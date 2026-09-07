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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Кияни масово спускаються до метро: місто готується до масованої атаки РФ (фото, відео)

У Києві люди спускаються до метро через загрозу нічного масованого обстрілу.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак Аліна Туришин
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У Києві люди спускаються в метро

У Києві люди спускаються до метро / © ТСН

У Києві мешканці масово прямують до станцій метрополітену ввечері 7 вересня, щоб використати їх як укриття через загрозу масованої нічної атаки РФ.

Про це повідомляє ТСН.

Кияни заздалегідь прямують до безпечних місць, щоб не потрапити під удари та провести ніч в укритті. Це пов’язано з попередженнями про можливий масований обстріл.

Варто зауважити, що Росія почала масовано обстрілювати столицю України. Через це було змінено правила під час повітряних атак. Тривоги розділили на «жовті» та «червоні».

У Києві люди спускаються в метро / © ТСН

У Києві люди спускаються в метро / © ТСН

У Києві люди спускаються в метро / © ТСН

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Нагадаємо, кияни отримуватимуть сповіщення про різні рівні загрози в міському мобільному застосунку «Київ Цифровий».

Також ми писали, що Володимир Путін оголосив триденну паузу в ударах по Києву через візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, але заявив, що згодом обстріли відновлять. Чого очікувати Україні далі та чи можуть атаки РФ посилитися, у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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