Курс валют в Україні: у Києві масово скуповують долари – чи варто це робити

І знову донизу – підвищення курсу долара виявилось незначним і короткочасним, про 42 гривні за один американський "зелений" мови не вийшло. Минулого тижні тренд змінився, курс повільно пішов донизу, перетнувши позначку у 41 грн/долар, і на вихідних стабілізувався помітно нижче за неї. Фінансові аналітики відзначають, що українці, передусім жителі Києва, активно купують долари.

Що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (24-30 червня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав повільно дешевшати від вівторка, 18 червня. Середній курс продажу знизився до 40,98 грн/долар (-7 коп.), а на кінець робочого тижня – ще на 10 коп., до 40,88. На неділю, 23 червня, курс продажу зафіксувався на рівні 40,88 грн/долар.

А от у купівлі середній курс долара пішов донизу уже від понеділка – мінус 5 коп, до 40,47 грн/долар – і на неділю зупинився на 40,40, втративши за тиждень 12 коп.

Найнижча ціна продажу долара була 40,80 грн/долар (-15 коп. за тиждень), найвища – 41,15 грн/долар (-35 коп.). Максимальний курс купівлі становив 40,70 (-15 коп. за тиждень).

Євро також плавно дешевшав як у продажу, так і в купівлі. За тиждень, від 17 до 23 червня, євровалюта втратила в ціні у продажу 28 коп. (до 44,10 грн/євро), у купівлі – 18 коп. (до 43,42 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу незначно знижувався весь тиждень. На неділю, 23 червня, він зупинився на 40,85 грн/долар (-6 коп.).

Курс купівлі, на відміну від попередніх тижнів, нагадував уже не синусоїду, а якісь "американські гірки". Адже у понеділок, 17 червня, він був 40,78 грн/долар, що всього на 13 коп. менше, ніж курс продажу, а в середу – лише 39,44 грн/долар, тобто за два дні маємо падіння майже на 1,5 гривні. У четвер – знову стрибок до 40,70 (+1,26 грн), за курсу продажу 40,83 (-9 коп.). У неділю курс купівлі зупинився на 40,65 грн/долар (-13 коп.).

Середній курс продажу євро у нелегалів знижувався весь тиждень, за сім днів євровалюта втратила 23 коп. (до 44,10 грн/євро). А от курс купівлі змінювався синхронно з доларом, хоча й не так різко, коливання склали лише 40 коп., від 44,10 на максимумі (20 червня) до 43,70 на мінімумі (22 червня). На неділю, 23 червня, встановився курс 43,85 грн/євро.

Олександр Охріменко пояснив, що валютники наразі намагаються розхитати курс, аби по максимуму заробити саме на купівлі валюти, адже курс її продажу останнім часом падає як на офіційному, так і на "чорному" ринках.

Нацбанк на минулому тижні повільно зміцнював гривню. Від 17 до 23 червня долар здешевшав на 13 коп., до 40,52 грн, а євро – на 6 коп., до 43,43 грн. Тренд не змінився і поточного тижня, офіційний курс на понеділок, 24 червня, було встановлено на рівні 40,45 грн/долар і 43,23 грн/євро.

Співвідношення долар/євро залишилось 1,07 долара за євро.

Олег Пендзин вважає, що зростання курсу долара припинилось завдяки діям Нацбанку, який збільшив продаж безготівкової валюти на міжбанківському ринку.

"Регулятор практично досяг планових показників курсу, закладеного у закон про державний бюджет на 2024 рік, це, нагадаю, 40,7 грн/долар і тепер зосередився на тому, щоб інфляція не почала швидко розганятись через підвищення тарифів на комунальні послуги, цін на продукти, пальне тощо", – аналізує експерт.

Андрій Шевчишин додав ще один чинник, завдяки якому готівковий курс пішов униз.

"Протягом усього тижня попит населення на валюту спадав і був нижчим за попередні періоди, бо гривня на руках має особливість закінчуватись", – зауважив він.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Думки експертів збіглися: до кінця червня на ринку настав період стабільності.

"Нацбанк все робитиме, аби курс долара поки зупинився на нинішніх значеннях, – вважає Олег Пендзин. – У першій половині липня стане зрозумілим, яким може бути урожай зернових у поточному році, це зараз головна стаття надходження валюти в Україну. Виходячи з цього, регулятор надалі будуватиме стратегію курсоутворення".

Олександр Охріменко послався на нещодавно опублікований звіт НБУ про фінансову стабільність. Від неї, зокрема, залежить і те, яким надалі виявиться курс гривні. Так, в НБУ вважають, що значна міжнародна фінансова підтримка залишається запорукою контрольованості макроекономічних ризиків в Україні, економіка в цілому зберігає стійкість до воєнних шоків.

"Однак ризики посилилися: вища інтенсивність бойових дій, руйнування енергетичної інфраструктури, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованого персоналу погіршили очікування бізнесу", – процитував фахівців НБУ Охріменко.

Експерт зробив висновок, що нинішня стабільність курсу гривні може бути порушена не раніше, ніж восени. А на поточному тижні курс практично не зміниться.

Андрій Шевчишин акцентував: коли на минулому тижні курс безготівкового долара дійшов до позначки 40,75 грн, НБУ посилив продаж валюти, поки це верхня позначка коливань .

"На поточному тижні безготівковий курс навряд чи вийде за 41 грн/долар у продажу, відповідно готівковий курс очікується вищим за нього на 30-40 коп., тобто від 40,80 до максимум 41,20 грн/долар ", – вважає Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Своєрідним хедлайнером серед експертів цього разу виявився Олександр Охріменко.

"Найгірший зараз вибір – нічого не робити і "сидіти" на гривневих заощадженнях, – наголосив він. – Гривневі депозити – так, але краще в банках, які пропонують двозначні відсотки річних. Облігації внутрішньої державної позики ще вигідніші. Купівля валюти на довгострокову перспективу – так, але не по найвищому курсу. Однак це все можна робити у випадку, якщо ви підготувались, аби пережити холоди в умовах можливих відключень світла та опалення".

Олег Пендзин повторив свою думку щодо вигідності наявних депозити під 14-15% річних, а також нових депозитів терміном на 3-4 місяці під відсоток, не нижчий за 12% річних.

"Валюта не дасть такого прибутку у короткостроковій перспективі, а депозити у гривні гарантовано перекриють інфляцію, в усякому разі на даний час", – аргументує експерт.

Андрій Шевчишин зауважив, що українці останнім часом купують багато валюти. У лідерах – Київ, де за п’ять місяців поточного року фізичні особи придбали 30% всієї готівкової валюти, це – 113,6 млн доларів. Столиця вчетверо випередила за цим показником будь-який інший регіон.

"Ще додатково 6% припало на Київську область – 22,9 млн доларів, – повідомив експерт. – На Львівську та Дніпропетровську області приходиться майже по 7,5% готівкового валютного попиту – 27,8 млн та 27,2 млн доларів відповідно. З лідерів попиту також можно виділити Харьківську область – 4,8% або 18 млн доларів. Гроші є, попит є".

Однак Андрій Шевчишин вважає, що купувати зараз валюту варто, коли курс знижується. І пам’ятати: це на цей момент не спосіб заробітку, а гарантоване збереження заощаджень у перспективі року і більше.

Долар по 41, євро по 45! Чи зростатиме курс валют надалі?

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