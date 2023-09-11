Курс валют в Україні: три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні

Головна новина минулого тижня курсу валют в Україні – стабілізація готівкового долара на позначці 38 гривень, це на 50 копійок дешевше, ніж було наприкінці літа. Однак фінансові аналітики очікують нового стрибка курсу вгору вже найближчим часом.

Чому і наскільки долар може знову подорожчати, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні – з 11 по 17 вересня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

На готівковому ринку з 4 по 10 вересня змін курсу майже не було. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку", це банки та ПОВ (пункти обміну валют) середній курс продажу долара за три дні знизився з 38,20 до 38 грн/долар, а курс покупки – з 37,50 до 37,30 грн/долар, потім за три дні підріс знову за 38,20 у продажу та до 37,60 у покупці і у неділю зупинився.

Готівковий євро весь тиждень дешевшав: з 41,40 грн/євро у продажу та 40,60 у покупці до 41,15 (-25 коп.) та 40,30 (-30 коп.) грн/євро відповідно. Очевидно, що у підсумку співвідношення між євро і доларом зменшилось, але ненабагато: з 1,09 до 1,07 долара за євро.

Олег Пендзин зазначив, що після того як Нацбанк дозволив фізособам з 29 серпня купувати безготівкову валюту за курсом 37-37,50 грн/долар, і, за бажанням, відразу її переводити у готівку з комісією 1-2%, ринок урівноважився на позначці 38-38,2 грн/долар.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс протягом тижня коливався від 37,73 до 38,05 грн/долар у продажу та від 37,57 до 37,78 грн/долар у покупці, тобто був більш вигідним, ніж на "білому" ринку.

Втім, Олександр Охріменко нагадав: міняйли працюють лише із значними сумами, від 1000 доларів, а у новачків на цьому ринку є ризик натрапити на аферистів.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар.

Для євро на понеділок, 11 вересня, НБУ встановив курс 39,12 грн/євро (-50 коп.).

Чого очікувати на цьому тижні

Фахівці говорять, що новий тиждень. з 11 по 17 вересня, буде багатим на новини, які можуть суттєво вплинути на курс, на жаль, не на користь гривні. Тобто долар, а разом з ним і євро знову подорожчають.

Перший і найголовніший чинник – на 14 вересня заплановане засідання правління Нацбанку, присвячене монетарній політиці. Основними питаннями традиційно є скасування або зміна фіксованого курсу гривні та величина облікової ставки, тобто відсотка, під який НБУ позичає гривню комбанкам. Зараз облікова ставка дорівнює 22% річних.

"Фіксований курс залишиться без змін, а облікова ставка може бути знижена ще на 2-3%, це ослабить гривню", – прогнозує Олександр Охріменко.

На думку Андрія Шевчишина, є ймовірність того, що Нацбанк збільшить фіксований курс до 39-40 грн/долар.

"Попит на валюту зростає, за серпень Нацбанк продав рекордний цього року її обсяг, понад мільярд доларів. Золото-валютні резерви НБУ зменшуються. Ймовірність того, що 14 вересня регулятор може збільшити офіційний фіксований курс, дорівнює, вважаю, 30/70, тобто майже 1/3. Це помітно девальвує гривню вже на цьому тижні", – аналізує Андрій Шевчишин.

А от Олег Пендзин упевнений: жодних радикальних змін поки не буде, а гривню поступово здешевить зовсім інший фактор.

"За словами нового міністра оборони України, держава заборгувала військовослужбовцям близько 240 млрд гривень, акцентував Олег Пендзин. – Ймовірно, що кошти найближчим часом будуть додатково виділені з держбюджету і, можливо, частково емітовані (надруковані НБУ – Авт.) ".

Пендзин вважає, що значна частина з цих 240 млрд грн буде конвертована отримувачами в готівкові долари, це неминуче підштовхне курс догори. Але навіть до 39 грн/долар курс продажу долара не підвищиться.

Нарешті третій чинник – 15 вересня Кабмін має підготувати проєкт держбюджету на 2024 рік. І те, який у ньому буде закладено курс долара, може вже зараз викликати панічні настрої на ринку і стрибок курсу.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів мало відрізняються від попередніх, але всі троє одностайні: позбуватись валюти не на часі.

На думку Олега Пендзина, закінчується період швидких заробітків у вигляді високих відсотків по короткострокових гривневих депозитах. Та через те, що курс долара зупинився, а значного його зростання експерт поки не прогнозує, є ще місяць, аби заробити на відсотках, розмістивши гривню на один місяць у банку під 15-16% річних.

Олександр Охріменко нагадав про свої попередні пропозиції: придбати заплановані необхідні товари довгострокового споживання, котрі вже найближчим часом мають помітно подорожчати, або інвестувати в євро, який зараз подешевшав чи англійські фунти стерлінгів, а не в долари. Експерт підтримує прогнози західних аналітиків, що через півроку курс євро до долара буде не 1,07, а 1,15, а курс фунта стерлінгів до долара – 1,30. Тобто додатковий заробіток, у порівнянні з доларом, може скласти близько трьох гривень на кожній "одиниці" валюти.

Втім зазначимо: з ліквідністю, тобто можливістю конвертувати фунт у гривні, можуть бути проблеми, адже його приймають далеко не скрізь і не завжди по вигідному курсу. Наприклад, зараз фунт стерлінгів продають по 48 грн, а купують по 45,65. Тобто маржа (різниця) складає 5%, які "з’їдають" весь можливий прибуток. Для порівняння: по долару зараз маржа – 1,7%, по євро – 2,1%.

Саме тому Андрій Шевчишин упевнений: долар залишається найбільш надійним засобом зберегти заощадження, якщо говорити про довгостроковий період, це рік і більше. І зараз, коли долар трохи подешевшав, краще інвестувати у його придбання.

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