Курщина "посипалася": як ЗСУ реагують на перемовини – ексклюзив з фронту

ЗСУ відступають з Курщини, проте тримають позиції у Торецьку та навіть локально контратакують на Харківщині.

Найголовніше зараз те, що відбувається на фронті реальному. Генштаб сьогодні підтвердив, що росіяни захопили Суджу на Курщині. І великою мірою це пов'язано саме із блокуванням Америкою розвідданих. Були навіть версії, що вихід українських військ із цієї російської області – одна з умов на переговорах у Джидді. Але оточення Збройних сил України на Курщині, про що вслід за Путіним активно говорить Трамп, немає. Про це в суботу заявив президент Зеленський.

Детальніше про ситуацію на фронті розповів наш військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у сюжеті ТСН.Тижня.

Російські війська хочуть оточити українських військових у тому напрямку, але на території України. Операція на Курщині, попри всі негативні моменти, дала змогу уповільнити російський наступ на українській території. Росіяни буксують під Покровськом. Вони застрягли в Торецьку і не можуть здійснити план оточення Костянтинівки з Півдня.

Ситуація в районі Липців на Харківщині

А на Харківщині бригада "Хартія" та інші підрозділи витісняють ворога північніше села Липці. Це міг бути плацдарм окупантів. Росія планувала затягнути сюди свою артилерію, щоб обстрілювати Харків. Але в лісі на півночі Харківщини надійно прихована українська арта, яка методично витісняє окупантів назад за кордон. Снаряди гатять вже і по російській території.

"По перехопленнямх, які ми чуємо, в них паніка. Вони не розуміють, що по них працює", – каже офіцер артилерії бригади НГУ "Хартія" Кирило Дучко.

А працює по них ось цей сюрприз від західних союзників – найновітніша в світі артсистема DITA, якою озброїли підрозділи Нацгвардії.

Знімальна група ТСН стали першими журналістами, яким бригада "Хартія" показала, як розбирає цією гарматою укріплення росіян. Зроблена в Чехії автоматична система – це снайперська артилеря калібру 155 міліметрів з електронним мозком, який обчислює траекторію.

Часом одна ДІТА може замінити й цілу батарею гармат.

"Вона робить три постріли з різним кутом нахилу від мортирної до навісної, але прильот цих трьох снарядів відбувається одночасно", – каже командир батареї бригади з позивним "Адвокат".

Кілька днів тому DITA передала полум’яне привітання російській електростанції і знеструмила базу окупантів.

"Установка DITA дає нам можливість бити вглиб їхньої території. І це нам відкрило коридор можливостей", – зазначає Кирило Дучко.

DITA подавляє ворожу "арту". В той же час, по укріпленнях окупантів скидають свій вибуховий вантаж дрони Vampire, і потім на позиції ворога заходять піхотинці "Хартії". Так відбувається просування. Боєприпаси для "Вампірів" виготовляються просто на фронті – "скиди" друкуються на 3-D принтері.

Локальний контрнаступ на північ від Липців повільний, але впевнений. Окупантів поступово блокують в лісі за Липцями. І вони починають здаватися в полон цілими групами.

"За останній тиждень є певна кількість особового складу противника, яка здалась самостійно. І ось вони розповідають, що для них сама велика проблема з нашої сторони – це Vampire. Потому що вони нічого не можуть з ним зробити", – каже командир 1-го батальйону оперативного призначення Роман Омельченко.

Ось так, після прильоту від "Vampir’ів", здається бійцям "Хартії" група російських окупантів. А навздогін за нею вирішили скласти зброю ще кілька росіян. Андрій Юдін – один з них. Каже, добровільно хоче поговорити з журналістами.

В полоні він себе почуває набагато краще, аніж в окопі серед лісу.

"Так, як нам брехали і говорили, що це наші просуваються, але все було навпаки", – зазначає полонений окупант.

Андрій – контрактник. Пішов на війну в 2023, щоб заробити грошей. Після семи місяців під снарядами та скидами з "Вампірів" воювати передумав і сам прийшов на позиції "Хартії".

