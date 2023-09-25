Курс валют влаштував "американські гірки": українці скуповують долари – чи варто це робити зараз

Курс валют в Україні влаштував українцям "американські гірки", і не прості, а з сюрпризом. За понеділок і вівторок, 18-19 вересня, курс долара зріс майже на 40 копійок, і коли, здавалося, що він ось-ось перетне в продажу позначку у 39 гривень за долар, тренд змінився з висхідного на низхідний. У четвер під вечір було вже 38,16 грн/долар, це менше на 5 копійок, ніж тиждень тому, 14 вересня, коли долар упевнено "набирав вагу". А сюрприз у тому, що в п’ятницю курс продажу знову пішов угору, а курс покупки вниз. Спред, тобто різниця між курсами покупки, зріс більше, ніж удвічі, з 20 до 45 копійок на кожному доларі. На вихідних, коли більшість відділень банків не працюють, курс стабілізувався.

Про те, що стало причиною таких карколомних стрибків долара, а також чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні, з 25 вересня по 1 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається з курсом валют в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у неділю, 24 вересня, курс долара на "білому ринку", це банки та пункти обміну валют, середній курс продажу долара складав 38,30 грн/долар (-20 коп. за тиждень), а курс покупки – 37,60 грн/долар (-25 коп.).

Курс готівкового євро минулого тижня зростав і знижувався в унісон з курсом долара, але з запізненням на день. Найвищий курс продажу і покупки був у четвер, 21 вересня – відповідно 41,54 і 41,10 грн/євро, найнижчий – у п’ятницю, а саме: 41,25 (-29 коп.) та 40,65 (-45 коп.) грн/євро. На вихідних курс стабілізувався. Співвідношення між євро і доларом зменшилось з 1,07 до 1,06 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара протягом тижня був дуже волатильним, тобто різко змінним як за величиною, так і за напрямком, перш за все у покупці. Якщо у продажу коливання склали від 38,49 до 38,21 грн/долар, то у покупці від 37,70 до 38,27 грн/долар (57 коп.).

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар. Для євро на понеділок, 25 вересня, НБУ встановив курс 38,90 грн/євро (-6 коп.).

Експерти говорять про збільшення попиту з боку громадян на готівкову валюту. Долари і євро в банках є, але переважно там, де курс вище середнього по ринку на 30-40 коп., тобто від 38,70 грн/долар і вище, однак це не зупиняє охочих придбати сто-двісті доларів.

"Купують валюти в одні руки небагато, але клієнтів стало більше, ніж тиждень тому, – відзначив Олег Пендзин. – Люди захвилювались після того як стало відомо із ЗМІ, що в держбюджеті на 2024 рік закладено курс 41,4 грн/долар. Хоча голова Нацбанку Андрій Пишний спростував, що курс зросте до такої величини".

Андрій Шевчишин повідомив: з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку Нацбанк продав рекордну від початку року кількість валюти, на суму понад 870 млн доларів. Для порівняння: тижнем раніше було продано лише 300 млн доларів. А всього з початку 2023 року регулятор продав 17,8 млрд доларів з золотовалютних резервів.

"Левову долю валюти придбали бізнес-структури, але значна частина її потрапила на готівковий ринок, – аналізує Андрій Шевчишин. – За словами члена ради НБУ Богдана Данилишина, тиждень тому у п’ять разів зріс попит на валюту з боку клієнтів банків, а пропозиція її на міжбанку скоротилась. Це викликало ажіотажне зростання готівкового курсу, яке було швидко погашене Нацбанком за рахунок валютних інтервенцій. І, як ми бачимо, курс після 20 вересня знову пішов униз".

Чого очікувати від курсу валют на цьому тижні

Олександр Охріменко говорить, що готівковий ринок наразі зупинився, ні на "білому", ні на "чорному" ринку гравці (банкіри та міняйли) поки не розуміють, куди хитнеться маятник під кінець місяця.

"Якщо спред помітно збільшується – це перша ознака неоднозначності ситуації: гравці намагаються мінімізувати ризики з валютними операціями, нехай навіть і за рахунок зменшення обороту, тобто обсягів продаж і покупок, – аналізує Олександр Охріменко. – Тобто купують якомога дешевше, а продають якомога дорожче. Мовляв, якщо клієнту дуже потрібно, то він і продасть, і купить за будь-якою ціною. Тому дати аргументований прогноз поки складно, треба дочекатися 25 вересня, початку нового тижня".

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин більш рішучі.

Шевчишин вважає, що тиск на гривню продовжуватиметься як з боку бізнесу, так і з боку населення.

"Попит на валюту зростатиме, Нацбанк, як ми вже бачимо, намагатиметься його задовольнити, тому очікую на цьому тижні незначного низхідного тренду. Втім курс продажу не дійде до попередніх 38 грн/долар", – упевнений Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин акцентував: поки є фінансова підтримка західних партнерів, значної девальвації гривні не треба чекати.

"Валюта надходить, НБУ її продає, задовольняє попит бізнесу і банків (готівка). Долар поступово дорожчатиме, коливання будуть і на цьому тижні також, але незначні, у межах 50 копійок".

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко радить на цьому тижні, 3 25 вересня по 1 жовтня, зробити паузу з будь-якими операціями з готівковою валютою.

"Поки ринок без чіткого тренду курсу, краще зачекати, куди піде курс, вгору чи вниз, аніж потім шкодувати, мовляв, навіщо я так дорого купив або навіщо я так дешево продав", – додав Охріменко.

Олег Пендзин, як і раніше, вважає, що до кінця осені варто заробляти на короткотермінових гривневих депозитах, бо поки не очікує девальвації гривні вище 39 грн/долар у покупці.

"Куплені зараз долари або євро лежатимуть до кінця року мертвим вантажем "під ковдрою", а кожна тисяча гривень на депозиті принесе прибуток мінімум у 10 гривень за місяць", – підрахував експерт.

Тим, хто хоче гарантовано зберегти заощадження на тривалий період (рік і більше), Андрій Шевчишин радить валюту не продавати, а навпаки, купувати, поки вона дешевшає. При цьому варто не відразу купувати відразу готівку, краще користуватися постановою НБУ від 29 серпня, тобто купити у банку безготівкові долари по вигідному курсу (для фізосіб це 37,4-37,5 грн/долар з урахуванням комісійних зборів) і тримати їх на рахунку або відразу конвертувати у готівку.

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