Квартири у Києві за 10 тисяч доларів: де купити та який вигляд вони мають (фото)

Квартира в Києві

У Києві можна придбати квартиру за 10 тисяч доларів (це близько 414 тисяч гривень). Точніше не у самій столиці, а в селі Софіївська Борщагівка — фактично вона прилягає до міста й вважається одним із найбільш приміських населених пунктів, де багато хто живе й щодня їздить у столицю.

Оголошення про продаж житла розміщено на популярному сайті з пошуку нерухомості. До речі, за таку ціну на Київщині можна розглянути ще декілька варіантів житла — майже всі вони в новобудовах.

Так, у Софіївській Борщагівці пропонують квартиру у ЖК «Петрівський квартал». Оголошення розміщене від власника. За його словами, наразі будинок добудовується і скоро буде зданий в експлуатацію.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Ціна — 9,5 тис. доларів за всю квартиру. Будинок повністю збудований, ліфти стоять, під’їзди готові. Йдуть активні роботи по завершенню введення в експлуатацію. У нас виходить вікно у двір. Залишилось доробити облагородження прибудинкової території», — пише продавець.

Стан квартири — після будівельників. А її площа зовсім маленька, звідси і така ціна — загалом 17 квадратних метрів.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За таку ж саму ціну — 9,5 тис. доларів — продається квартира в Бортничах. На відміну від Софіївської Борщагівки, яка лишається селом Київської області, Бортничі адміністративно є повноцінною частиною Києва — це Дарницький район.

Це також новобудова. Фото її ззовні в оголошені немає. Стан цієї квартири — після забудовників, площа — 17,5 квадратних метрів. Рієлтор пише, що заселення будинку планується на наступний рік.

«Адреса: вул. Джерельна 61. Своя закрита територія, 11 нових будинків, дитячий майданчик, паркінг. До зупинки транспорту 5 хв», — йдеться оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У Софіївській Борщагівці продають ще одну квартиру за 10 тис. доларів. Власник також пропонує обмін житла на автомобіль. У оголошенні йдеться, що він має право власності на квартиру від 2020 року. Однак будинок у процесі зведення.

«Квартира під чистове оздоблення. Воду та електрику заведено. Стіни поштукатурені. Розведення електрики зроблено. Продаж без посередників. Власник. Квартира на перспективу. Усі документи в порядку. У ній ніхто не прописувався», — пише автор.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У оголошенні прикріплено фото фасаду будинку та території, зроблене в серпні 2023 року. Ймовірно, з того часу мало що змінилося.

Трохи дорожче, за 11 тис. доларів, продається квартира в Боярці. Це місто у Бучанському районі Київської області, розташоване приблизно за 20 км від столиці.

У оголошенні йдеться, що це квартира з власним двориком. Однак по факту — це половина маленького одноповерховий будинок з невеликою прибудинковою територією. Дуже маленького — загальна площа 15 квадратних метрів.

Зазначається, що в квартирі підключено світло, вода, каналізацію та інтернет. Високі стелі — однак метраж не вказаний. Зупинка та магазини в 300 метрах. Біля будинку є парковка.

«Продам смарт-квартиру 15м2 студіо. У побудованому будинку. Документи права власності на руках. Оформлення у нотаріуса в будь-який зручний для вас час. Свій особистий дворик. Можлива розстрочка перший внесок 3000 $. Ідеально підійде під оренду або для постійного проживання», — пише автор оголошення.

У Бучі, яка розташована за 10-12 кілометрів від межі Києва, продається маленька квартира за 10,9 тис. доларів. Це досить близьке до столиці місто-супутник. Час у дорозі до центру Києва автомобілем займає 20–30 хвилин без заторів.

Загальна площа квартири трохи більша від попередніх варіантів — 20,2 квадратних метри. Клас житла — комфорт. Стан квартири — після будівельників, фасад будинку має лаконічний та стильний вигляд.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Продам квартиру в хорошу місці та гарною ціною. Наповнення стяжка, штукатурка капітальних стін, ввід комунікацій в квартиру. Поруч все необхідне для життя», — йдеться в оголошенні.

Ще один варіант житла за 10,8 тис. доларів пропонують у Білогородці. Це велике село у Бучанському районі Київської області, що розташоване на захід від столиці, приблизно за 10–12 км від Києва. Тут продається половина будинку з власним двориком у ЖК «Белгород». Площа житла — 17 квадратних метрів. Стан — після будівельників.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Документи права власності на руках. Можна прописатися в цій квартирі. Будинок збудований і введений в експлуатацію. Підключено електрику, вода, каналізація, інтернет. Хороший варіант зі своєю міні ділянкою як для житла так і під оренду», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За 12 тис. доларів можна купити квартиру площею 20 квадратних метрів у Бучі. Вона знаходиться на 6 поверсі 7-поверхового будинку. Наповнення від забудовника: вікна, двері, стяжка підлоги, підведені всі комунікації.

«Вся необхідна інфраструктура за три хвилини ходьби від будинку. У пішій доступності Бучанський парк, озеро. Відмінно підійде для студентів молодих пар», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У Борисполі продається смарт-квартира в ЖК «Лондон» за 11,9 тис. доларів. Це місто у Бориспільському районі Київської області, розташоване приблизно за 15 км на південний схід від столиці.

Площа квартири зовсім маленька — 14 квадратних метрів. Вона розташована на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Стан житла — після забудовника.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Ще один варіант у Бучі, але трохи дорожчий — квартира за 13 тис. доларів після забудовника. В оголошенні йдеться, що вона простора. Загальна площа — 25 квадратних метрів.

Наповнення: стяжка, штукатурка, ввід комунікацій, центральне водопостачання. Газове опалення — індивідуальний котел

Будинок зведений з червоної цегли і утеплений мінеральною ватою.

«Поруч неймовірно гарне озеро для прогулянок та відпочинку. Зупинка громадського транспорту, та супермаркети в одній хвилині ходьби. Школи та дитячий садочок — все в пішій доступності», — зазначає рієлтор.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За 11,5 тис. доларів продається смарт-квартира в іншому будинку в Бучі. Це також новобудова. Автор оголошення пише, що будинок введений в експлуатацію. Загальна площа житла — 26 квадратних метрів.

«Квартира знаходиться на третьому поверсі. Оголошення від забудовника

Є вибір між квадратурою. Будинок зданий та введений в експлуатацію, вже можна заходити на ремонт. Поруч з бучанським парком», — йдеться в оголошенні.

