижні не буде стрибка курсу вгору, зокрема, готівковий долар може подорожчати у межах 10 копійок як у продажу, так і в купівлі. Але у цілому тиждень пройде спокійно".

Продавати чи купувати валюту

Двоє експертів прийшли до висновку, що наразі варто купувати валюту, бо дешевше вже не буде.

Андрій Шевчишин говорить, що наступного тижня вдалий час купувати готівкові долари і євро, бо такого сприятливого моменту може надалі й не бути, курс піде вгору. Втім він уточнив: вкладення у валюту – це на перспективу, на рік-два, а швидкий і високий заробіток за рахунок відсотків – до 17% річних – наразі дадуть лише гривневі ОВДП.

Андрій Забловський також вважає, що курси долара і євро зараз на мінімумі, тому купівля буде вигідною.

Та експерт наголосив: купівля зараз дешевої валюти не є самоціллю.

"Якщо купити зараз 200-300 доларів про запас і забути про них надовго – це одна справа, – вважає експерт. – Якщо мова йде про купівлю 2-3 тисяч доларів, то вигідніше придбати не валюту, а приміром, короткострокові гривневі ОВДП. Через три місяці матимете помітний прибуток, понад 4% від вкладеної суми. Тим хто не вірить у міцну гривню, можна купити валютні ОВДП з дохідністю 4,5% але за рік".

Олег Пендзин зазначив, що дохідність гривневих інвестиційних інструментів ще зросла, бо долар подешевшав, а відсотки по ОВДП збільшились у середньому з 16% до 17% річних. Банки також підняли або готуються підняти відсотки по гривневих депозитах. Тому він радить не експериментувати з інвестиціями у долар, курс якого останнім часом коливається то догори, то донизу, а покластися на гривню. Та є один нюанс: несподіванок точно не буде лише з короткотерміновими депозитами або ОВДП, тобто з такими, чий термін дії не перевищує три місяці.

"Під час війни три місяці – це реально прогнозований період часу щодо можливих змін на фінансовому ринку або щодо їх відсутності. А у найближчі 90-100 днів не вбачається якихось кардинальних потрясінь, котрі можуть обвалити курс гривні", – пояснив Олег Пендзин.

А от продавати валюту без крайньої необхідності не варто, бо курс низький, вважають фахівці. Якщо є можливість, варто зачекати, невдовзі буде дорожче.

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