Квартири від держави: хто може отримати 2 мільйони гривень на житло та що можна купити за такі гроші

В Україні військові та ветерани можуть отримати ваучер від держави для купівлі житла / © Freepik

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В Україні успішно стартувала масштабна державна програма житлових ваучерів для військовослужбовців і ветеранів, у межах якої близько восьми сотень родин уже встигли придбати омріяні квартири чи будинки. Проте для значної частини захисників, особливо тих, хто втратив свої домівки на тимчасово окупованих територіях, реалізація цього права перетворилася на запеклу боротьбу з бюрократичною системою. Через серйозну колізію у вітчизняному законодавстві воїни не можуть скористатися ваучером як першим внеском за іпотекою, а на виправлення помилки у чиновників залишається не більше 60 днів, інакше виділені гроші просто анулюються.

Чи згорять мільйонні суми, якщо ними не скористатися впродовж двох місяців — з’ясовувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Як працює ваучер і хто має право на його отримання

Військовослужбовиця Національної гвардії України (НГУ) пані Оксана вперше самостійно відчиняє двері власного помешкання. 35 квадратних метрів — квартира невеличка, але для однієї людини це саме те, що треба, радо ділиться жінка. Попередні власники залишили їй усе необхідне для життя: холодильник, піч і бойлер. Зайшовши сюди вперше, Оксана одразу твердо сказала собі: «Це моя буде».

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Власного даху над головою захисниця не мала вже дуже давно — її рідне житло залишилося на окупованій Луганщині. У війську Оксана від 21 року, і від самого початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм підрозділом пройшла найгарячіші напрямки сходу країни — ворога зустріла в Рубіжному, потім був Лисичанськ та інші міста, де вирувала війна. Останні 2 роки вона працює діловодом у військовій частині на Київщині, весь цей час орендує чужі стіни та не має жодних власних заощаджень. Державна програма житлових ваучерів стала для неї єдиним реальним шансом отримати власне житло, адже жінка чітко підходила під усі суворі критерії відбору.

Хто має право на житловий ваучер від держави:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з тимчасово окупованих територій, які мають офіційний статус учасника бойових дій (УБД) або інвалідність внаслідок війни.

На окупованій території у військового має бути офіційно зареєстроване пошкоджене чи втрачене житло.

На підконтрольній Україні території у власності заявника не має бути жодних квадратних метрів чи отриманих раніше компенсацій за іншими державними житловими програмами.

За цією програмою військові та ветерани мають законне право на отримання від держави суми у 2 мільйони гривень. Гроші на рахунки почали масово надходити на початку травня, і ринок нерухомості миттєво відреагував на появу покупців. Великого вибору, як згадує Оксана, не було — однокімнатні квартири у приміській Боярці всі, як на підбір, раптово підскочили в ціні саме до району 2 мільйонів гривень, причому продавці вимагали такі гроші навіть за занедбані помешкання з чавунними трубами 70-х років і грибком на стінах.

Крім того, далеко не всі продавці на вторинному ринку погоджуються зв’язуватися з державними виплатами. Пані Оксана вже офіційно уклала угоду купівлі-продажу та вважається законною власницею, проте гроші продавцеві держава все ще переводить — це відображається в її особистому акаунті в застосунку «Дія». Сама військова зізнається: «Ще до кінця не віриться».

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Мільярди розподілені, але черга — величезна

Загалом держава виділила на програму житлових ваучерів для захисників вагому суму — 6,6 мільярда гривень. Усі ці кошти вже в повному обсязі розподілені між 3300 родин військових. Лідери за кількістю реалізованих ваучерів розподілилися за регіонами таким чином.

Статистика реалізації житлових ваучерів за регіонами:

Київська область — 210 ваучерів

Дніпропетровська область — 127 ваучерів

Місто Київ — 74 ваучери

Одеська область — 73 ваучери

Миколаївська область — 59 ваучерів

Як зазначає заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Козловська, в масштабах країни це наразі мізер, адже загальна черга на отримання житлових ваучерів зараз налічує понад 27 тисяч військових і ветеранів.

Законодавчий глухий кут: чому ваучер не приймає «єОселя»

Поки близько 8 сотень сімей уже святкують новосілля, інша частина військових опинилася в ситуації, коли вони фізично не можуть скористатися нарахованими грошима. Держава від початку публічно обіцяла, що житловий ваучер можна буде поєднувати з програмою пільгового кредитування «єОселя», використовуючи його як початковий внесок за іпотекою. Проте на практиці ця опція виявилася повністю заблокованою.

