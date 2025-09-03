Російський диктатор Путін на китайських зустрічах може попрохати нову армію та артилерію для війни проти України / © ТСН

Реклама

Сьогодні у Китаї, де перебуває з візитом російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин матеріалізується нова вісь сили, яку в українському суспільстві називають віссю зла. Як саме ці зустрічі вплинуть на війну в Україні — про ймовірні сценарії зміни ситуації найближчим майбутнім розповів в коментарі для ТСН.ua політолог Олександр Хара.

Чи змінять підтримку Росії

На це питання пан Хара відповів так: «З Китаєм зрозуміло. Не змінить. Вони чітко казали, що не дозволять того, щоб Росія програла. Лідер Індії Моді казав, що «не час для війни», але купує російську нафту і таким чином фінансує цю війну».

Та додає: «Що може змінитись? Можливо, трохи протрезвіють у Вашингтоні, оскільки їхній «ковбойський наскок» не вдався у питанні швидкого завершення війни. Абсолютно марні ідеї про те, що Росію можна відтягнути від Китаю. Я сподіваюсь на те, що висновок буде наступним: треба допомогти Україні вирішити російську проблему, росіяни будуть займатися внутрішніми справами і тоді не будуть настільки допоміжними для Китаю. Це логічна думка. Але чи дійдуть американці зараз до неї, чи пізніше, чи взагалі дійдуть — це відкрите питання».

Реклама

Чи попрохає Путін пряму військову допомогу у Кореї та Китаю

За словами Хари, Путін на цих зустрічах може попрохати про виділення йому живої сили та артилерії для війни проти України.

«Від Північної Кореї Путін її вже отримав у вигляді тієї живої сили, яка була знищена на війні в Україні», — уточнює політолог.

Та продовжує: «Китайці точно не будуть направляти свої війська, тому як ця країна балансує. З одного боку Китай робить вигляд, що він є неупередженим посередником і не буде псувати цей імідж. На глобальному півдні їм потрібно демонструвати, що вони пропонують більш справедливий світовий порядок, ніж той, що базується на західних деяких цінностях. Найголовніша система стримування, була і залишається, — це можливість американських санкцій по відношенню до китайських компаній, доступ до американського та європейських ринків. Якщо б китайці допомагали росіянам більше, ніж зараз і були б присутні на полю бою, то тоді б реакція західних партнерів вдарила б по економічній ситуації в Китаї. А остання там не найкраща».

На переконливу думку Хари, війна Росії проти України найближчим часом продовжиться.

Реклама

Крім того, у Путіна і цього разу будуть намагання попрохати у Кім Чен Ина новий людський ресурс та артилерійськи системи для війни проти України.

«Це дешевий ресурс, який можна віддавати за їжу та якісь компоненти, озброєння. Для Росії людський ресурс — витратний матеріал, це означає, що Росія може дешевше використовувати людську силу. Північній Кореї потрібно все, що виробляється, а російське населення, яке було в економіці, кидається на війну і ми їх знищуємо», — пояснює логіку допомоги з боку Північної Кореї Олександр Хара.

За його словами, «вісь сили» або, як її називають «вісь зла» певним чином матеріалізується цими днями, але це не схоже на «Стальний пакт», коли об’єднувались фашисти з нацистами.

«У них є різні інтереси, щось співпадає. Поки це неформальний альянс, поки що вони не ділять світ, як у пакті Молотова-Рібентропа, але, звичайно, це ще один крок зближення позицій цих країн. Ключовою задачею цього наближення є витискання США та їхніх союзників з центру системи та намагання замінити іншими принципами», — каже експерт.

Реклама

Крім того, він зауважує, що присутність лідера Індії на одній з таких зустрічей — це достатньо цікавий випадок.

«Присутність індійського лідера — це цікавий випадок. З одного боку, китайці претендують на два регіони Індії, тобто є територіальні суперечки. Пару років тому навіть було зіткнення, але до застосування широкомасштабних засобів не дійшло. Індія стурбована зростаючою роллю Китаю в регіоні. Тому було дивно було бачити там Моді. Можливо, це сигнал Вашингтону про це, що вони (індійці — Ред.) не задоволені тарифним тиском і тиском по відношенню до Росії. Індія — другий за розміром споживач російської нафти. Можливо, Моді поїхав показати, що він балансує, що він незадоволений, що Китай може бути цікавим партнером», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялось про те, що індійський прем’єр звернувся із закликом до Путіна у Китаї. Він закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну, але зауважив, що співпраця Росії та Індії важлива.