Ситуація в Торецьку

Російський наступ уповільнився. Найбільші втрати противник зараз несе тут, серед руїн, які залишились від міста Торецьк на Донеччині. Командування росіян вже щонайменше тричі звітувало про взяття Торецька. Насправді за вісім місяців щоденних атак окупанти взяли під контроль лише половину цього населеного пункту, втративши, як мінімум, дивізію свої солдатів.

Чіткої лінії фронту немає. Позиції росіян і українців можуть заходитись на різних поверхах одного будинку. Героїзм солдатів 100-ої бригади в Торецьку неможливо ані описати, ані уявити. Молодший сержант Олег Гранківський 77 днів бився в Торецьку з окупантами. І це не рекорд. В бригаді є бійці, які провели серед руїн більше трьох місяців без ротації.

"Павербанки, батареї, БК, їжа, вода, все скидається дронами. Фізично дійти це неможливо", – каже Олег Гранківський.

Олег воює трофейним АК-12. Забрав в росіянина в бою, в якому двоє українців перемогли п'ятьох окупантів.

Найбільш небезпечна операція – завезти до міста бійців або вивезти їх звідти. Американські бойові машини піхоти "Бредлі" є одним з ключових елементів нашої оборони в Торецьку і одним з головних факторів виживання нашої піхоти в зруйнованому місті.

Руїни Торецька

Військовий з позивним "Кіпіш" багато тижнів провів на позиціях, тож, після Торецька, зайнявши місце навідника "Бредлі", знає, як чекають на нього побратими, які тримають оборону на руїнах міста.

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Коли в Торецьк заходить "Бредлі", по ній летить все, що є в окупантів. Тому для того, щоб поміняти піхотинців на позиціях, американську бойову машину прикриває "арта" і дрони. Часом, якщо вогонь інтенсивний, доводиться заганяти поруч з "Бредлі" й танк та прямим наведенням розбирати ворожі вогневі точки. Іноді танкісти беруть вогонь на себе, щоб дати піхотинцям кілька секунд завантажитись до "Бредлі".

Екіпаж цієї "Бредлі" сотої бригади долучився до флешмобу українських військових і записав подяку американському народові за таку броньовану допомогу.

Критиками США на фронті виявились американські добровольці. Боєць з позивним "Несті" воює в бригаді "Хартія". Він двічі голосував за Трампа, але зараз вважає, що своїм тиском на Україну, а не Росію, той перейшов всі межі – бо просто не розуміє, що в реальності тут відбувається.

"Є дуже багато відеодоказів вбивства українських полонених російськими солдатами. Це воєнний злочин. Так само, як і атаки на шпиталі, житлові райони, парки з дітьми. Але, замість цього, вони говорять про те, чого Зеленський не надів цей клятий костюм. Виглядає так, що Україну хочуть зробити поганим хлопцем. Але Україна – жертва в усіх аспектах. І тому я тут", – каже амриканський доброволець з бригади "Хартія" з позивним "Несті".

До ідеї перемир’я бійці, з якими нам довелось поспілкуватися, теж ставляться критично. Навіть ті, хто провів місяці в руїнах Торецька.

"На мою думку, перемир'я зараз вигідно більше противникові. Бо він накопить сил, з якими буде важко справитися. І так важко справлятися, а буде ще гірше", – розмірковує молодший сержант Олег Гранківський.

Але як змусити Росію встановити стале перемир’я, зараз, напевно, не знає ніхто – ані в Овальному кабінеті, ані в лісах під Харковом, ані в руїнах Торецька.

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КУРЩИНА “ПОСИПАЛАСЬ” ЧЕРЕЗ ПОЛІТИКУ! ЯК ЗСУ РЕАГУЮТЬ НЕ ПЕРЕМОВИНИ?| ЕКСКЛЮЗИВ ЦАПЛІЄНКА

Раніше у New York Times повідомили, що Україна відступила майже з усієї території Курської області, за винятком невеликої ділянки поруч з кордоном.

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