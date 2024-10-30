Курська операція ЗСУ: Марія Берлінська розповіла про очікування та прогнози

Курська операція ЗСУ однозначно ввійде до підручників історії військового мистецтва. Вона була спланована блискуче, в повній інформаційній тиші, що дозволило використати ефект неочікуваності. Тому Сили оборони України доволі малими силами досягли дуже великих результатів.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Я бачу, що військові експерти вже вивчають її [Курську операцію – ред.], розкладають як робочий алгоритм, який треба взяти як урок для військових усього світу", – зазначила Берлінська.

Вона зауважила, що не знає напевно, як ця операція розвиватиметься.

"Курська операція дуже важка зараз. Росіяни кидають максимально сили, щоб нас звідти витіснити. У них поставлено завдання з самого верху, особисто Путіним. Тому що він розуміє, що кожен день перебування там українців – це просто удар по ньому, по його репутації альфа-диктатора, тобто й по постулатах "нерушимості, неділимості, могутності й величі Росії". Тому зараз кидаються всі можливі сили й засоби, щоб нас звідти відтіснити. Я вважаю, що наші люди тримаються там ціною якогось нелюдського героїзму", – наголосила Берлінська.

За її словами, Силам оборони зараз дуже важко. І те, що такий період настане, можна було спрогнозувати вже давно.

"На превеликий жаль, збуваються ті речі, про які я намагалася якось застерігати. Не тому, що я маю якусь секретну інформацію чи дар яснобачення. Це просто аналітика і прорахунок, якийсь певний досвід. Тож якщо підняти старі інтерв'ю, я говорила, що ми зайдемо в цей період, коли росіяни просуватимуться, фронт рухатиметься безпосередньо на захід, буде серйозний наступ, а сили вичерпуватимуться. Коли закінчаться черги під військкоматами й почнеться історія про те, що треба десь брати людей, тому що тих перших людей ми великою мірою не зберегли або ставимося до них настільки нелюдяно, що частина з них іде в СЗЧ. І саме для цього потрібно зараз міняти саму філософію управління та підготовки", – наголосила Берлінська.

Вона пояснила, що саме зараз дуже важливо створити прецеденти, коли високі погони, посади, зв'язки чи гроші не мають сили та поступаються об'єктивним потребам суспільства у критичній ситуації.

"Я вважаю, якщо ми створимо прецеденти та покажемо, що навіть дуже високий генерал чи ексміністр, чи ще хтось може піти на фронт звичайним рядовим, це дуже підніме мораль у суспільстві. Бо армії воюють не до останнього солдата, а до деморалізації. Якщо в суспільстві побачать, що прокурори-інваліди йдуть теж воювати, якщо в суспільстві побачать, що всі ці МСЕКівці, які беруть хабарі та набивають собі матраци мільйонами доларів, що ці мільйони доларів ідуть на дрони, а МСЕКівці йдуть штурмовиками відстоювати Покровськ чи Суджу, тоді росіянам буде дуже важко гратися з їхнім ІПСО, розділяти суспільство і показувати, що вже немає ніяких єдиних українців, а натомість є розділена нація. Що є там десь владна верхівка недоторкана і є війна для бідних. Якщо ми створимо ці прецеденти та покажемо суспільству, що цей ризик розділяється всіма, і особливо тими, хто паразитував і заробляв на цій біді, люди отримають нову віру", – наголосила Марія Берлінська.

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Нагадаємо, на думку Марії Берлінської, готовими воювати мають бути всі українці,, включно з жінками й дітьми. Але наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку до 25 років або мобілізації жінок немає.

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