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Військовослужбовець 3-го армійського корпусу Михайло — один із тих, кому держава нарахувала 2 мільйони гривень. Сам він теж із Луганщини, приєднався до лав Сил оборони у 23 роки, а рік тому одружився. Житлове питання для молодої родини стоїть дуже гостро, адже пара планує дітей. Спочатку вони мріяли залишитися у Києві, але столичний ринок нерухомості не дозволяє нічого придбати за 2 мільйони, тому ідеальний варіант шукають у передмісті — в Ірпені чи Бучі.

Проте в агенції нерухомості Михайла швидко спустили з небес на землю. За словами директора центрального офісу агенції Сергія Янковського, купити повноцінну однокімнатну квартиру площею 36 квадратних метрів з готовим ремонтом у передмісті за такі гроші наразі просто неможливо — її ціна стартує від 72 500 доларів. Брокери пропонують новобудови без ремонту, де площа більша (в районі 57 «квадратів»), але ціна такої квартири становить близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень, тобто потрібно суттєво доплачувати.

Єдина хороша ідея для Михайла — внести державний ваучер на 2 мільйони як перший платіж за іпотекою «єОселя», а решту суми (800 тисяч) взяти в пільговий кредит. На початку запуску програми всі державні ресурси в один голос заявляли, що таке поєднання можливе. Проте коли Михайло дійшов до фінального оформлення, виявився парадокс.

Надія Агре, керівниця департаменту розвитку продуктів ПрАТ «Укрфінжитло»: «Є певна колізія. У момент купівлі-продажу на житло необхідно накласти заборону відчуження терміном на 5 років, а коли є заборона — неможливо отримати іпотеку. Є колізія законодавчих актів і законів — закону про нотаріат, закону про іпотеку та закону, який регулює речові права на нерухоме майно. Міністерство економіки займається цим питанням. Коли це може бути вирішено? Я не можу сказати термін, з практики це 2–3 місяці».

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Через місяць гроші згорять

Найстрашніше для військових у цій ситуації те, що у них автоматично ввімкнувся жорсткий внутрішній відлік таймера. За чинними правилами програми, якщо кошти на житловому ваучері не використовуються за призначенням упродовж 60 днів, їхнє бронювання автоматично скасовується, а гроші анулюються.

У Михайла з його 60 днів перші 30 уже повністю минули. За цей місяць він не побачив жодної офіційної фіксації від державних органів, яка б свідчила, що про проблему знають і намагаються її оперативно вирішити. Захисник обурюється: якщо за наступні 30 днів термін не змінять, гроші за ваучерами просто згорять, а велика кількість людей з його рідної Луганщини та інших окупованих регіонів залишиться з чітким відчуттям, що їх просто кинули.

В «Укрфінжитлі» (компанії, яка належить Мінекономіки та є головним оператором «єОселі») після розмови з журналістами пообіцяли відреагувати. Там запевнили, що з огляду на ситуацію готові вийти з офіційною ініціативою щодо збільшення терміну бронювання коштів від 60 до 90 днів, щоб громадяни встигли скористатися грошима, доки чиновники шукатимуть вихід із законодавчого глухого кута.

Якщо ж термін не подовжать і гроші анулюються, сам паперовий ваучер залишатиметься юридично чинним упродовж 5 років. Проте Михайло наголошує: 2 мільйони гривень стрімко знецінюються з кожним днем на тлі інфляції. Ба більше, в разі анулювання фінансування військовий знову опиняється в самому кінці загальної черги з 27 тисяч осіб, а гроші на наступні транші держава лише намагається знайти. Наразі урядовці ведуть переговори як із внутрішніми, так і з зовнішніми резервами, зокрема з Банком розвитку Ради Європи. Йдеться про фінансування першого етапу міжнародної допомоги в розмірі 80 мільйонів євро (це близько 4 мільярдів гривень), які планують отримати до вересня цього року.

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Михайло ж найближчими днями знову повертається на передову на Харківщині — захищати домівки інших українців, досі не маючи власного дому. Єдине, на що залишається сподіватися молодій родині — що термін дії ваучера таки подовжать, а підрозділи Мінекономіки виконають свою обіцянку та ліквідують законодавчу колізію найближчим часом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТРАШЕННА ДТП В КИЄВІ! Реакція Путіна на ЛИСТ! ФАТАЛЬНИЙ удар балістикою | ТСН 20:00 6 червня

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