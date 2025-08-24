ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1407
Час на прочитання
5 хв

Квартири у Києві за 10 тисяч доларів: де купити та який вигляд вони мають (фото)

Менше ніж за 500 тисяч гривень у Києві реально купити житло — показуємо десять варіантів.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Квартира в Києві

Квартира в Києві

У Києві можна придбати квартиру за 10 тисяч доларів (це близько 414 тисяч гривень). Точніше не у самій столиці, а в селі Софіївська Борщагівка — фактично вона прилягає до міста й вважається одним із найбільш приміських населених пунктів, де багато хто живе й щодня їздить у столицю.

Оголошення про продаж житла розміщено на популярному сайті з пошуку нерухомості. До речі, за таку ціну на Київщині можна розглянути ще декілька варіантів житла — майже всі вони в новобудовах.

Так, у Софіївській Борщагівці пропонують квартиру у ЖК «Петрівський квартал». Оголошення розміщене від власника. За його словами, наразі будинок добудовується і скоро буде зданий в експлуатацію.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Ціна — 9,5 тис. доларів за всю квартиру. Будинок повністю збудований, ліфти стоять, під’їзди готові. Йдуть активні роботи по завершенню введення в експлуатацію. У нас виходить вікно у двір. Залишилось доробити облагородження прибудинкової території», — пише продавець.

Стан квартири — після будівельників. А її площа зовсім маленька, звідси і така ціна — загалом 17 квадратних метрів.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За таку ж саму ціну — 9,5 тис. доларів — продається квартира в Бортничах. На відміну від Софіївської Борщагівки, яка лишається селом Київської області, Бортничі адміністративно є повноцінною частиною Києва — це Дарницький район.

Це також новобудова. Фото її ззовні в оголошені немає. Стан цієї квартири — після забудовників, площа — 17,5 квадратних метрів. Рієлтор пише, що заселення будинку планується на наступний рік.

«Адреса: вул. Джерельна 61. Своя закрита територія, 11 нових будинків, дитячий майданчик, паркінг. До зупинки транспорту 5 хв», — йдеться оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У Софіївській Борщагівці продають ще одну квартиру за 10 тис. доларів. Власник також пропонує обмін житла на автомобіль. У оголошенні йдеться, що він має право власності на квартиру від 2020 року. Однак будинок у процесі зведення.

«Квартира під чистове оздоблення. Воду та електрику заведено. Стіни поштукатурені. Розведення електрики зроблено. Продаж без посередників. Власник. Квартира на перспективу. Усі документи в порядку. У ній ніхто не прописувався», — пише автор.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У оголошенні прикріплено фото фасаду будинку та території, зроблене в серпні 2023 року. Ймовірно, з того часу мало що змінилося.

Трохи дорожче, за 11 тис. доларів, продається квартира в Боярці. Це місто у Бучанському районі Київської області, розташоване приблизно за 20 км від столиці.

У оголошенні йдеться, що це квартира з власним двориком. Однак по факту — це половина маленького одноповерховий будинок з невеликою прибудинковою територією. Дуже маленького — загальна площа 15 квадратних метрів.

Зазначається, що в квартирі підключено світло, вода, каналізацію та інтернет. Високі стелі — однак метраж не вказаний. Зупинка та магазини в 300 метрах. Біля будинку є парковка.

«Продам смарт-квартиру 15м2 студіо. У побудованому будинку. Документи права власності на руках. Оформлення у нотаріуса в будь-який зручний для вас час. Свій особистий дворик. Можлива розстрочка перший внесок 3000 $. Ідеально підійде під оренду або для постійного проживання», — пише автор оголошення.

У Бучі, яка розташована за 10-12 кілометрів від межі Києва, продається маленька квартира за 10,9 тис. доларів. Це досить близьке до столиці місто-супутник. Час у дорозі до центру Києва автомобілем займає 20–30 хвилин без заторів.

Загальна площа квартири трохи більша від попередніх варіантів — 20,2 квадратних метри. Клас житла — комфорт. Стан квартири — після будівельників, фасад будинку має лаконічний та стильний вигляд.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Продам квартиру в хорошу місці та гарною ціною. Наповнення стяжка, штукатурка капітальних стін, ввід комунікацій в квартиру. Поруч все необхідне для життя», — йдеться в оголошенні.

Ще один варіант житла за 10,8 тис. доларів пропонують у Білогородці. Це велике село у Бучанському районі Київської області, що розташоване на захід від столиці, приблизно за 10–12 км від Києва. Тут продається половина будинку з власним двориком у ЖК «Белгород». Площа житла — 17 квадратних метрів. Стан — після будівельників.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

«Документи права власності на руках. Можна прописатися в цій квартирі. Будинок збудований і введений в експлуатацію. Підключено електрику, вода, каналізація, інтернет. Хороший варіант зі своєю міні ділянкою як для житла так і під оренду», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За 12 тис. доларів можна купити квартиру площею 20 квадратних метрів у Бучі. Вона знаходиться на 6 поверсі 7-поверхового будинку. Наповнення від забудовника: вікна, двері, стяжка підлоги, підведені всі комунікації.

«Вся необхідна інфраструктура за три хвилини ходьби від будинку. У пішій доступності Бучанський парк, озеро. Відмінно підійде для студентів молодих пар», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

У Борисполі продається смарт-квартира в ЖК «Лондон» за 11,9 тис. доларів. Це місто у Бориспільському районі Київської області, розташоване приблизно за 15 км на південний схід від столиці.

Площа квартири зовсім маленька — 14 квадратних метрів. Вона розташована на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Стан житла — після забудовника.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Ще один варіант у Бучі, але трохи дорожчий — квартира за 13 тис. доларів після забудовника. В оголошенні йдеться, що вона простора. Загальна площа — 25 квадратних метрів.

Наповнення: стяжка, штукатурка, ввід комунікацій, центральне водопостачання. Газове опалення — індивідуальний котел

Будинок зведений з червоної цегли і утеплений мінеральною ватою.

«Поруч неймовірно гарне озеро для прогулянок та відпочинку. Зупинка громадського транспорту, та супермаркети в одній хвилині ходьби. Школи та дитячий садочок — все в пішій доступності», — зазначає рієлтор.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

За 11,5 тис. доларів продається смарт-квартира в іншому будинку в Бучі. Це також новобудова. Автор оголошення пише, що будинок введений в експлуатацію. Загальна площа житла — 26 квадратних метрів.

«Квартира знаходиться на третьому поверсі. Оголошення від забудовника

Є вибір між квадратурою. Будинок зданий та введений в експлуатацію, вже можна заходити на ремонт. Поруч з бучанським парком», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Квартира в Києві до 10 тис. доларів

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie