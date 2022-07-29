"Квартал 95" 101-й виступ провів для нацгвардійців, в лави яких мобілізували їхніх "кварталівців"

Сто перший мілітарний концерт - студія «Квартал 95» продовжує виступати перед військовими, і цього разу в бункері Нацгвардії.

Цей концерт став особливим для кварталівців, бо серед глядачів у залі - один з акторів студії "Квартал 95", який долучився до лав захисників, йдеться в ТСН.

«Сьогодні у нас винятковий концерт – у нашій Нацгвардії присутній наш колега – «Вова, де ти? Сьогодні танцюємо для тебе», - звучить зі сцени.

Володимир Мартинець до «Кварталу» долучився 2018-го. До армії - вже під час повномасштабного вторгнення Росії. За повісткою. «Все просто – простий процес, проста процедура. Настрій дуже бойовий, патріотичний. Звісно, що це трішки незвично було для мене, але з усім впорався», - каже він.

Зараз дає раду з бажанням вийти на сцену.

Першим виступає актор, що пародіює президента. «Весь світ нарешті зрозумів Ху із Пу, а ми всією країною знову всі переконалися, що Пу із Ху. І, на жаль, не тільки він», - переконує Юрій Великий.

Вперше після трагедії у Вінниці, де від прильоту російської ракети загинув учасник команди співачки Роксолани, вона виходить співати. Вперше в залі, де глядачі лише військові, виступає і Монатік.

В цій же військовій частині Саша Пікалов. Сьогодні вдягнений не за формою і вже отримав за це від командира. «Дуже приємно бачити своїх хлопців, дуже приємно, що сьогодні з нами Монатік. Це фірма, я навіть не знаю, ким дивувати – я пошуткував, що мабуть наступного разу треба везти «Металіку» чи «Мадонну», - жартує Олександр.

«Хлопці підходять, дякують. Я від цього надихаюся. Хотів позитив подарувати і від них ще зарядився позитивом, тому дуже класно», - твердить Монатик.

«Вони підтримують дуже наш бойовий дух. Тому що дуже такі пісні хороші. Мотивують далі служити», - переконує заступник командира батальйону з виховної роботи.

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