Квартирант-"заєць": у Кривому Розі власник оселі лише за два місяці виявив, що в нього хтось оселився

Квартирант-"заєць": у Кривому Розі власник оселі лише за два місяці виявив, що в нього хтось оселився

Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

У Кривому Розі чоловік пробрався до чужої квартири та жив там два місяці, поки його не помітив власник помешкання.

Про це йдеться у вироку Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, підозрюваний у вересні 2021 року пробрався до багатоповерхівки та пошкодивши замок, оселився в одній із квартир на четвертому поверсі, де ніхто не мешкав.

Чоловік нічого не крав з помешкання, а лише там жив. Лише за два місяці, наприкінці листопада 2021 року, його виявив власник житла, який звернувся до поліції.

Підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 162 КК України та засудив до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

Нагадаємо:

У с. Ільпибоки Дубенського району Рівненської області мати малолітньої дитини залізла до чужого будинку. Жінка там нічого не крала, проте жила - дивилася телевізор та читала книжки.

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