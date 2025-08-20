Квіти та лампадки: який вигляд має будинок у Харкові, який масовано атакували "Шахеди"

Наслідки атаки по Харкову / © ТСН

До 24 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Індустріальному району Харкова напередодні. Серед поранених 6 дітей. Рятувальники досі працюють на місці влучання у житловий будинок.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Мешканці зруйнованого будинку в Харкові вперше після ворожої атаки змогли потрапити до своїх квартир і оцінити руйнування. Багато хто залишився без житла — частина осель вигоріла повністю, інші пошкоджені вибуховою хвилею. Люди намагаються врятувати бодай якісь речі.

«В мене в квартирі багато чого треба вивозити, але нема на чому і нема куди. Меблі усі, техніку, дім же буде скоріше за все під знос», — каже мешканка будинку Інна.

Індустріальний район Харкова російські війська атакували безпілотниками у понеділок. Всі 5 ворожих дрони влучили у багатоповерхівку. Виникла масштабна пожежа — знищені цілі поверхи. Через цю атаку поранення отримали 24 людини. Троє з них залишаються в лікарнях — двоє дорослих і підліток. Усі у стабільному стані, середньої тяжкості. Рятувальники розбирають завали будинку другу добу поспіль. Хоча офіційної інформації про зниклих безвісти немає, працюють цілодобово, роблячи перерви лише на час повітряних тривог.

«За попередніми даними під завалами немає людей. Але рятувальники все одно продовжуватимуть роботи», — каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Наразі відомо про сімох загиблих. Серед них, ймовірно, вся родина — батьки, півторарічна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся. Експерти проводять ДНК-експертизу, аби остаточно підтвердити особи загиблих. В пам’ять про тих кого вбили росіяни, люди залишають поруч зі зруйнованим будинком квіти та лампадки.

Нагадаємо, 18 серпня Харків атакували російські безпілотники. Ворожі дрони влучили в Індустріальному районі міста. Кількість загиблих постійно зростає.

