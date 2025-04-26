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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською

Військовополонений громадянин Китаю згадав вислів одного з військових діячів, що війни виграють ті армії, у яких кращий тил.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
китайські військовополонені

Військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо / © ТСН

Тилове забезпечення російської армії набагато гірше, ніж в українських Збройних силах, судячи з того, як утримують військовополонених у слідчому ізоляторі.

Про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+» на YouTube-каналі.

«Фактично ми не маємо утисків і обмежень. Їжа смачна, медичне обслуговування доступне. Я для себе зробив висновок що тилове забезпечення українського війська набагато краще, ніж у росіян», — сказав китайський полонений Чжан Ренбо.

При цьому він згадав вислів одного з військових діячів, що війни виграють ті армії, у яких кращий тил.

«Тому я вірю в перемогу українського війська, тому що тил працює набагато краще», — наголосив китайський громадянин.

Чжан Ренбо зізнався, що погодився підписати контракт із російською армією, сподіваючись заробити грошей.

«Зарплата яку мені запропонували була вдвічі більша, ніж та яку я отримую в Китаї», — сказав він.

За його словами, перший платіж становив 2 мільйони рублів (приблизно 24 тисячі доларів), потім обіцяли платити щомісяця до 250 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі доларів).

Однак, як стверджують китайські військовополонені, за свою службу в російській армії вони так нічого й не отримали — їхні рахунки заблоковані.

«Гроші заблоковані, рахунок заблокований, тому ними не можна скористатися. Ми не знаємо, чи це зробила Росія, але від початку, коли ми сюди прибули, ми проїдаємо власні гроші», — стверджує інший військовополонений Гуан Цзюнь.

Нагадаємо, нещодавно Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні Ма Шенкунь запросили до МЗС України через участь китайських громадян у війні проти України.

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