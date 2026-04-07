Квартира до 10 тисяч гривень: що можна орендувати у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах (фото)

Ціни на оренду квартир в Україні в квітні 2026 року суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожче житло традиційно пропонують у столиці та на заході країни. Тоді як найдешевші варіанти залишаються у східних і прифронтових областях — тут легко можна орендувати «однушку» за 5 тисяч гривень на місяць.

Скільки коштує оренда квартир у містах України

Київ та Закарпатська область, за даними сайту з пошуку нерухомості dim.ria, поділяють перше місце за вартістю оренди — у середньому близько 22 тисяч гривень на місяць тут треба віддати за однокімнатну квартиру.

Водночас найдешевше житло традиційно пропонують у прифронтових регіонах. Найнижчі ціни — у Харківській області, де квартиру можна орендувати приблизно за 5,5 тисяч гривень на місяць. Дешево також у Миколаївській та Запорізькій областях, де «однушка» коштує близько 6 тисяч гривень на місяць.

У Сумській та Чернігівській областях оренда обійдеться трохи дорожче — 7 тисяч гривень. Такі ціни зумовлені безпековою ситуацією в цих регіонах та відповідно низьким попитом.

Найдешевші квартири в Україні

Ціни на квартири у Харкові стартують від 2,5 тисяч гривень. За таку ціну можна орендувати маленьку «гостинку» у Салтівському районі. Вигляд квартири відповідає ціні — тут є усе необхідне для життя, але меблі і техніка старі, а ремонт робився давно.

Трохи дорожче, за 2 700 — 3 500 тисяч гривень у Харкові пропонують багато варіантів переважно в Салтівському районі, який регулярно обстрілює російська армія.

За 4 тисячі гривень у Харкові можна орендувати смарт-квартиру з косметичним ремонтом, «свіжою» технікою та меблями. Загалом у бюджеті до 10 тисяч гривень у місті пропонують понад 400 варіантів квартир. Серед них багато з хорошим ремонтом та навіть у центрі міста.

Для порівняння, для Києва такі ціни видаються смішними. Наприклад, до за 6 тисяч гривень у столиці можна орендувати дуже маленьку квартиру на околиці, без ремонту або без меблів та техніки.

У ціновому діапазоні 8-10 тисяч гривень також варіантів дуже мало — переважно на Троєщині або Лісовому масиві або ж ближче до центру, але такі квартири давно потребують ремонту.

Схожа історія й у Дніпрі, який близько до фронту. Половина квартир, які можна орендувати тут до 10 тисяч гривень зі старим ремонтом, без меблів, ремонту чи на околиці. Багато об’яв у Мережі фейкові, де ціна не відповідає дійсності або таких квартир взагалі не існує.

У Запоріжжі ціни на квартири стартують від 5 тисяч гривень, однак знайти житло тут дуже важко, адже попит значно перевищує пропозицію. На сайті з пошуку нерухомості всього 19 пропозицій.

Аналітики кажуть, що в середньому на одне оголошення в місті припадає 18 орендарів. Справа в тому, що до міста переїжджають мешканці небезпечніших громад області, які шукають тимчасове житло, тоді як частина власників не здає квартири через ризики пошкодження майна. У результаті на ринку виник гострий дефіцит пропозиції.

У Миколаєві ситуація краща — тут можна обрати з понад майже 200 варіантів житла, а ціни стартують від 3500 — 4000 грн. Водночас орендувати квартиру із «свіжим» ремонтом можна від 10-12 тисяч гривень.

Яка середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні:

Закарпатська область — 22 000 грн

місто Київ — 22 000 грн

Івано-Франківська область — 17 600 грн

Львівська область — 17 000 грн

Волинська область — 15 400 грн

Черкаська область — 15 000 грн

Вінницька область — 14 500 грн

Дніпропетровська область — 14 000 грн

Київська область — 14 000 грн

Тернопільська область — 12 000 грн

Хмельницька область — 12 000 грн

Рівненська область — 12 000 грн

Чернівецька область — 11 800 грн

Кіровоградська область — 11 000 грн

Полтавська область — 11 000 грн

Житомирська область — 10 500 грн

Одеська область — 10 500 грн

Чернігівська область — 7 000 грн

Сумська область — 7 000 грн

Запорізька область — 6 000 грн

Миколаївська область — 6 000 грн

Харківська область — 5 500 грн

Скільки коштує оренда житла в Києві

У межах столиці ціни суттєво різняться залежно від району. Наприклад, у Печерському районі просять приблизно 22,5 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Водночас у Деснянському районі «однушка» коштуватиме вдвічі дешевше — близько 10 тисяч гривень.

Загалом у Києві оголошень повно — понад 5,5 тисяч пропозицій. Можна орендувати квартиру на будь-який смак та бюджет.

Як змінилися ціни за останній місяць

Найбільші зміни на ринку оренди житла за останній місяць спостерігалися у Чернігівській області — тут ціни зросли аж на 40% у березні. На 29% подорожчала оренда квартир у Кіровоградській області.

Ще на 16% зросли ціни в Чернівецькій області і на 17% у Тернопільській. Таке зростання пов’язане зі збільшенням попиту на нерухомість в регіонах, пояснюють аналітики.

У Сумській області навпаки — ціни впали аж на 13%. Натомість у Миколаєві та Херсоні вартість оренди майже не змінилася — коливання становили лише 1–2%.