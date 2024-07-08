Курс валют в Україні: українців лякають значним здорожчанням долара – чи варто купувати зараз

Липнева стабільність на валютному ринку триває, однак не можна говорити, що на ньому повний штиль – курс долара потроху коливається вгору-вниз. А фінансові аналітики говорять про те, що уряд готує українцям неприємний сюрприз у вигляді значного здорожчання долара.

Наскільки реальні ці передбачення фахівців, що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (8-14 липня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Як і прогнозували експерти, посередині минулого тижня було зростання курсу як безготівкового, так і готівкового долара, пов’язане із святкуванням у США 4 липня Дня незалежності, адже це у них вихідний день і банківські установи не працювали. Однак здорожчання виявилось незначним і короткочасним, надалі курс знову пішов униз. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав дорожчати у вівторок, 2 липня, а в середу досяг максимуму за тиждень, ненадовго перевищивши у купівлі 41 грн/долар, а саме: 41,05 у продажу (+20 коп. до неділі, 30 червня). Та надалі тренд знову помінявся на низхідний і на неділю, 7 липня, курс продажу зафіксувався на рівні 40,94 грн/долар.

Середній курс купівлі коливався з ним в унісон, водночас спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі майже не мінявся і становив 52-55 коп. Максимально вигідно можна було здати готівку 3 липня – по 40,52 грн/долар (+17 коп.). На неділю курс купівлі зупинився на 40,44 грн/долар.

Тобто за тиждень долар здорожчав на 8 коп. у продажу і на 9 коп. у купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 40,85 грн/долар (+16 коп. за тиждень), найвища – 41,15 грн/долар (+5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 40,78 (+13 коп. за тиждень).

А от євро весь тиждень дорожчав невпинно і досить помітно – у підсумку на 33 коп. як у продажу, так і в купівлі: відповідно до 44,33 і 43,66 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар за тиждень незначно подорожчав у продажу. Водночас середній курс мінявся вгору-вниз помітніше, ніж наприкінці червня. Наразі коливання були вдвічі більшими, але в абсолютних цифрах невеликими – у межах 20 копійок, від 40,79 до 40,99 грн/долар. На неділю, 7 липня, курс становив 40,90 грн/долар (+10 коп. за тиждень).

Курс купівлі продовжив нагадувати американські гірки: то вгору, то донизу. За словами Олександра Охріменка, міняйли постійно його розгойдують, аби в умовах відносної стабільності збільшити і пришвидшити оборот готівки, адже це їхній заробіток. Курс коливався від 38 до 41 грн, тобто у межах трьох гривень. На неділю, 7 липня, курс купівлі встановився 40 грн/долар.

Середній курс продажу і купівлі євро у нелегалів був схожий на синусоїду, але з чітко вираженим висхідним трендом. Мінімальний курс продажу був 44,02 грн/євро (1 липня), максимальний – 44,40 (7 липня). Курс купівлі на мінімумі становив 43,50 грн/євро (1 липня), на максимумі – 44,18 (7 липня).

Нацбанк на минулому тижні підвищував офіційний курс долара з понеділка по четвер і знизив його перед вихідними. У підсумку курс за тиждень змінився з 40,45 до 40,76 грн/долар, а на понеділок, 8 липня, регулятор зміцнив гривню до 40,54 грн/долар. А от євро стабільно дорожчав, за тиждень його офіційний курс виріс з 43,27 до 43,86 грн/євро, тобто на 59 коп.

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,07 до 1,08 долара за євро.

"Тиждень пройшов у цілому спокійно, якщо не рахувати невеликого прогнозованого зростання курсу у зв’язку з днем незалежності у США, коли ринки і банківська система там не працюють, – говорить Андрій Шевчишин. – У середу курс на міжбанку досяг навіть 40,90 грн/долар, але невдовзі ринок заспокоївся і котирування пішли вниз. Україна також отримала ще один транш займу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 2,2 млрд доларів. Це додатково вплинуло на стабілізацію курсу".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що зафіксовані показники курсу у коридорі між 40 і 41 грн/долар, йдеться про готівковий ринок, збережуться. Однак є певні нюанси.

"Нацбанк на поточному тижні ще трохи послабить гривню, аби арифметично збільшити обсяг коштів, які підуть на соціальні та бюджетні виплати, адже ці видатки фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги, що надходить у валюті, – прогнозує Олег Пендзин. – Це може вплинути на готівковий курс, який у середньому може знову перевищити 41 грн/долар".

Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко також згодні, що у найближчі сім днів не варто чекати помітних змін курсу на готівковому ринку, хоча коливання у 20-30 коп. відбуватимуться.

"Та звернімо увагу на щойно опубліковану бюджетну декларацію Кабінету міністрів України, у якій є розрахунковий прогноз курсу долара на найближчі три роки, – говорить Олександр Охріменко. – Вже наступного року заплановано його значне підвищення – до 45 грн/долар, тобто майже на 10%, це досить помітно. У 2026 році курс зросте до 46,5 грн, у 2027-му нам обіцяють, що долар подешевшає аж на 10 копійок. Тому пора вже сьогодні готуватися до складних часів".

Андрій Шевчишин додав, що, згідно бюджетної декларації, уряд планує заморозити зростання соцстандартів у найближчі три роки – тобто не буде індексації мінімальної зарплати, пенсії, прожиткового рівня та інших соціальних виплат. Водночас інфляція 2025 року запланована понад 10%, це вдвічі більше, ніж очікується поточного року.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів розійшлися у головному – що обрати: отримувати прибуток зараз чи через рік-два.

Олег Пендзин упевнений: продовжується ситуація, коли можна без зайвих клопотів заробляти на гривневих депозитах та цінних паперах – облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП), а не на купівлі валюти.

"Тих, хто сподівається на помітне подорожчання долара вже за кілька місяців і купує ради цього готівкову валюту, мушу розчарувати: такого не буде, – говорить Олег Пендзин. – А зростання курсу долара в межах гривні до кінця року прибутку не дасть. Кошти у гривнях на депозитах у банках зараз – найпростіший і найнадійніший спосіб не тільки гарантовано зберегти заощадження від знецінення, а й дещо заробити на відсотках, які перекривають інфляцію".

Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко, навпаки, радять подбати про завтрашній день, тобто вкладати кошти у валюту, адже Кабмін недвозначно повідомив: наступного року на нас чекає значна девальвація гривні.

"Якщо купити валюту зараз по курсу 41 грн/долар, а через півтора року може бути 45 грн/долар, то за цей час на зростанні курсу заробимо близько 10% річних, це навіть менше, ніж на гривневих депозитах чи ОВДП, – підрахував Андрій Шевчишин. – Тому не варто прямо зараз купувати долари чи євро по будь-якому курсу, краще це робити, коли курс тимчасово знижується. Час ще є, і валюти в банках поки достатньо. Але очевидно: плюс готівки "під матрацом" у тому, що вона завжди під руками. До речі, велика ймовірність, що під кінець року готівковий долар коштуватиме близько 42 грн/долар, тому дещо можна буде заробити на коливаннях курсу вже невдовзі".

Охріменко додав і практичну пораду, яка стосується тих, хто має бензогенератори струму, це переважно мешканці приватного сектору. Експерт вважає доцільним уже зараз замість купівлі валюти зробити значні запаси пального, це бензин або дизель, бо до зими ціни на них помітно зростуть.

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