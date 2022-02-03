Квиток на автобус, а в додаток безкоштовний концерт: на Закарпатті курсує незвичайна маршрутка

Водія місцеві мешканці називають "наш Глазовий".

На Закарпатті водій рейсового автобуса поміж поїздками розважає пасажирів піснями і виставами, а також пригощає цукерками. Протягом дня дає до десяти мініконцертів. Пасажири такими поїздками задоволені й не шкодують ні оплесків, ні грошей.

Детальніше про водія - у сюжеті ТСН.Ранок 3 лютого.

За розкладом у водія концерт. В автобусі вже зачекалися глядачі. Перед поїздкою водій неодмінно пригостить усіх цукеркою. У закарпатському містечку Свалява водій Михайло Стретович - це справжня зірка. Місцеві мешканці називають його "наш Глазовий" - на честь автора гуморесок, якими їх розважає.

"Чим ви більше смієтесь, коли я щось розповідаю, тим більше ви мене заряджаєте, як акумулятор. Ви мені енергії даєте", - каже водій Михайло. Вже понад п’ять років він щодня дає не менше десяти концертів на колесах.

На Закарпатті водій автобуса розважає пасажирів піснями й виставами

Свій автобус називає Ватрою. Між поїздками його прибирає і насипає нових цукерок. "Ну, багато людей не знає, що таке ватра. Я їм кажу. Ватра – це вогонь. Три в одному: вогонь-автобус, вогонь-рейс і вогонь-шофер", - ділиться чоловік.

Головним для себе вважає навіть не створювати настрій, а просто нікому його не псувати. Пан Михайло вже пенсіонер, а тому міг би не працювати. Втім, без роботи себе не уявляє.

Кореспондентка ТСН Світлана Деніщук.