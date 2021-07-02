Поєднання COVID-вакцин, доступний Pfizer і захист від "Дельти": у МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом

Вакциновані Pfizer i AstraZeneca українці захищені від індійської мутації "Дельта".

В Україні готуються до осінньої хвилі коронавірусу. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я розробляє алгоритм щодо стримування мутованого штаму COVID-19 - "Дельта". Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

ТСН.ua зібрав головні тези санлікаря України про ситуацію з коронавірусом та вакцинацію українців.

Стримування штаму "Дельта"

Новий штам викликає на 30-40% більше госпіталізацій та інфікування, але міністерство намагатиметься зменшити цю кількість. Зокрема, за допомогою вакцинації. Протягом літа розраховують щепити якомога більше українців.

"Другий напрямок - це перевірка готовності та робота з дитячими інфекційними лікарнями, бо штам "Дельта" більше уражає підліткове населення. Наприклад, спалахи, які реєструвалися у Великій Британії, були зафіксовані на рівні шкіл чи профечсійних навчальних закладів", - наголосив Ігор Кузін.

Виявлення нового штаму в Україні

В Україні наразі є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам "Дельта" - це Національна академія наук, Центр громадського здоров'я, приватні установи.

"ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення "Дельта-штаму". Ми їх використовували щодо тих мутацій, які були зареєстровані раніше. Ми також будемо запроваджувати методи, які б дозволяли на рівні областей визначати - це "Дельта" чи ні", - сказав Ігор Кузін.

Захист від заражень "Дельтою"

Українці, які вакцинувалися Pfizer i AstraZeneca, захищені від індійської мутації. Утім, цей рівень захисту трохи менший, ніж для захисту базового вірусу.

"Цей умовний рівень захисту він на 5-6% нижчий від стандартного, але він є. Наприклад, якщо базовий рівень захисту Pfizer складає до 98%, то щодо "Дельта-штаму" він буде 92-94%. Невеличке зниження ефективності вакцини є, але захисна дія є", - наголосив представник МОЗ.

Змішування вакцин від COVID

Національна ескпертна група з питань імунопрофілактики не заборонила поєднувати препарати від коронавірусу, але перевага - одна вакцина для однієї людини. До слова, результати досліджень показують, що комбінування двох препаратів більш імуногенне - імунітет, який формується, сильніший.

"Якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція, то у такому випадку друга доза може бути іншого виробника чи іншого типу. Це для того, щоб мінімізувати випадки несприятливих подій", - розповів Ігор Кузін.

Pfizer у пунктах вакцинації

У центрах масової вакцинації наприкінці липня можуть почати щеплювати Pfizer. Тоді ж препаратом зможуть щеплювати і дітей, але лише за призначенням лікаря. Вакцина буде доступна для дітей, що мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з коронавірусом.

"На п'ятому етапі, а це кінець липня і серпень, вакцинація буде доступна для всіх. Тоді вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплень", - каже головний санлікар.

Карантинні обмеження в країні

Ситуацію з коронавірусом в Україні контролюють за п'ятьма базовими показниками: їх моніторять у кожній області.

"Якщо принаймні два-три з показників в розрізі двох-трьох днів будуть перевищені, то країна буде переходити на інший рівень", - наголосив Ігор Кузін.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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