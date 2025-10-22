ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
516
2 хв

Квартира згоріла дотла: у Києві росіяни під час обстрілу вбили подружжя — нові подробиці

Жителі Києва розповіли про масований російський обстріл.

Автори публікації
Ірина Кондрачук Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Росіяни масовано обстріляли Київ / © ТСН

У Києві через російський обстріл загинули двоє жителів столиці. Це — подружжя. На момент атаки росіян чоловік і жінка були в себе вдома. Їхня квартир в Дніпровському районі вигоріла вщент.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

«Чоловіку було 69 років, дружині — 67. Їхнє помешкання вигоріло дотла. Відомо, що у подружжя залишились донька та двоє онуків, які дуже любили ночувати у дідуся та бабусі», — каже кореспондентка ТСН.

Сусіди загиблих розповіли, що квартира подружжя повністю вигоріла.

«Ми цілу ніч бігали. Коли був відбій — ми лягли спати. Ми почули другий вибух. Дочка вискочила на кухню — у нас у вікнах повно диму», — каже потерпіла.

Російський дрон влетів у шостий поверх багатоквартирного будинку.

Мати двох дітей, яка мешкає на 5 поверсі розповіла, що рятувальники її сказали сьогодні святкувати другий день народження. Адже та кімната під тією, в яку влучив дрон — це дитяча.

«Ми були вдома з дітьми, діти були в коридорі. Ми почули вибух і дуже багато було іскор, все скло вибилось і ми вибігли вниз», — каже жителька Києва.

Місце трагедії обстежують слідчі. Російський дрон лежить просто у дворі будинку.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!

