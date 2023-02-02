Квартири біля метро і заміські будинки: експерт розповів, яке житло найбільше користуватиметься попитом

Сергій Курганов зазначив, що на фоні частих відключень електроенергії, люди надають перевагу заміським будинкам, а не квартирам у місті.

Попитом у Києві і надалі користуватимуться однокімнатні квартири, а також ті, що розташовані біля станцій столичного метро.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

"На квартири біля метро завжди є попит. Правда, зараз стали менш популярні однокімнатні квартири на горішніх поверхах – відповідно через відключення електроенергії. Клієнти зупиняють свій вибір на нижніх поверхах, аби не довелося ходити пішки", - пояснює фахівець.

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Курганов зазначив, що на фоні частих відключень електроенергії, люди надають перевагу заміським будинкам, а не квартирам у місті.

"На заміські будинки дуже різко піднявся попит попри те, що зараз зима. А взимку цей сегмент ринку раніше був абсолютно непопулярним – бо біля заміського будинку треба прибирати сніг, опалювати його, утримувати в порядку. Зараз все змінилося і спостерігається підвищений попит на таку нерухомість. По вартості важко вивести якусь середню ціну. Наприклад, придатний для життя будинок з більш сучасними умовами, оздобленням, з наявністю твердопаливного котла, або іншого альтернативного джерела обігріву – камін, пічка, коштує в середньому 20-25 тисяч гривень. Це будинок середнього статусу площею 100 "квадратів", якому від 5 до 15 років. Залежно від стану будинку, наповнення та місця розташуванням його вартість може сягати до 7 тисяч доларів на місяць. Але люди, які втомилися від регулярних відключень електроенергії в Києві, купують таку нерухомість. І попит на неї не зменшується вже третій місяць", - розповідає Сергій Курганов.

Нагадаємо, рієлтор дав низку порад, як шукати реальну вартість житла.

Ціни на житло в Україні: як змінився ринок нерухомості під час війни – Юрій Піта

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