Курс валют в Україні: у Мінфіні говорять про 41 гривню за долар, що радять екперти – купувати чи продавати

Долар в Україні продовжує дорожчати, його курс повільно, але впевнено наближається до 39 гривень. Однією з причин подорожчання стало очікуване фінансовими аналітиками зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка, під який НБУ позичає гривню комерційним банкам. Ще одна новина – голова Міністерства фінансів озвучив курс долара, закладений до проєкту держбюджету на 2024 рік. Він майже на три гривні вищий, ніж зараз, тобто складає 41,4 грн/долар.

Як це вплине вже невдовзі на курс готівкової гривні, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні, з 18 по 24 вересня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, майже стабільний курс готівкового долара помітно пішов угору з 14 вересня, коли правління Нацбанку вирішило знизити облікову ставку з 22% річних до 20%. Нагадаємо: це вже друге за неповних два місяці зниження ставки, до 28 липня було 25%. Після того долар подорожчав на 80 коп. і перейшов позначку у 38 грн/долар.

На думку експертів, подорожчання на минулому тижні є незначним, бо ринок заспокоїла заява голови Нацбанку Андрія Пишного про те, що НБУ не орієнтується на курс гривні щодо долара, котрим уряд користується при розрахунках проєкту держбюджету.

"Курс, закладений до державного бюджету, не є ані прогнозом, ані метою Національного банку. Це певний розрахунковий параметр, який закладається, як ми бачимо, ретроспективно, його можна змінити", – повідомив Андрій Пишний.

Олександр Охріменко нагадав: у держбюджеті на 2023 рік закладено середньорічний курс долара 42,2 грн/долар, тобто на кінець року має бути 45,8. А насправді офіційний курс НБУ – 36,6 грн/долар.

З ним згодний і Олег Пендзин. "Мінфіну вигідно, якщо курс долара вищий, бо це допомагає наповнювати бюджет. Адже податки на експорт, макрофінансова зарубіжна допомога тощо надходять у валюті, а пенсії, зарплати бюджетникам і так далі платяться у гривнях. Але є й інші макрофінансові чинники, зокрема, інфляція, яка прискориться від девальвації гривні. Тому Нацбанк веде збалансовану кредитно-грошову політику", – роз’яснив експерт.

Нині на "білому ринку", це банки та пункти обміну валют, середній курс продажу долара поки збільшився 38,15 до 38,35 грн/долар (+20 коп.), а курс покупки – з 37,60 до 37,85 грн/долар (+25 коп).

Готівковий євро за тиждень також подорожчав з 41,15 грн/євро у продажу та з 40,30 у покупці до 41,30 (+15 коп.) та 40,50 (+20 коп.) грн/євро відповідно. Співвідношення між євро і доларом не змінилось і складає 1,07 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс протягом тижня зріс від 37,91 до 38,21 грн/долар у продажу (+30 коп.) та від 37,64 до 37,97 грн/долар у покупці (+33 коп.).

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар.

Для євро на понеділок, 18 вересня, НБУ встановив курс 39,24 грн/євро (+12 коп.).

Чого очікувати на цьому тижні

Експерти прогнозують: тиждень з 18 по 24 вересня буде спокійним, значних коливань готівкового курсу долара не передбачається.

Олександр Охріменко упевнений, що поки курс готівкового долара коливатиметься у межах 38,20-38,50 грн/долар.

На думку Андрія Шевчишина, незначний висхідний тренд збережеться. "Можливі невеликі коливання курсу, але в цілому він після можливого ситуативного зниження, викликаного балансом попиту і пропозиції, знову зросте, причому більше, ніж був. Наразі, можна сказати: долар буде в коридорі 38,30-38,60 грн. Деякі експерти говорять про введення невдовзі Нацбанком плаваючого курсу гривні замість фіксованого (36,6 грн/долар – Авт.), це могло б помітно девальвувати гривню. Але недавні заяви високопосадовців НБУ вказують на те, що дане питання поки не на часі, хоча підготовка до нього ведеться", – аналізує експерт.

Олег Пендзин говорить, що зниження облікової ставки підвищить на попит на валюту, тому курс на нинішньому тижні залежатиме від дій Нацбанку.

"Якщо регулятор збільшить продажі валюти на міжбанківському ринку пропорційно зростанню попиту, нинішній готівковий курс збережеться. Якщо не збільшить – долар може подорожчати на 20-30 коп., до 38,8 грн/долар у продажу", – пояснив Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти не радять зараз продавати валюту без крайньої необхідності. А от щодо її покупки думки розійшлися.

Олег Пендзин вважає, що через сповільнення інфляції і заяву посадовців Нацбанку про те, що плаваючого курсу гривні поки не буде, продовжився період швидких заробітків у вигляді відсотків по короткострокових гривневих депозитах.

Тому вигідніше не закривати такі вклади, а переоформити їх на термін від одного до трьох місяців. Відсотки по депозитах зараз зменшились, але навіть під 12% річних вони прибуткові, бо, за даними Держстатистики, інфляція з початку року поки складає 2,5%, а з серпня 2022 року до серпня 2023 року – 8,6%.

Експерт підрахував: депозит у 10 тисяч грн за місяць принесе додаткових 100 грн. А еквівалент у 260 доларів, якщо їх, наприклад, конвертувати у гривню через 30 днів, дасть такий самий прибуток за умови, що курс покупки валюти банком буде не менше ніж 38,9 грн/долар (зараз у середньому на гривню дешевше).

"Такий високий курс покупки долара поки не прогнозується, однак на наступний рік я строки розміщення депозиту не "перетягав" би", - зазначив Олег Пендзин.

Тим, хто хоче гарантовано зберегти заощадження на тривалий період (рік і більше) і не витрачати час на переоформлення депозитів, Андрій Шевчишин радить скористуватися постановою НБУ від 29 серпня, купити у банку безготівкові долари по вигідному курсу (для фізосіб це 37,4-37,5 грн/долар з урахуванням комісійних зборів) і тримати їх на рахунку або відразу конвертувати у готівку.

Нарешті Олександр Охріменко очікує у 2024 році подорожчання євро щодо долара, незважаючи на те, що євровалюта зараз дешевшає. Тому також пропонує скористатися ситуацією і інвестувати в безготівкову валюту, але не в долар, а в євро.

"Більшу вигоду отримають ті, хто їздить до Європи, або розраховується у євровалюті, бо не буде потрібна подвійна конвертація, – уточнив експерт. – До того ж, гривня поступово слабшатиме. А за прогнозами ряду західних фінансових аналітиків, через півроку можливе зміцнення євро до 1,15-1,16 доларів за євро, це дасть додатковий прибуток".

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