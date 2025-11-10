Квіти біля будинку та загибле подружжя: що відбувається на місці кривавого удару у Дніпрі

Наслідки атаки по Дніпру

Дніпро вшановує пам’ять жертв російської атаки. У ніч проти суботи ворог поцілив безпілотником у дев’ятиповерхівку у спальному районі. Обвалились одразу кілька поверхів. Троє людей загинули, ще 13 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Під’їзд розібрали до першого поверху. Але зі слів місцевих мешканців та поліції вночі тут ще були обвали. Відучора людей потроху почали пускати у квартири у супроводі рятувальників та поліції. Найтяжче дістатись горішніх, більш менш вцілілих, поверхів поруйнованого під’їзду. Туди мешканців, аби забрали хоча б документи та нейнеобхідніші речі, доправляли автопідіймачами.

Одна з потерпілих показала, як рятувальники підіймали її на 7 поверх. Каже, жоден екстремальний атракціон з цим підйомом не зрівняється.

Сьогодні ж від восьмої ранку мешканці знову чекають на приїзд крана-підіймача, аби потрапити до своїх квартир. Люди дуже переймалися, що через поруйновані конструкції у квартирах, коди тепер потрапляє вітер і дощ, попсується майно. І що будинок почнуть розбирати, коли всередині залишаться і документи, і гроші, і одяг.

«Попасти в мою квартиру дуже складно, так як мій поверх 5, якщо бачите, квартири в мене нема. Врятувало те, що я був на момент вибуху в залі, а не в сусідній кімнаті», — каже місцевий.

Російський дрон влучив у цю багатоповерхівку у ніч проти суботи близько першої години. Зразу ж обвалились квартири з шостого по четвертий поверхи. Люди, що спали у своїх оселях, опинились заблокованими. Що відбувалось у перші хвилини після атаки, добре видно на відео поліції. Правоохоронці та мешканці, що прибігли на допомогу, буквально на плечах тримають сходи аби потерпілі могли спуститися донизу.

За даними попередніх обстежень найімовірніше доведеться демонтувати півтора під’їзди. А це 54 квартири, мешканці яких залишаться просто неба. Міська влада обіцяє допомогу з розселенням та грошову компенсацію.

З 13 поранених у лікарнях залишаються троє, усі в середньому стані. Ця трагедія також забрала життя 3 людей. У дворі будинку сьогодні поставили світлину загиблого подружжя, до якого люди несуть квіти.

