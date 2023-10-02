Курс валют в Україні: тиша перед бурею або чому треба боятися дешевого долара

І знову стабільність курсу валют в Україні після "валідольного" вересня – перед початком жовтня долар "заснув", як це було двадцять днів тому. Весь минулий тиждень курс майже не мінявся, хоча незначний низхідний тренд мав місце.

Про те, що стало причиною стабільності, чому фінансові аналітики їй не раді, а також чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні, з 2 по 8 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається з курсом валют в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у неділю, 1 жовтня, на "білому ринку", це банки та пункти обміну валют, середній курс продажу долара складав 38,20 грн/долар (-10 коп. за тиждень), а курс купівлі – 37,50 грн/долар (-10 коп.). Готівковий євро також подешевшав: на 1 жовтня курс продажу знизився з 41,2 до 40,9 грн/євро (-30 коп.), а курс купівлі – з 40,9 до 40,1 грн/євро (-80 коп.).

Співвідношення між євро і доларом не змінилось і складає 1,06 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара протягом минулого тижня був ще більш волатильним, тобто різко змінним як за величиною, так і за напрямком, ніж два тижні тому. У продажу коливання склали від 38,26 до 38 грн/долар, у покупці – від 37,99 до 37,44 грн/долар. У підсумку долар за тиждень подешевшав на 23 коп. у продажу і на 26 коп. у покупці.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар. Для євро на понеділок, 2 жовтня, НБУ встановив курс 38,74 грн/євро. Це на 16 коп. менше, ніж тижнем раніше, але на 19 коп. більше, ніж у п’ятницю, 29 вересня. Тобто не виключено, що на валютному ринку можлива зміна тренду на висхідний.

Як пояснив Олександр Охріменко, нинішнє невелике зниження курсу як на офіційному, так і на нелегальному ринку, викликане зниженням попиту.

"Ті, хто хотів купити готівкову валюту, вважаючи, що долар і далі дорожчатиме, зробили це, ті хто не купив, побачили, що курс пішов униз і утрималися від покупки як поки недоцільної. Перш за все це стосується нелегального ринку, який переважно працює на невеликий тіньовий бізнес", – аргументував експерт.

На думку Охріменка, поки нема розуміння куди піде курс – вгору чи вниз – і коли це станеться. Тому спред, тобто різниця між курсами покупки і продажу продовжує збільшуватися і вже досяг у деяких банках однієї гривні.

Чого очікувати від курсу валют на цьомц тижні

Експерти називають тишею перед бурею нинішню стабільність курсу і навіть невелике зміцнення гривні.

Головним чинником, котрий може викликати нове подорожчання валюти, Олег Пендзин вважає просування Нацбанком теми про введення плаваючого курсу гривні або можливість її девальвації без визначення конкретної дати, коли це може статися.

"Поки все спокійно, стабільність курсу залишиться ще тиждень, але надалі все може швидко змінитися. Зараз вирішується питання про надання Україні фінансової допомоги з боку Європи, США та інших країн у 2024 році, – зазначив Олег Пендзин. – Перемовини йдуть складно, швидше за все, що з різних причин коштів ми отримаємо набагато менше, можливо, вдвічі менше, ніж цього року. Тому альтернативою є девальвація гривні до 41-41,5 грн/долар і її емісія. Однак точні дати непрогнозовані".

Андрій Шевчишин вважає з вірогідністю близько 30%, що вже у жовтні можлива девальвація гривні.

"Нацбанк активно комунікує з ринком та населенням щодо гривні та перспектив регулювання валютного ринку, при цьому не встановлює ніяких конкретних дат і може ухвалити рішення в будь-який момент, можливо, навіть найближчими днями, – аналізує експерт. – Найвірогідніші два варіанти: зростання фіксованого курсу на 12,5%, з 36,6 до 41,2 грн/долар, або встановлення плаваючого курсу в межах 41-42 грн/долар. Зараз гривня зміцнюється, бо Нацбанк дозволив українцям купувати безготівковий долар за курсом близько 37,5 грн/долар. Та коли регулятор перейде до керованої гнучкості курсу, очевидно, що все зміниться, готівковий долар також подорожчає вище 41 грн/долар".

Олександр Охріменко, навпаки, впевнений: цього року не варто чекати повернення до плаваючого курсу долара.

"Дану тему будуть постійно обговорювати, аби тримати бізнес-суспільство в напрузі. У зв’язку з цим на цьому тижні можливі невеликі ситуативні коливання курсу вгору, потім униз. Щодо девальвації гривні у жовтні-грудні – це більш можливо, але коли і наскільки, поки прогнозувати складно", – говорить Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні. Так, Олег Пендзин, пропонує ще якийсь час продовжити заробляти "на межі фолу", до останнього тримаючись за короткотермінові, на 1-3 місяці, депозити в гривні. На його думку, не варто до кінця осені очікувати девальвації гривні вище 40 грн/долар у покупці.

"Що буде з курсом у наступному році, достеменно стане зрозумілим після ухвалення депутатами закону про держбюджет на 2024 рік. Очікую, що це відбудеться у середині грудня", – конкретизував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин та Олександр Охріменко пропонують інший спосіб збереження заощаджень: уже зараз вкладати вільні кошти у валюту. Але лише за умови, що скористатися ними планується не раніше весни 2024 року.

Андрій Шевчишин вважає, що треба купувати долари, бо там традиційно менший спред між курсами покупки і продажу (у відсотках він зараз складає 1,9%, проти 2,7% у євро). Також експерт нагадав про те, що краще купувати не готівковий долар, а безготівковий, через валютний рахунок у банку, з 29 серпня його відкривають усім бажаючим.

"Курс вигідний, для фізосіб це 37,4-37,5 грн/долар з урахуванням комісійних зборів, валюту можна тримати на рахунку, отримуючи ще й невеликі відсотки, до 3% річних, або відразу конвертувати у готівку", – говорить експерт.

Зазначимо: при конвертації доведеться сплатити комісію у 1,5-2% в залежності від банку. В цьому випадку реальний курс купівлі складе 38-38,25 грн/долар.

Охріменко радить купувати не лише долари, а й євро у співвідношенні 50 на 50. Експерт зазначив: подорожчання євро щодо долара наразі зупинилось, однак, на його думку, воно прискориться у 2024 році. Тому при конвертації євровалюти можна буде отримати додаткову вигоду. Також інвестиції у євро вигідніші для тих, хто планує подорож або виїзд до країн ЄС.

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