Курс валют в Україні: сюрпризи тривають – що робити з гривнями, доларами та євро

Долар тримає в напруженості українців, котрі мають заощадження – це стосується як тих, хто тримає кошти у гривні, так і тих, хто довіряє твердішій валюті – здебільшого це долар або євро. На минулому тижні курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд помінявся на протилежний. Усе це відбувалося навколо нового орієнтира – 40 гривень за долар, до реальності якого, схоже, доведеться звикати. А от європейська валюта здорожчала набагато більше, помітно відірвавшись від американської.

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (20-26 травня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку курс долара з понеділка, 13 травня, продовжував іти вгору, додавши 5 копійок за добу, це 40,06 грн/долар у продажу. Однак на цьому здорожчання закінчилось – у середу ще було у продажу 40,02 грн/долар, а п’ятницю перед вихідними – лише 39,93. Середній курс купівлі знизився до 39,39 грн/долар. На неділю, 19 травня, середній курс продажу становив 39,93 грн/долар (-8 коп. за тиждень), середній курс купівлі - 39,41 (-9 коп.). Найнижча ціна продажу долара була 39,65 грн/долар (-25 коп. за тиждень), найвища – 40,10 грн/долар (-10 коп.). Максимальна ціна купівлі долара була 39,65 грн/долар (-7 коп. за тиждень).

А от євровалюта здорожчала майже весь минулий робочий тиждень, причому швидше ніж долар: якщо у понеділок вранці середній курс був відповідно 43,10 і 42,50 грн/євро, то в четвер увечері вже 43,42 (+32 коп.) і 42,73 (+23 коп.) грн./євро. Надалі тренд помінявся, курс трохи знизився. На неділю, 19 травня, у продажу стало 43,37 грн/євро (+46 коп.) у купівлі - 42,73 грн/євро (+43 коп. за тиждень).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у понеділок, 13 травня, підскочив відразу на 38 коп. у продажу – до 39,98 грн/долар і лише на 3 коп. збільшився у купівлі – до 38,74 грн/долар.

За словами Олександра Охріменка, міняйли спробували "розгойдати" ринок і заробити на цьому, однак не вийшло. Тому на середину тижня тренди змінились: у продажу тренд став низхідним, у купівлі навпаки, висхідним. Перед вихідними нелегали пропонували долар у середньому вже по 39,86 (-14 коп.), купували по 39,32 грн (+58 коп.). На неділю, 19-те, курс продажу знову зріс до 39,97 грн./долар, курс купівлі впав до 39,10 грн./долар. Тобто за тиждень долар на нелегальному ринку додав 37 коп. у продажу і 40 коп. у купівлі.

З євро було інакше: у понеділок стався стрибок курсу з 43,16 до 43,30 грн/євро у продажу і з 42,84 до 43,02 грн/євро у купівлі і надалі почалося плавне зростання. Максимальний курс був у середу, 15 травня – відповідно 43,37 і 43,12 грн/евро. Ажіотаж не знизився і перед вихідними, євровалюта стабілізувалась на 43,37 грн/євро у продажу і 43,13 у купівлі. На неділю середній курс продажу встановився 43,42 грн/євро (+26 коп. за тиждень), курс купівлі - 43,20 (+30 коп.).

Нацбанк весь тиждень поступово знижував офіційний курс долара і на понеділок, 20 травня, встановив його на рівні 39,42 грн/долар, тобто за тиждень гривня зміцніла щодо долара на 30 коп. Курс євро залишався практично стабільним, однак на 20 травня регулятор його знизив на 6 коп., до 42,75 грн/євро.

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,08 до 1,085.

"Нацбанк зараз не економить золотовалютні резерви, і як тільки на міжбанківському ринку збільшується попит на валюту, то виходить з додатковими її продажами. Тому готівковий курс, який вищий за міжбанківський на 40-50 коп., коливається вгору-вниз навколо 40 гривень за долар", – пояснив Олександр Охріменко.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Олег Пендзин та Олександр Охріменко солідарні у прогнозах: стабільність курсу навколо 40 грн/долар збережеться і на поточному тижні, однак невеликі коливання вгору вниз можливі. А от щодо курсу євро їхні думки різні.

"Правила гри" не змінились, до того ж, невдовзі Україна отримає від США додатково 2 млрд доларів на фінансову та військову підтримку України, це дещо зменшить навантаження на наш держбюджет і додатково вплине на стабільність курсу гривні", – аргументував Олег Пендзин.

Олександр Охріменко додав, що не виключає подальшого незначного подорожчання євровалюти на фоні зростання попиту на неї для розрахунків за постачання імпорту, зокрема, критичного, це електроенергія.

А от Андрій Шевчишин назвав фактор, який на поточному тижні може вплинути на зростання курсу долара і євро – це погашення 22 травня ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики на значну суму – 22,5 млрд грн.

"Якщо такий обсяг гривневої готівки потрапить на міжбанківський ринок, а це цілком можливо у зв’язку з недавнім дозволом НБУ на виведення за кордон дивідендів нерезидентами, це підштовхне вгору як безготівковий, так і готівковий курси, – вважає Андрій Шевчишин. – І тут уже все залежатиме від того, скільки регулятор продасть валюти на міжбанку для задоволення попиту. За моїм прогнозом, якщо й буде стрибок курсу, то він виявиться ситуативним і на короткий час".

Продавати чи купувати валюту

Експерти продовжують наголошувати: гривня нині вигідніша за долар для отримання прибутку. Та статистика говорить про те, що населення вважає інакше.

Андрій Шевчишин констатував: українці почали більше довіряти гривневим депозитам, але ще значнішу популярність має валюта.

"За інформацією Нацбанку, у квітні депозити населення у гривні досягли історичного максимуму – 723,16 млрд грн, це плюс 2% або 14,5 млрд грн, – повідомив Андрій Шевчишин. – Однак співгромадяни купують і долари, у квітні ними було придбано валюти на суму 1,94 млрд доларів в еквіваленті. Продали фізособи валюти на 1,28 млрд доларів, тобто чиста купівля склала 660 млн доларів або 26,4 млрд грн. Як видно, валюти придбано майже вдвічі більше, ніж поповнено гривневих депозитів. Та обсяги її купівлі постійно знижуються: якщо порівняти з січнем поточного року та груднем 2023 року, то на той час українці купували щомісячно на 1 млрд доларів більше, ніж продавали".

Олег Пендзин зробив із статистичних даних такий висновок: все значніша частина населення поступово розуміє, що за 3-4 найближчих місяці реально заробити на короткострокових гривневих депозитах і використовує таку можливість. Але інші ігнорують економічні розрахунки і з певних міркувань купують валюту, яка поки мало дорожчає, а значить не приносить доходу.

Олександр Охріменко також згоден, що гривневі депозити зараз дають дохід, на відміну від доларів чи євро, курс яких хоча й зростає в останні два місяці, але цього недостатньо для отримання прибутку. Експерт пояснив, що курс купівлі валюти банками у травні нижчий за курс її продажу у березні-квітні.

Однак він підтримує і тих, хто віддає перевагу долару чи євро.

"Якщо вас цікавить не заробіток на заощадженнях, а бажання гарантовано не втратити їх протягом тривалого періоду, це рік-два і більше, то купуйте долари або євро. Все одно через пару років курс буде вищим, ніж тепер", – впевнений Охріменко.

Продавати вже куплену готівкову валюту без крайньої необхідності наразі, на думку експертів, нема сенсу.

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