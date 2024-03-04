Курс валют в Україні: які сюрпризи готує долар у березні – продавати чи купувати

Долар продовжує підносити сюрпризи українцям: здавалося б, стійкий і досить тривалий висхідний тренд його курсу минулого тижня змінився на спадний, потім курс стабілізувався, а на вихідних знову дещо пішов угору. Коливання незначні, але вони є, і така ситуація хвилює перш за все тих, хто зробив ставку на інвестиції у тверду валюту, аби не втратити заощадження.

Чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (4-10 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют весь тиждень змінювався за дуже плавною синусоїдою: спершу вгору, потім униз, далі знову вгору. Найдорожче долар у продажу коштував у вівторок, 27 лютого – 38,71 грн/долар, найдешевше – у четвер, 29 лютого – 38,50 грн долар. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, при цьому залишався практично незмінним і становив 50-52 коп. У неділю, 3 березня, встановився курс продажу 38,55 грн/долар, курс купівлі 38 грн/долар., тобто за тиждень долар подешевшав у середньому на 14 коп.

Найнижчий курс продажу становив 38,50 грн/долар, це стільки ж, як, тиждень тому, найвищий – 38,70 (-15 коп. за тиждень). А найвищий курс купівлі – 38,40 грн/долар, як і тиждень тому.

Курс готівкового євро мінявся в унісон з курсом долара: максимальний у продажу – 42,17 грн/євро (на 27 лютого), мінімальний – 41,90 грн/євро (1 березня). Спред також був майже стабільним і становив 70-74 коп. За тиждень євро подешевшав на 17 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара мінявся від 38,42 до 38,62 грн/долар. На неділю, 3 березня, встановився курс 38,58 грн/долар (+6 коп. за тиждень).

Середній курс купівлі після нетривалого зниження 25 лютого до непристойних 36,75 грн/долар швидко збільшився до 37,67 грн/долар, надалі трохи пішов униз і у п’ятницю, 1 березня, стабілізувався на 37,50. Однак на вихідних він стрімко пішов угору, тобто міняйли почали активно купувати валюту. На неділю, 3 березня, середній курс купівлі встановився на рівні 37,57 грн/долар (+7 коп. за тиждень).

Готівковий євро у нелегалів подешевшав. Якщо у понеділок 25 лютого, курс був максимальним – 42,13 грн/євро продаж і 41,90 купівля, то через три дні, 29 лютого, став мінімальним на тижні – відповідно 41,88 і 41,67 грн/євро.

На неділю, 3 березня, встановився середній курс євро у продажу 41,91 грн (-10 коп. за тиждень), у купівлі 41,83 грн (-17 коп.).

Нацбанк за минулий робочий тиждень дещо зміцнив гривню: на 30 коп. до долара на 36 коп. до євро. На 1 березня офіційний курс гривні становив 38,05 грн/долар і 41,20 грн/євро.

На понеділок, 4 березня, регулятор встановив офіційний курс 38,16 грн/долар, і 41,26 грн/євро. Це відповідно на 16 коп. і на 30 коп. менше, ніж тижнем раніше.

Співвідношення долар/євро становить 1,08, це стільки ж, як і тиждень тому.

Експерти говорять, що причиною зниження курсу став надлишок валюти на ринку при практично стабільному попиті на неї.

"За інформацією Мінфіну, на початку минулого тижня в держбюджет надійшло 760 млн доларів макрофінансової допомоги від Світового банку. Схоже, НБУ почав активно конвертувати цю валюту в гривню для здійснення необхідних бюджетних операцій. Як результат курс долара на міжбанку знизився спершу на 22 коп, до 38,20 грн, потім до 38-38,05. Очевидно, що це розвернуло тренд курсу на низхідний і на готівковому ринку", – пояснив Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що на поточному тижні коливання курсу продовжаться, але виявляться незначними.

"Курс продажу готівкового долара мінятиметься у вузькому коридорі, це не більше 50 коп. від середнього, тобто 38,5 грн/долар, спред залишиться на нинішньому рівні, це також 50 коп., отже здати готівку в банк чи обмінник можна буде по 38 грн і дорожче", – впевнений Олександр Охріменко.

На думку Олега Пендзина, найважчий період без макрофінансової допомоги Україна пережила, тому гривня більше девальвувати поки не буде.

"На поточному тижні можемо побачити незначне її зміцнення як на міжбанківському, так і на готівковому ринках, але курс не спуститься нижче 38 грн/долар, – говорить Олег Пендзин. – А от надалі може бути цікава ситуація: коли надійде 4,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, не виключено, що цю валюту Мінфін та НБУ спробують продати на міжбанку якомога дорожче, щоб заощадити на фінансуванні виплат підвищених з березня пенсій. Тобто курс долара і євро знову почне штучно зростати".

Утім, експерт зауважив, що це не прогноз, а лише припущення, бо яке рішення ухвалять державні структури у даному питанні, наразі невідомо.

Андрій Шевчишин також вважає, що курс помітно коливатиметься, але загальний тижневий тренд залишиться низхідним.

"Складається враження, що Нацбанк привчає ринок до курсових "гойдалок", рух курсу на міжбанківському ринку вгору-вниз на 30-50 коп. вже не дивина, – аналізує експерт. – Однак регулятор показав: нижче 38 грн/долар не буде, до речі попередній рівень був 37,5 грн/долар. Тобто невелика девальвація гривні в останні тижні є. Готівковий ринок ітиме за безготівковим, курс триматиметься у межах 38-38,5 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Очевидно, що подешевшання долара на руку тим, хто тримає кошти у гривні на депозитах, вважають усі експерти. Наразі навіть найконсервативніші державні банки пропонують 11-11,5% річних по депозитах терміном на три місяці, що більше на 1-2% відсотки, ніж прогнозована інфляція на поточний рік. Тобто кошти не знеціняться, і дадуть невеликий прибуток.

"Гривневі депозити на три місяці – це наразі оптимальний термін, на який прогнозується розвиток подій у банківському секторі, – аргументував Олег Пендзин. – Потім термін дії депозиту можна, за бажання, продовжити або забрати вклад і відсотки. І не треба боятися незначних коливань курсу, поки долар дешевший за 40 грн, такі вклади вигідніші, ніж долар "під матрацем".

Олександр Охріменко додав, що гривневі депозити – найдоступніший вид інвестицій, адже мінімальна сума вкладу – 1000 грн, а поповнювати їх можна навіть на 200 грн щомісячно.

"Зазначу: гривневі депозити – не найвигідніший варіант, якщо порівняти з державними валютними цінними паперами, бо там чистий дохід більший, але й "вхід" дорожчий, від 40 тис. грн, бо інакше весь майбутній прибуток "з’їдять" комісійні витрати при купівлі", – уточнив експерт.

Андрій Шевчишин також згодний, що гривня зараз – вигідний інструмент. Однак він зауважив: багато українців, як і раніше, вірять у долар.

"За інформацією Нацбанку, населення у січні 2024 року купило готівкою 1,89 млрд доларів, продало 1 млрд доларів, тобто майже вдвічі менше. А з початку війни куплено готівкою 30 млрд доларів, продано 24,7 млрд доларів, тобто додатково понад 5 млрд поповнило валютні заначки. Це пояснюється бажанням мінімізувати ризики і зробити довгострокове інвестування", – підбив підсумки Андрій Шевчишин.

Зважаючи, що коливання курсу зараз значні, експерт радить моніторити ринок і купувати валюту тоді, коли курс іде вниз. Продавати валюту без крайньої необхідності не варто, бо курс купівлі невисокий, за два минулі тижні він знизився майже на 40 коп.

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