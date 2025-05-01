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Квартири у вогні та вибухи: очевидці розповіли про ніч жаху в Одесі через російську атаку
Росія вкотре здійснила масовану атаку на Одесу. Окупанти «Шахедами» обстріляли житлові будинки, є загиблі.
Росіяни у ніч проти 1 травня знову масовано обстріляли Одесу. У місті відомо про двох загиблих та 15 поранених. Ударні безпілотники залітали просто у квартири містян і там вибухали. Зайнялися пожежі, над містом розносився запах сильного гару.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
Після опівночі росіяни почали масовану атаку на Одесу — з моря на місто сунув цілий табун ударних дронів. Вони заходили на великих висотах і одразу пікірували у житлову забудову. Люди ледве встигали ховатися за дві стіни.
Один із «Шахедів» влетів у багатоквартирний будинок — між 14 та 15 поверхами, зруйнував дах та перекриття з плит, дивом дім встояв. Жителі горішніх поверхів розповідають про нічне жахіття.
«Такого, що дім аж почав здригатися, такого ще не було. Потім побачили у вікно, що там просто таке відчуття, ніби там пів будинку лежить, і почали оглядати квартиру — немає вікон, балконів, вирвані шпінгалети, не закриваються. У мене ще розсада на балконі — все на підлозі валяється, вікно в кімнаті також не закривається повністю», — каже Юлія.
Уламки з горішніх поверхів впали вниз і заблокували єдиний вихід з будинку. Консьєржка каже, людям довелося власноруч вибивати двері, щоб вийти на двір. Сусіди намагалися надати першу допомогу пораненим. Здебільшого ті дістали порізи від скла, що літало від вибухів.
«Потім як бабахнуло от там і через двері пішов не то дим, чи то пил — неясно. Я спочатку злякалася», — каже консьєржка Людмила Алєксєєнко.
Ще вночі біля розбитої багатоповерхівки рятувальники встановили намети, щоб люди змогли зігрітися та отримати допомогу медиків. Зранку сюди привезли деревʼяні щити та плівку і почали закривати розтрощені вікна. Правоохоронці кажуть, росіяни влаштували терор саме мирного населення — військових об’єктів поруч не було.
«Будь-які військові об’єкти для обстрілу відсутні. Наразі ліквідовуються наслідки цього обстрілу, надається допомога постраждалим та фіксуються спричинені збитки. Пошкоджені багатоповерхівки, так і приватні будинки цивільних осіб та автомобілі», — каже заступник начальника відділу обласної прокуратури Артур Крисань.
Окрім цієї багатоповерхівки, ударний дрон атакував і житлову будівлю у Молдованці. Тут від вибухів та руйнувань загинуло двоє людей. Зайнявся дах, тож людей довелося оперативно евакуювати. Кількох постраждалих забрала швидка. У них травми середньої важкості.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАХЕДИ ПОНІВЕЧИЛИ ОДЕСУ! МІСТЯНИ НЕ ПРИГАДУЮТЬ АТАКУ ТАКОЇ СИЛИ!