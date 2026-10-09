Квартири є, а орендувати нікому: як російські атаки знищують ринок нерухомості Києва

Як російські обстріли змінили ринок нерухомості Києва

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Російські атаки реактивними дронами та балістикою суттєво вплинули на ринок оренди нерухомості у Києві. Постійні обстріли змушують людей переглядати умови проживання, через що в столиці фіксують масовий відтік орендарів, зміну міграційних трендів та зниження цін на дорогі квартири.

Перенасичення пропозиції квартир в оренду та падіння попиту

За словами Сергія Курганова, рієлтора-практика, генерального директора рієлторського об’єднання, спад у сегменті оренди житла у Києві спостерігався ще влітку, коли російські війська почали завдавати ударів балістикою по місту. Утворилася тенденція, коли пропозицій багато, а попит залишається низьким — навіть меншим, ніж у попередні роки війни.

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«Якщо порівнювати 2026 рік з попереднім, то попит на оренду квартир став набагато нижчим. Не скажу у відсотках, але у другій половині літа в одному районі Києва однотипних квартир було понад сто і вони пропонувалися одночасно. Підкреслюю, це без дублів, фейків чи повторів — це реальні квартири. У довоєнні чи попередні роки ця цифра сягала у межах 20–30 квартир в одній локації. А цьогоріч у межах: Позняки, Осокорки, Харківський, проспект Бажана пропонувалося одразу понад 100 квартир в сегменті 15–20 тисяч гривень. І ця тенденція не змінюється, радше навпаки», — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов.

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Він додає, що йдеться про квартири у відносно нових житлових комплексах із сучасним ремонтом, де створені ОСББ та є резервні системи електропостачання для подачі води і роботи ліфтів, освітлення в місцях загального користування.

Водночас фактор нового навчального року цьогоріч майже не вплинув на ринок. За словами фахівця, раніше студенти влітку шикувалися в черги, але тепер у серпні-вересні надходило лише по 2–3 заявки на оренду для студентів, що є вкрай низьким показником. Головною причиною експерт називає цілодобові атаки на Київ, які тривають від кінця серпня.

Як обстріли вплинули на ціни та відмови орендарів

Через постійну загрозу з повітря орендарі масово достроково з’їжджають або не подовжують договори. Особливо це помітно у дорожчому сегменті.

«Якщо візьмемо квартири, вартість оренди яких 25–40 тисяч гривень на місяць, то середній термін експозиції такого житла раніше тривав 10–14 днів. А зараз ці квартири стоять в експозиції вже понад місяць, і зацікавленості з боку клієнтів немає, тому наступний крок — це зменшення ціни. Поки що у межах 20%. Умовно кажучи, якщо раніше ми здавали таку квартиру за 25–27 тисяч, то зараз 22–23 тисячі», — пояснює Сергій Курганов.

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Деякі мешканці, які не були прив’язані до конкретної локації чи працювали дистанційно, просто виїхали з Києва. Частину співробітників компанії власним коштом перевели на захід України і забезпечили орендованим житлом. Крім того, через відсутність налагодженого дистанційного навчання та укриттів у деяких навчальних закладах Києва, батьки переводять дітей на онлайн-освіту, зупиняють оренду та виїжджають за межі міста й області.

Орендують квартири на різних берегах або феномен «родини вихідного дня»

Ситуацію значно ускладнили удари реактивними дронами по столичних мостах. Через транспортний колапс та зупинку роботи метрополітену, що розірвало сполучення між берегами Києва, дехто змушений винаймали одразу по дві квартири — на лівому та правому берегах.

«Ми вже закрили декілька таких угод оренди. Родина, яка переїхала до Києва з прифронтового міста, винаймала квартиру на лівому березі столиці. Чоловік працює на лівому березі, дитина навчається теж на лівому, а дружина працює на правому. Через удари по мостах, а відповідно складнощі з трафіком та логістикою, вони ухвалили рішення винаймати дві квартири — одну на лівому березі, а іншу на правому. Іншого виходу у них немає, як стати „родиною вихідного дня“. У жінки стабільна робота на правому березі, яку вона не хоче втрачати, і немає гарантії, що знайде таку ж на лівому, а чоловік може звільнитися і знайти роботу на правому березі, але втратить бронювання. Плюс дитина, яка навчається на лівому. Тож ухвалили таке рішення. І такі випадки вже далеко не поодинокі», — зазначає рієлтор.

Окрім того, за словами експерта, відбувається внутрішня міграція: люди, які раніше жили на лівому березі заради економії чи близького метро, а працювали на правому, тепер переїздять ближче до роботи на правий берег. За ті ж кошти (наприклад, 15-17 тисяч гривень) вони можуть зняти набагато краще житло на правому березі, оскільки попит там суттєво просів.

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«Така міграція всередині міста спостерігається. І, до речі, люди винаймають пристойні квартири комфорт-класу, на які значно просів попит. Тобто людина винаймала однокімнатну квартиру за 15 тисяч гривень на лівому березі, а тепер може за ті ж гроші знайти набагато краще житло на правому березі. Трапляються випадки, коли люди навпаки переїжджають на лівий беріг, бо там робота. Це десь так само, як було торік, коли через відсутність тепла і світла, мешканці елітних ЖК переїздили у дев’ятиповерхівки чи „хрущовки“ у більш-менш нормальному стані, тільки через те, що там був газ, вода та подекуди опалення», — розповідає Сергій Курганов.

Попит на приміську зону та прогнози

Рієлтор вказує на ще одну тенденцію: зараз багато містян шукають житло у приміській зоні Києва.

«Там колапс, бо бажаючих багато, а пропозиції закінчуються — війна триває майже п’ятий рік, тому, ті, хто бажав автономності у холодну пору року вже давно подбав про це. Та й враховуючи частоту атак, Київщина вже не така безпечна, як це було у попередні роки війни. Зараз все більше городян розглядають варіант хати десь на Тернопільщині або Хмельниччині, зробити у ній мінімальний ремонт, щоб там можна було перезимувати, і повернутися до Києва. Щодо Київщини то там спостерігається попит на будинки, тим більше, якщо він має якусь мінімальну автономність, то на нього вишиковується черга з охочих. Відповідно і цини на таку оренду зростають, в середньому на 20%», — зазначає рієлтор.

Якщо обстріли триватимуть, а ситуація з електропостачанням погіршуватиметься, експерт прогнозує подальше вивільнення орендованого житла в столиці.

Дата публікації 12:00, 15.08.26 Кількість переглядів 57 Слухати всім, хто втратив житло! Новий законопроєкт, що змінює все!

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