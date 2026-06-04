Квартири до 20 тисяч доларів: де в Україні можна придбати “дешеве” житло (фото)

Квартира в Україні

Реклама

Попри зростаючі ціни на житло, в багатьох регіонах України все ще реально купити власну квартиру, маючи скромний бюджет — до 20 тисяч доларів (приблизно 800 тис. гривень). За такі гроші можна знайти не лише скромні «однушки», а подекуди навіть великі квартири на дві чи три кімнати.

Найбільше таких дешевих пропозицій є в областях, які розташовані ближче до лінії фронту, хоча бюджетні варіанти трапляються навіть біля столиці. ТСН.ua розповідає, де і що можна придбати за 20 тис. доларів.

Однокімнатні квартири: де вибір найбільший

Якщо ви шукаєте недорогу однокімнатну квартиру, то за даними аналітики «OLX Нерухомість», найбільше шансів знайти її у трьох регіонах країни:

Реклама

Харківська область

Це абсолютний лідер за кількістю дешевих квартир. Варіантів тут найбільше, і ціни часто стартують від 14–16 тисяч доларів.

Квартира в Україні

Наприклад, за 16,5 тис.доларів можна придбати однокімнатну квартиру в Харкові. У ній є все необхідне для життя, однак ремонт, меблі і техніка дуже старі.

Дніпропетровська область

Купити житло до 20 тисяч доларів можна як у самому Дніпрі (переважно це будуть малосімейки або квартири без ремонту), так і в інших великих містах області — наприклад, у Кривому Розі чи Кам’янському, де ціни ще нижчі.

Так, у Дніпрі за 15 тис. доларів продається смарт-квартира в Індустріальному районі. Вона маленька і потребує ремонту.

Реклама

Квартира в Україні

Київська область

Київська область замикає трійку лідерів. Купити житло за такі гроші в самому Києві практично нереально, але в містах-супутниках та селищах області таких оголошень чимало.

Зазвичай це квартири в будинках старого фонду, невеликі смарт-квартири або житло у новобудовах на етапі зведення.

У Бучі, наприклад, можна придбати невелику однокімнатну квартиру за 20 тис. доларів. Житло розташоване у новобудові. Стан — майже після будівельників. У квартирі вже зроблена електрика, сантехніка, стіни та підлога. Новому власнику треба доробити ремонт, купити меблі та техніку.

Квартира в Україні

Також чимало доступних однокімнатних квартир продають в Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Реклама

Двокімнатні квартири: де шукати житло для родини

Якщо вам потрібно більше простору і ви шукаєте двокімнатну квартиру вартістю до 20 тис. доларів, то географія пошуку трохи звужується.

Тут лідером є Дніпропетровська область — саме в цьому регіоні власники виставили на продаж найбільше таких об’єктів.

Квартира в Україні

Наприклад, у Кривому Розі продається двокімнатна квартира за 11,8 тис. доларів. У ній є все необхідне для життя, однак ремонт робився дуже давно.

Одразу за Дніпропетровщиною у списку областей із великою кількістю дешевих «двушок» йдуть:

Реклама

Запорізька область

Харківська область

Миколаївська область

Сумська область

Ціни на такі квартири сильно залежать від стану будинку. Часто за мінімальну ціну пропонують житло, яке потребує капітального ремонту або квартири на перших чи останніх поверхах.

Квартира в Україні

За 14 тис. доларів, наприклад, можна купити двокімнатну квартиру в Запоріжжі, Комунарський район. За таку ціну житло, звичайно, потребує ремонту. Також доведеться купити нові меблі та всю техніку, що може коштувати дорожче, ніж сама квартира.

Трикімнатні квартири до 20 тис. доларів: рідкість, але знайти можна

Просторі трикімнатні квартири в межах цього бюджету зустрічаються значно рідше. У великих обласних центрах знайти такий варіант — велика удача, але вони є.

Найбільше оголошень про продаж бюджетних трикімнатних квартир, за даними аналітиків, зосереджено в п’яти областях:

Реклама

Дніпропетровській

Харківській

Запорізькій

Сумській

Миколаївській

Найчастіше це житло у невеликих містечках або селищах цих областей.

Якщо ж така квартира продається в самому обласному центрі (наприклад, у Харкові чи Запоріжжі), вона, скоріш за все, буде без ремонту або у віддаленому районі міста.

Квартира в Україні

Наприклад, у Запоріжжі зараз продається трикімнатна квартира за 19 тис. доларів. Вона розташована на восьмому поверсі. У квартирі є меблі і техніка, однак вони старі і житло потребує капітального ремонту.

Чому ціни так сильно відрізняються

Головна причина, чому в одних регіонах квартири коштують копійки, а в інших — дорожчають, це безпека. Низькі ціни у Харківській, Запорізькій чи Миколаївській областях та інших прифронтових регіонах зумовлені тим, що їх постійно перебувають під обстрілами або розташовані близько до лінії вогню. Багато людей виїхали звідти і намагаються продати житло бодай за якісь гроші.

Реклама

Проте це зовсім не означає, що дешеве житло є тільки там. Подібні бюджетні квартири до 20 тисяч доларів можна знайти й у багатьох інших регіонах України. Наприклад, у Полтаві, Чернігові, Сумах чи в менших містечках цих областей теж регулярно з’являються недорогі варіанти. Втім найбільше оголошень пропонують на Дніпропетровщині, Київщині та Харківщині.

Щодо Київської області, то тут ситуація інша. Регіон вважається безпечнішим, крім того це майже столиця, тому ціни тут загалом високі. Квартири до 20 тисяч доларів тут є, але їх набагато менше, ніж на сході чи півдні країни. І за ці гроші ви можете розраховувати лише на маленьку однокімнатну квартиру далеко від Києва.

Новини партнерів