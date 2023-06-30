Квартплата за зруйновані квартири: у Запоріжжі у людей вимагають плату за послуги, яких вони не отримують

За місяць до великої війни у їхньому будинку стався вибух газу, а у травні минулого року у дах ще й влучив уламок російської ракети.

Квартплата за зруйновані квартири - з такою проблемою зіткнулись мешканці одного з будинків Запоріжжя. Їхні оселі понівечило двічі – спочатку вибухом газу, згодом уламком російської ракети. Керуюча компанія склала акт про пошкодження осель, мешканцям влада надала тимчасове житло. Утім, щомісяця їм все одно нараховують квартплату за понівечені помешкання, йдеться в ТСН.

Голі стіни та бетон – власні квартири господарі не впізнають. Наразі тут тривають ремонтні роботи, в помешканнях нема комунікацій, подекуди зруйновано стіни та відсутні вікна, але квартплату комунальники нараховують щомісяця.

За місяць до великої війни у цьому будинку стався вибух газу, тоді пошкодило дванадцять квартир. У травні минулого року у дах ще й влучив уламок російської ракети. Мешканців дванадцяти понівечених квартир звідси відселили. І хоча дах встигли відремонтувати, всередині оселі і досі відновлюють. Пані Людмила весь цей час мешкає у гуртожитку. Розповідає: кілька разів зверталась до керуючої компанії, аби скасували квартплату за потрощену квартиру, та марно. “Телефонують і погрожують судом, “ми подамо до суду за несплату, у вас борги”, на якій підставі борги, я що там проживаю, чи є у нас можливість там проживати”, - каже жінка.

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У понівечених оселях люди не живуть півтора роки. Утім, у керуючій компанії кажуть: перерахунку не буде. Мовляв, свого часу склали акти про пошкодження квартир, віддали мешканцям. Щоб офіційно оселі визнали непридатними для житла і скасували квартплату, люди мали ще й звернутися до міської ради. «Ми писали листа на департамент ЖКХ і на міську раду писали, що ми нараховуємо їм за обслуговування, бо якщо ми не будемо нараховувати, ми не зможемо виконувати роботи на дому», - кажуть в компанії.

Та сама історія донедавна була і з газом. Хоча трубу після вибуху перерізали, плату за транспортування газу вправно нараховували. Нині у «Запоріжгазі» запевняють: перерахунок зроблять.

Щодо квартплати, то юристи власникам квартир радять іти до суду. “Але для цього мають бути певні докази починаючи з акту, що це житло непридатне для життя”, - попереджає юрист.

Який офіційний статус мають пошкоджені квартири, якщо людей звідти давно відселили і чи достатньо факту відселення для скасування квартплати - з цими питаннями ТСН зверталась до міськради, але відповіді поки не отримала.

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