Квартири в Криму, землі на мільйони, копита буйвола, опудала тварин: екснардеп шокував декларацією

Опудала лева і крокодила, копита, медальйони, колекція радянських авто, майно в тимчасово окупованому Криму та ще багато багато цікавого. До вашої уваги журналісти підготували звіт про декларацію колишнього нардепа, а нині сільського голови на Львівщині Богдана Дубневича.

Всі подробиці журналісти надали в ексклюзиві TSN.ua.

Затятий мисливець з купою трофеїв

Богдан Дубневич дуже полюбляє раритет і мисливство. Адже у своїй декларації виписав такі трофеї, що українці просто в шоці. От, наприклад, є в колекції колишнього нардепа ще від 2019 року опудала крокодила і лева, медальйон і 5 копит з буйвола, а ще шкіра буйвола, череп лева, медальйон бородавника та його ікла, два медальйони імпала та ціле опудало стенбока.

Дубневич пише, що вартість всього цього добра разом трохи менше ніж 200 тисяч гривень. Дубневич також вказав два мисливські карабіни Blaser і гладкоствольну рушницю Cosmi Standart 12/76. Те, що він затятий мисливець, можна зрозуміти і з викладених у соцмережі фото кількарічної давнини. Наприклад, у Канаді з сином Дубневич полював на медведя. Також серед трофеїв Дубневича були гірські барани з Іспанії та просто купа різних тварин, впольованих під час сафарі в ПАР. Тут коментарі взагалі зайві.

Дорогоцінні прикраси екснардепа

Ну а ще колишній нардеп дуже полюбляє дорогі годинники, їх у нього теж ціла колекція, щоправда, не вказано ані вартості, ані дати набуття, він лише зазначив, що право на майно набуто до подання першої декларації, наданої відповідно до Закону "Про запобігання корупції". Тим часом на посаді голови Солонківської сільради за 2022 рік Богдан Дубневич отримав 537 069 грн, а його дружина Тетяна за цей час отримала 1 637 133 грн.

Колекція авто, квартири у Криму і багато землі

У Богдана Дубневича також є колекція раритетних автівок: Газ 21 1960 року випуску за 10 тисяч гривень купив 2006 року, таку саму автівку, лише 1967 року випуску, взяв за 12 тисяч. 2020 року колекція поповнилася москвичем 403 1964 року випуску за 36 тисяч гривень, ВАЗом 1982 року за 7 тисяч і ВАЗом уже 1991 року за 5 тисяч.

Має Дубневич і 33 земельні ділянки, десь власник лише він, а десь 50 на 50. Кожна земельна ділянка площею більш ніж 1000 квадратних метрів, більшість - по 20 тисяч квадратів, найдешевша коштує понад 74 тисячі, найдорожча - 489 тисяч. Багато де вартість взагалі відсутня.

Цікава історія з житлом. Виходячи з декларації, родина Богдана Дубневича мешкає у Зубрі в будинку на 1601 кв. м, який належить синові голови Солонківської сільради Павлу. Богдан Дубневич точно в курсі, як треба торгуватися чи де купувати будинки і квартири за безцінь, бо от, наприклад, 2007 року він купив будинок на Львівщині площею в понад 47 квадратів за трохи більше ніж 43 тисячі гривень, а дружина знайшла квартиру 2009 року у Львові за 37 тисяч.

Старшому з братів-Дубневичів належить пункт гідротехнічного контролю у Звенигороді та земельна ділянка на 2500 кв. м у цьому ж селі. Ще дві земельні ділянки він має в селі Дем’янівка на Полтавщині (на 1582 і 1609 кв. м) та ділянку на 1102 кв. м у Зубрі.

Спільно з молодшим братом Ярославом Дубневичем, якого оголошено в розшук, вони володіють квартирою на понад 51 квадрат у Зубрі, котельнею та будівлею очисних споруд у Звенигороді.

Але є інший цікавіший момент. У Львові та області родина купувала нерухомість за безцінь, водночас як у Криму на купівлю квартир не поскупилися - 2009 року в селі Гасприн Дубневич придбав квартиру площею 103 квадрати за трохи менше ніж пів мільйона і там же паркомісце за 25 тисяч. Є житло і в Ялті, квартира площею 156 квадратів за майже 900 тисяч гривень. Дружина теж має кілька квартир і будинків, але воліє вартістю не ділитися, натомість Тетяна має акції в двох компаніях і корпоративні права ще в кількох компаніях чи підприємствах.

Скільки грошей має родина

На банківському рахунку Дубневич зареєстрував 138 тисяч доларів та 90 з половиною тисяч гривень. Готівкою має майже мільйон 300 тисяч доларів і майже 2 з половиною мільйони гривень. У дружини Тетяни готівкою 844 тисячі доларів і різні суми лежать у різних банках, десь 373 долари, а десь понад 770 тисяч гривень.

Крім того, готівкою Тетяна Дубневич має мільйон 775 тисяч гривень. Також брати Дубневичі, корпорація КРТ яких є багаторічним постачальником "Укрзалізниці", мають вісім патентів на моделі та зразки деталей залізничних колій, зокрема на пристрій для зменшення шуму та вібрації на рейковому транспорті, рейкове пружне скріплення для колії на залізобетонній шпалі тощо.

Ці авторські права є спільною власністю Богдана та Ярослава Дубневичів. Є за що Дубневичу й подякувати, адже згідно з декларацією, 31 грудня 2022 року він надав фінансову допомогу Збройним силам України на суму 4 387 000 грн.

Втеча сина

І поки тато донатить на ЗСУ, син утік якнайдалі від війни. 28-річний Павло Дубневич залишив Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян і станом на липень 2023 року жодного разу не приїжджав до України. З журналістами на контакт не йде, зв’язатися з ним намагалися медійники. Натомість батько заявив таке: "Чому я маю володіти цією інформацією? Це дорослий чоловік, який веде своє абсолютно життя. Я був у відпустці з дружиною, з внуками і так далі. Я в Україну повернувся 27-го [лютого 2022 року], скоріше не міг вернутися. Я повернувся сюди, а сина вже не було. З сином не контактую. За нього мені не соромно".

Що відомо про Павла Дубневича

Але згодом Богдан Дубневич зателефонував журналістам ще раз і зазначив, що син з-за кордону допомагає Збройним силам. Згодом у соцмережах цим словам знайшли підтвердження. 2022 року Павло дійсно передавав військовим тепловізор і шини для автомобіля. Також журналісти додали, що за даними YouControl, 28-річний Павло Дубневич є власником загалом шістнадцяти компаній.

Уже перебуваючи за кордоном, у квітні 2023 року Павло Дубневич став засновником ТОВ "Кам’яниця 28" і ТОВ "Ринок 35", де також від червня став директором.

У ще одній компанії від травня 2023 року Павло Дубневич став співвласником - ТОВ "Агроінвест-Львівське", яке він ділить з Юрієм Дубневичем, своїм двоюрідним братом.

А в червні 2023 року Павло Дубневич став одним із бенефіціарів інвестфонду "Монтікор", який раніше належав екснардепу від "Самопомочі" Андрію Журжію.

Тим часом у керівника Центрального спортивного клубу ЗСУ, підпорядкованого Міноборони, під час журналістського розслідування виявили незадеклароване майно. Подробиці теж надавав ТСН.ua.

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