Квартири на Львівщині: скільки коштує найдешевше житло і що пропунують за 2 тисячі доларів (фото)

Частина українців, охочих придбати власне житло, переорієнтувалася на нерухомість на території західних областей України, подалі від лінії бойових дій.

Через кризу на ринку праці, падіння гривні і зростання цін на продукти та товари, чимало людей хочуть зекономити, то ж шукають бюджетні варіанти житла.

ТСН.ua дізнався, скільки коштують найбюджетніші квартири у невеличких містах на Львівщині, та яке житло можна придбати від 2 тисяч доларів.

Як розповів нам ріелтор Ігор Слобода, українці з теперішньою ситуацією бояться робити серйозні придбання. Тож ті квартири, що дешевші, продаються швидше.

"Клієнти більше цікавляться квартирами на вторинному ринку з елементарними умовами, щоб уже можна було одразу поселитися і жити", - зазначив експерт.

Кімнати та однокімнатні квартири

У місті Стебник, що в Дрогобицькому районі Львівської області, можна придбати під ремонт кімнату у гуртожитку на 16,5 м. кв за 2,2 тис. доларів. Помешкання з центральним опаленням, а кухня, туалет і ванна – у загальному користуванні.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

У місті Бориславі, яке також в Дрогобицькому районі, за 4 тис. доларів продають однокімнатну квартиру загальною площею 40 м. кв. з можливістю добудови. Помешкання - у дерев'яному будинку з пічним опаленням та потребує ремонту.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

За 4,7 тис. доларів можна придбати кімнату з косметичним ремонтом в гуртожитку у місті Червонограді Червонградського району. Загальна площа - 22 м. кв. Санвузол та кухня - у загальному користуванні, але є можливість зробити їх у кімнаті.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

У місті Новий Розділ продається однокімнатна квартира площею 21 м. кв. за 6,5 тис. доларів з кухнею і санвузлом. У вартість входять меблі та частково побутова техніка.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Смарт-квартиру площею 36 м. кв. у Бориславі можна придбати за 9 тис. доларів з можливим торгом. У помешканні - металопластикові вікна, броньовані двері, повністю замінені електропроводка, сантехніка.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

У новобудові в Дрогобичі за 23 тис. доларів пропонують однокімнатну квартиру площею 40 м. кв. Будинок з автономним опаленням вже введений в експлуатацію. Квартира після побудови, тож повністю потребує ремонту.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Двокімнатні квартити

Однією з найдешевших двокімнатних квартир на Львівщині є квартира у місті Соснівка в Червоноградському районі. У помешканні від'єднане опалення. Загальна площа - 43 м. кв, вартість - 8,5 тис. доларів.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

За двокімнатну квартиру площею 52 м. кв. з високими стелями і деякими меблями та котлом з автономним опаленням у Дрогобичі продавці хочуть 15 тисяч доларів.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

За 16 тис. доларів можна придбати двокімнатну квартиру у дев'ятиповеховому будинку в місті Стрий Стрийського району. За таку вартість пропонують житло на 49 м. кв. на останньому поверсі.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Чим ближче до Львова, тим дорожчою є вартість житла. До прикладу, у місті Пустомити, що розташоване 20 км. від Львова, двокімнатна квартира у новобудові площею 57,7 м. кв. коштує 32 тис. доларів. Квартира у цегляному будинку з індивідуальним опаленням. Покупцям пропонують розтермінування.

фото / olx.ua

Трикімнатні квартири

Ціни на трикімнатні квартири на Львівщині стартують від 15 тисяч доларів. Вартість залежить від розташування, типу будинку, площі, поверха, ремонту тощо.

До прикладу в Бориславі ось таку "хрущовку" площею 56 м. кв. на 5 поверсі продають за 16 тис. доларів.

А у місті Винники, що входить до складу Львівської міської територіальної громади, за трикімнатну квартиру площею 44 м. кв. з меблями і ремонтом доведеться віддати 31 тис. доларів.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Нагадаємо, раніше ми розповіділи, скільки коштують найдешевші квартири у Львові та яке житло там пропонують за 13 тисяч доларів. Також ми писали про ціни на оренду квартир у Львові, та яка вартість оренди житла в невеличких містах біля Львова.

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