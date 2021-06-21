"Кусюча" черешня: що стало із українським врожаєм і чи чекати на дешевшу ягоду

Черешня псується просто на дереві і це впливає на її ціну.

З українською черешнею біда, бо затяжні дощі попсували врожай. Фермери сподіваються, краща ситуація буде з дозріванням пізніх сортів ягід. Але побоюються, щоб на зміну негоди не прийшла спека. Бо тоді матимуть іще більші збитки.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

У саду поблизу Мелітополя черешню пошкодили рясні опади. Кожне дерево буквально всипане черешнею, на них щонайменше по 60 кілограмів, але збирати урожай тут вже не будуть. «Ми бачимо середньостиглі сорти на 100 відсотків майже пошкоджені гниллю», - кажуть фермери.

Нині ж погода покращується. Фермери сподіваються, що урожай ще буде. За кожний кілограм черешні Яна отримує сім з половиною гривень. Збирає до пів центнера на день. Але пошкоджену сортувальники їй не зарахують, гнилі або підбиті ягоди відбраковують одразу на кількох етапах.

За мелітопольською черешнею оптовики шикуються у чергу. Але багато на ягодах фермери не заробляють. «Якщо плоди хороші і за якістю і за кольором, то ціна може бути десь 30 грн, ну трошки більше. Якщо міленька і світленька – то 20 гривень», - пояснює керівник мелітопольської дослідної станції Володимир Сенін.

За кілька днів тут розпочнуть збирати вже пізні сорти – Мелітопольську чорну, а також Анонс і Талісман. За цю черешню правитимуть вже по 40 гривень.

Торгівля на одеському ринку у розпалі. А Олександр збирається додому, бо свою черешню вже продав за 40 гривень за кілограм. Цьогорічним врожаєм фермер розчарований. Мовляв, черешні рясно квітли, була і зав’язь, але пішли дощі - ягоди псуються. «Дивіться, що відбувається, в нас великі збитки, вона лопається», - показує чоловік.

Та навіть попри це, запевняють, вартість українських ягід приблизно така, як торік.

На ятках є ще й імпортний товар, зокрема, з Молдови. Такі черешні солодші, але й коштують дорожче – 150 гривень за кілограм. Але рекордсменка за ціною жовта – від 170 гривень і аж до 200.

Та можна і поторгуватись. Особливо, якщо купуєте ягоди, зібрані у місцевих садах. Бо ж продавці розуміють, попсовані негодою ягоди, довго їх зберігати не вдастся. Ще важче - перевозити на далекі відстані. «Проблема не лише в обсязі врожаю, а ще й в якості, бо ж через оці надмірні дощі ягода розтріскується, її дуже важко транспортувати, її дуже важко доставити до кінцевого споживача», - переконує керівник служби комунікації асоціації ягідництва України Тетяна Смирнова.

Тож сподівання фермерів на прибутки від експорту ягід – тануть з кожним дощем.

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На ятках у столиці продають черешню із Вінниччини та Одещини. Ціна, каже Сергій, залежить від сорту. В асортименті на ринку - ще й мелітопольська, яка вціліла, по 110 гривень за кілограм. У порівнянні із минулим роком ціни змінилися на черешню гривень 40-50, кажуть продавці.

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Але Сергій попереджає, деякі продавці намагаються ошукати. І продають не мелітопольську черешню. «Імпортну продають - турецька, грецька, вона шикарна, вся тверденька», - каже Сергій.

У Наталі ягоди в асортименті, частина товару з-за кордону. «Греція 150, 180 гривень. А це – Мелітополь - 100, 130», - показує жінка.

І якщо з іноземною пропискою ніби з картинки, то наша черешня - через негоду візуально програє. «Це не страшно, її помили, вона нічим не заражена, її можна їсти. Просто через дощів вона дуже лопає», - показує товар продавчиня.

Та навіть попри це покупці здебільшого беруть дешевші - українську садовину. «Дещо вищі, ніж минулого року, але з урахуванням ситуації, я думаю нормальна ціна», - кажуть із розумінням покупці.

Дехто, вгледівши ціни, взагалі йде геть. Але дієтологиня Юлія Поворознюк радить від черешні геть не відмовлятись. І купувати бодай потроху: ягоди - дуже корисні. «Доза черешні повинна бути 150 грамів на сніданок і на обід як десерт. Тобто, сумарна доза 300 грамів», - навчає Юлія.

Їсти більше і тим паче надвечір, каже, не варто. Бо ж у черешнях багато фруктози.

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