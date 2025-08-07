Курська операція: головком згадав, як готували удар по російських військах

Курська область / © Associated Press

Курська операція на території РФ, яка розпочалася торік 6 серпня, планувалася протягом дуже короткого проміжку часу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів головком ЗСУ Олександр Сирський.

Головком уточнив, що фактично ця операція українських Збройних сил була спланована на початку літа.

“У нас достатньо був обмежений термін для її підготовки і фактично проведення. Але ж сплановано, детально продумано, що ми в першу чергу розраховували на слабкість противника на цьому напрямку і на підготовку наших частин, які вдалося тоді вивезти на підготовку”, - каже Сирський.

З його слів, його слів, до планування була допущена “дуже обмежена кількість осіб”. Навіть командири, каже Сирський, не знали - де і коли будуть відбуватися дії.

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими. За його словами, українські втрати були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.

Раніше він повідомляв також, що Сили оборони контролюють 90 квадратних кілометрів Курської області. Це упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Приблизно 10 тисяч російських військових залишаються втягнутими у бої на території РФ.

