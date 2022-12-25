Квадрокоптер для знищення "шахідів": в Україні почали створювати унікальний безпілотник

В Україні створюють спеціальні швидкісні квадрокоптери-камікадзе, які здатні не лише підбити танк, проникнути у ворожий бліндаж, але наздогнати відносно повільний "шахід і підірвати його у повітрі. Але для такого квадрокоптера потрібні висококласні пілоти.

Як в Україні створюють унікальні апарати та готують для них фахівців і як це може наблизити нашу перемогу, йдеться в ТСН.

Керівник школи пілотів квадрокоптерів Владислав Плаксін та його колеги працюють над кількома бойовими дронами – від потужних, які реально знищують ворожу бронетехніку, до маленьких розвідників, які здатні провести розвідку у бліндажі чи будівлі та викурити звідти ворога.

Ініціативу хлопців підтримує меценат Андрій Мацола. Він розповідає, коли побачив можливості українських квадрокоптерів, одразу зрозумів – за цим майбутнє.

"Якщо наш боєць знаходиться на відстані 300-500 метрів, залітає в середину приміщення, ми можемо бачити де знаходиться противник, ми можемо або знешкодити його, маючи заряд, або передати інформацію. Таким чином ми зберігаємо життя наших військових. Але щоб так літати потрібні десятки годин тренувань – так, власне ми для того інвестуємо в навчальний центр", – сказав Мацола.

Заняття в навчальному центрі йдуть з самого ранку і до пізнього вечора, після лекцій бійці сідають за симулятори. Збоку виглядає, ніби дорослі чоловіки граються в комп'ютерні ігри. Насправді вони звикають до пульта, вчаться тонко відчувати ці швидкісні, потужні квадрокоптери. Кращі курсанти зможуть взагалі робити неймовірне.

За його словами, є певні успіхи для того щоб збивати дрони-камікадзе "шахіди".

Після навчання на симуляторі – довгі тренування на полігоні зі скиданням бойових бомб по цілях, а також прольоти по шанцях, з проникненням у ворожі бліндажі. Для Андрія Мацоли головне, щоб ця ініціатива мала системний характер. За три найближчі місяці він передасть збройним силам 100 потужних квадрокоптерів і підготує для них 100 пілотів. Ідеально було б, каже меценат, щоб кожен підрозділ Збройних сил України мав у своєму складі таку групу – дрон і два пілоти. Самі військові уже й не сумніваються, що за такими апаратами майбутнє, наприклад чи не найнебезпечніше завдання – зачистка будівлі. Дрон летить першим і все розвідує.

Поки що це звучить взагалі незвично, але сьогодні за симуляторами навчаються пілоти дронів – протитанкісти. Саме так, дрон за кілька тисяч доларів може реально воювати з танками вартістю у мільйони доларів. Але головне навіть не це, переконує боєць на псевдо "Цвях".

"Солдат не йде у відкрите протистояння, це людина працює з-за укриття, це доставання техніки на закритих позиціях. Все, що дистанційне – це є майбутнє армії", – пояснює "Цвях".

З початком війни Україна першою використала цивільні дрони у військових цілях і досягла хороших результатів, але треба виходити на інший рівень і це скоро станеться.

Раніше у Збройних силах розповіли про способи використання дронів та ракет армією РФ.

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