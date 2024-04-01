Курс валют в Україні: нові рекорди долара і "першоквітневий жарт" від Нацбанку

Курс долара продовжує висхідний тренд. Так, минулий тиждень порадував тих, хто зберігає заощадження в доларах чи євро і стривожив власників гривневих депозитів. І є від чого – курс долара вперто прагне до позначки 40 грн/долар, це, нагадаємо, є критичним для дохідності вкладів у гривні. Далі вже вигідніше тримати кошти у валюті, сподіваючись на подальше її подорожчання. Утім, низка фінансових аналітиків заспокоюють: вище 40 грн/долар курс не підніметься, навпаки, варто очікувати його зниження.

Що насправді зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (25-31 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют продовжував іти вгору. За понеділок і вівторок – 25-26 березня – долар подорожчав на 27 коп. у продажу і на 35 коп. у купівлі, досягувши відповідно 39,53 і 39,05 грн/долар. Надалі курс незначно коливався вгору та вниз і на неділю, 31 березня, зупинився на 39,45 і 39 грн/долар.

Тобто за тиждень американська валюта зросла в ціні ще на 20 коп. у продажу і на 30 коп. у купівлі. Востаннє такий високий курс був 13 місяців тому, на початку лютого 2023 року, але тоді тренд був низхідним, долар дешевшав, а зараз, навпаки, дорожчає. Всього за березень долар зміцнився на 90 коп. як у продажу, так і в купівлі, тобто гривня за останній місяць девальвувала на 2,6%, це досить багато. Для порівняння: у лютому гривня знецінилась лише на 0,5%.

Найнижчий курс продажу становив 39,40 грн/долар, на 20 коп. більше, тиждень тому, найвищий – 39,70, також на 20 коп. більше, ніж тиждень тому. А найвищий курс купівлі – 39,20 грн/долар (і тут +20 коп. за тиждень).

А от євровалюта за минулий тиждень майже не подорожчала. Курс також пішов угору і в середу, 27 березня, було 43,05 грн/євро у продажу і 42,35 у купівлі. Та надалі тренд помінявся на низхідний і в неділю, 31 березня, зафіксовано 42,90 грн/євро у продажу (+5 коп.) і 42,15 у купівлі (+15 коп.)

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація виявилось спокійнішою. Курс як долара, так і євро плавно коливався у межах 30 коп., то вгору то вниз, доки перед вихідними не визначився плавний низхідний тренд. У підсумку на неділю, 31 березня, встановився середній курс долара у продажу 39,40 грн (+27 коп. за тиждень) купівлі 38,22 (+20 коп.), а курс євро відповідно 42,90 (+5 коп.) і 42,70 (+7 коп.) грн/євро.

Нацбанк за вівторок і середу, 26-27 березня, послабив гривню на 44 коп. до долара і на 56 коп. до євро, це, відповідно, до 39,34 грн/долар, що є новим рекордом від регулятора, і до 42,69 грн/євро, а з четверга почав зворотний процес. На 31 березня було 39,22 грн/долар і 42,37 грн/євро. У підсумку за березень гривня офіційно девальвувала на 1,17 грн як до долара (на 3%), так і до євро (на 2,8%).

На понеділок, 1 квітня, офіційний курс встановлено 39 грн/долар (-22 коп.) і 42,16 грн/євро (-21 коп.). Такий собі, образно кажучи, "першоквітневий жарт" від Нацбанку у вигляді незначного зміцнення гривні на фоні її тривалого ослаблення.

Співвідношення долар/євро залишилось 1,08 долара за євро.

Олег Пендзин наголосив, що така помітна девальвація гривні при значних надходженнях у березні макрофінансової допомоги від наших західних партнерів говорить про узгоджену політику уряду і регулятора щодо конвертації отриманої валюти у гривню за якомога вигіднішим для наповнення держбюджету курсом.

Андрій Шевчишин додав: при цьому Нацбанк упевнено тримає гривню на міжбанківському ринку в коридорі 39-39,99 грн/долар, не допускаючи перевищення курсу за 40 грн/долар, аби не викликати паніку у бізнесу і пересічних громадян.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти одностайні: на поточному тижні курс долара коливатиметься у широкому коридорі – від 39 до 40 грн за долар, але на вийде за його межі.

"Говорячи про коливання в таких значних межах, підкреслю, що мова йде про міжбанківський ринок, – уточнив Андрій Шевчишин. – Зменшиться різниця між безготівковим і готівковим доларом, це ознака наближення рівноваги між попитом і пропозицією, досі на минулому тижні попит був помітно вищим. Готівковий курс утримається близьким до 40 грн/долар у продажу".

Олег Пендзин також прогнозує встановлення рівноваги і вважає, що найбільш вірогідна фіксація курсу продажу готівкового долара на рівні 39,90-39,95 грн/долар і курсу купівлі – близько 39,50 грн/долар.

"Надалі у квітні-травні можна очікувати поступового здешевлення долара перш за все через зниження попиту на валюту", – аргументував Олег Пендзин.

Олександр Охріменко не виключає того, що деякі банки та обмінні пункти встановлять курс продажу вищим за 40 грн/долар, але це не свідчитиме про можливість обвалу гривні.

"Українці знову стали менше купувати валюти, незважаючи на підвищення зарплат, а з березня ще й пенсій, – зазначив експерт. – Головних причин, вважаю, дві: люди не вірять в обвал гривні і не бажають переплачувати за дорогий долар, чекаючи, поки його курс ближче до літа піде вниз, як бувало у попередні роки".

Продавати чи купувати валюту

Головне у свіжих порадах експертів: не робити поспішних рухів щодо операцій з валютою.

Олександр Охріменко пропонує припинити на тиждень як купівлю, так і продаж валюти без крайньої необхідності.

"Справді, зараз можна заробити значну суму при продажу доларів, які були куплені три і більше років тому по курсу 26-27 грн/долар, – зауважив експерт. – Але ці гривневі кошти мають бути або витрачені на щось необхідне, наприклад, купівлю квартири, автомобіля, лікування тощо, або мають приносити прибуток і далі. Їх, припустимо, можна вкласти в цінні папери, бо відкривати зараз гривневий депозит ризиковано, адже подальша девальвація гривні до кінця року цілком ймовірна".

Андрій Шевчишин також вважає правильним зробити паузу у операціях з готівковою валютою, перш за все це стосується купівлі. Та якщо трапиться вигідний курс, на 30-50 коп. нижчий за середній по ринку, тоді інвестиція в долари чи євро має сенс.

"Зрозуміло, що у цьому випадку йдеться принаймні про середньострокову перспективу – в межах року", – уточнив Шевчишин.

Олег Пендзин упевнений: девальвація гривні не виявиться тривалою, і курс у найближчі місяці не перевищить 40 грн/долар, тому власникам гривневих депозитів не варто хвилюватись.

"Недоцільно негайно і достроково знімати гривні з депозиту та прямувати до банку за валютою. Втратите двічі: на неотриманих відсотках і на переплаті за дорогий долар", – пояснив Олег Пендзин.

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