Квартири у вогні та вибухи: очевидці розповіли про ніч жаху в Одесі через російську атаку

Нслідки атаки на Одесу / © ДСНС України

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Росіяни у ніч проти 1 травня знову масовано обстріляли Одесу. У місті відомо про двох загиблих та 15 поранених. Ударні безпілотники залітали просто у квартири містян і там вибухали. Зайнялися пожежі, над містом розносився запах сильного гару.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Після опівночі росіяни почали масовану атаку на Одесу — з моря на місто сунув цілий табун ударних дронів. Вони заходили на великих висотах і одразу пікірували у житлову забудову. Люди ледве встигали ховатися за дві стіни.

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Один із «Шахедів» влетів у багатоквартирний будинок — між 14 та 15 поверхами, зруйнував дах та перекриття з плит, дивом дім встояв. Жителі горішніх поверхів розповідають про нічне жахіття.

«Такого, що дім аж почав здригатися, такого ще не було. Потім побачили у вікно, що там просто таке відчуття, ніби там пів будинку лежить, і почали оглядати квартиру — немає вікон, балконів, вирвані шпінгалети, не закриваються. У мене ще розсада на балконі — все на підлозі валяється, вікно в кімнаті також не закривається повністю», — каже Юлія.

Уламки з горішніх поверхів впали вниз і заблокували єдиний вихід з будинку. Консьєржка каже, людям довелося власноруч вибивати двері, щоб вийти на двір. Сусіди намагалися надати першу допомогу пораненим. Здебільшого ті дістали порізи від скла, що літало від вибухів.

Дата публікації 12:19, 01.05.25 Кількість переглядів 4 Шахеди понівечили Одесу! Містяни не пригадують атаку такої сили!

«Потім як бабахнуло от там і через двері пішов не то дим, чи то пил — неясно. Я спочатку злякалася», — каже консьєржка Людмила Алєксєєнко.

Ще вночі біля розбитої багатоповерхівки рятувальники встановили намети, щоб люди змогли зігрітися та отримати допомогу медиків. Зранку сюди привезли деревʼяні щити та плівку і почали закривати розтрощені вікна. Правоохоронці кажуть, росіяни влаштували терор саме мирного населення — військових об’єктів поруч не було.

«Будь-які військові об’єкти для обстрілу відсутні. Наразі ліквідовуються наслідки цього обстрілу, надається допомога постраждалим та фіксуються спричинені збитки. Пошкоджені багатоповерхівки, так і приватні будинки цивільних осіб та автомобілі», — каже заступник начальника відділу обласної прокуратури Артур Крисань.

Окрім цієї багатоповерхівки, ударний дрон атакував і житлову будівлю у Молдованці. Тут від вибухів та руйнувань загинуло двоє людей. Зайнявся дах, тож людей довелося оперативно евакуювати. Кількох постраждалих забрала швидка. У них травми середньої важкості.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

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