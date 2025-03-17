Курс валют в Україні: які сюрпризи підносить долар і чому євро краще не купувати

Нетривалий період міцної гривні, схоже, закінчився – долар знову дорожчає, хай і повільно. Також помітно від початку року зросли й ціни. Фінансові аналітики говорять, що перед Національним банком України постала непроста дилема: стримувати девальвацію гривні чи навпаки, дозволити їй дешевшати, підтримуючи тим самим високу інфляцію.

Поки маємо другий варіант – гривня знову послабшала до долара. Наскільки значним буде цей тренд, що чекає ринок на поточному тижні, а також про те, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 17 до 23 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара пішов угору від понеділка, 10 березня. Зростання було помітним: до четверга, 13-го, долар подорожчав на 25 коп., до 41,77 грн/долар у продажу і до 41,22 грн/долар у купівлі. У п’ятницю зростання зупинилось, а вихідними долар дещо подешевшав. На неділю, 16 березня, курс був відповідно 41,72 (+20 коп. за тиждень)та 41,19 (+19 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42 грн (+20 коп. за тиждень), найнижча – 41,54 грн/долар (+24 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (+21 коп.).

Готівковий євро дорожчав синхронно з доларом, але тільки три дні, від 10 до 12 березня, надалі курс повільно пішов униз. За тиждень євровалюта спершу подорожчала у продажу з 45,04 до 45,56 грн/євро, потім подешевшала до 45,44. У купівлі курс мінявся від 44,28 до 44,88 і до 44,74 грн/євро. За тиждень вартість євро збільшилась на 40 коп. у продажу і на 46 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу євро була 45,75 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча – 45,15 грн/євро (+35 коп.). Максимальний курс купівлі становив 45 грн (+25 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, з понеділка по середу (10-12 березня) дорожчали як долар, так і євро, з четверга, 13 березня, почався низхідний тренд. Курс долара спершу виріс від 41,28 до 41,60, потім знизився до 41,47 грн/долар у продажу та від 41,25 до 41,58 і до 41,44 грн/долар у купівлі. Як видно, спред, або різниця між курсами купівлі і продажу, був мінімальним. Тобто міняйла працювали здебільшого на купівлю, очевидно, сподіваючись на подальше подорожчання долара.

Курс євро у нелегалів за тиждень помінявся від 44,95 до 45,52 потім до 45,36 грн/євро у продажу і від 44,62 до 45,12 потім до 45,10 грн/євро у купівлі.

Нацбанк послабив гривню як до долара, так і до євро. Долар з 10 по 16 березня подорожчав від 41,21 до 41,53 грн/долар (+32 коп.), євро – від 44,73 до 45 грн/євро (+27 коп.). На понеділок, 17 березня, регулятор встановив офіційний курс 41,51 грн/долар і 45,23 грн/євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень зросло з 1,085 до 1,09 долара за євро.

Андрій Шевчишин пояснив, чому долар почав дорожчати.

"Готівковий ринок відреагував на те, що курс на міжбанківському ринку пішов угору через зміну балансу пропозиції і попиту: пропозиція помітно зменшилась, а попит залишився практично на попередньому рівні, – говорить Андрій Шевчишин. – На міжбанку долар продавали по 41,52-41,55 грн, це дорожче, на 20-25 коп., ніж тиждень тому. По готівці долар також відновив зростання, додавши 20 коп., у середньому до 41,80 грн/долар. У березні долар вже зріс на 0,8%, при цьому за лютий він упав на 0,7%. Очолює зміну настроїв ринку саме населення, яке почало більш активну купівлю ще на минулому тижні. Бізнес поки не підтягнувся, хоча зміна настроїв на міжбанку буде їх спонукати до купівлі валюти також, поки курс ще досить низький".

Чого очікувати від курсу валют

Есперти не прогнозують поточного тижня значного здорожчання долара, але його курс потроху йтиме вгору.

"Дно курсу долара, на мою думку, пройдено і починається тривалий висхідний тренд, – аналізує Андрій Шевчишин. – На поточному тижні можливі незначні коливання курсу, як це було раніше. Поки не очікую середнього курсу вище 42 грн/долар у готівковому продажі".

Олег Пендзин, нагадав, що регулятор курсу гривні – Нацбанк – має кілька непростих завдань: обмеження рівня інфляції, встановлення якомога вищої ціни долара для конвертації у гривню зарубіжної фінансової допомоги, баланс курсу для імпортерів і експортерів.

"Ці завдання взаємовиключні: якщо гривня міцнішає до долара – інфляція знижується, але падають надходження до держбюджету від конвертації фінансової допомоги, імпорт дешевшає, але знижується ціна нашої експортної продукції на зарубіжних ринках, що знову-таки зменшує податкові надходження до державної скарбниці, – пояснив Олег Пендзин. – Наразі маємо високу інфляцію, вже 13,4% у річному вимірі, торік було 12%, тому регулятор двічі у цьому році підвищив облікову ставку (відсоток річних, під який НБУ кредитує комерційні банки – Авт.) до 15,5% і поки намагається стримувати девальвацію. Висновок такий: на поточному тижні НБУ дещо послабить гривню, та у підсумку курс на готівковому ринку не дійде до 42 грн/долар, максимум 41,90".

Андрій Забловський зауважив, що поки готівковий долар залишився у коридорі 41,5-41,8 грн, хоча за минулий тиждень і зміцнився.

"Тиждень буде досить спокійним, матимемо невеликі курсові гойдалки, міжбанк поки на рівні 41,5 грн/долар і не вийде за межі 41,8 грн/долар, – говорить Андрій Забловський. – Тому готівковий долар ще тиждень не досягне 42 грн/долар у продажу. Одна з причин – прискорення інфляції у лютому, для її сповільнення у березні Нацбанк стримуватиме девальвацію гривні".

Продавати чи купувати валюту

Експерти мають різні думки.

Андрій Шевчишин говорить, що є сенс запасатися валютною готівкою.

"Купівельна спроможність гривні продовжує знижуватися, тому стратегія регулярної купівлі валюти на невеликі суми в межах ста доларів, по принципу "купив і забув", принесе вигоду у найближчі рік-два, – радить Андрій Шевчишин. – Долари зараз можна купувати як інвестиційний інструмент, а євро – якщо їх планується витрачати в країнах Європи, а не накопичувати. Гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або депозити в банку справді поки вигідніші. Але тим, хто щомісяця може заощадити не більше трьох-п’яти тисяч гривень, набагато простіше придбати на них готівкову валюту, а не відкривати депозит на таку невелику суму, не кажучи вже про купівлю ОВДП".

Олег Пендзин, навпаки, вважає, що не варто очікувати біля моря погоди в надії на те, що долар колись значно здорожчає і можна буде на цьому заробити.

"Є надійні і прості інвестиційні інструменти: короткострокові гривневі депозити терміном дії 90-100 днів, а також ОВДП, – говорить Олег Пендзин. – Вони приносять невеликий прибуток, у перерахунку 1-1,1% від суми депозиту щомісячно, але цей прибуток стабільний".

Андрій Забловський – за диверсифікацію інвестиційного портфеля. Експерт вважає, що у ньому мають бути і гривневі депозити, і ОВДП, і долари, і євро.

"Зараз варто купувати валюту, краще долари, поки вони дешеві, а не євро, – зауважив Андрій Забловський. – Але українці не забувають і про гривневі депозити. Цікава статистика від НБУ – депозити населення в банках станом на лютий 2025 року досягли 1,9 трлн грн. Це вдвічі більше, ніж три роки тому. Валюту теж купують значно більше, ніж 2022 року, однак у підсумку справді маємо певну диверсифікацію заощаджень".

Продавати валюту всі експерти радять лише у разі крайньої необхідності.

Читайте також:

В Україні різко зросла кількість боржників: хто частіше потрапляє до Реєстру