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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Київ атакували реактивні "Шахеди": міністр Клименко розкрив деталі

Є попередня інформація, що були реактивні «Шахеди», які вже не перший раз застосовуються по об’єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У ніч проти 31 липня Київ атакували реактивні "Шахеди"

У ніч проти 31 липня Київ атакували реактивні «Шахеди» / © ДСНС

У ніч проти 31 липня під час масованої атаки Київ атакували реактивні «Шахеди».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі ТСН.

«БПЛА заходила з різних сторін міста Києва і після того, як начебто все заспокоїло, за годину пішла ракетна атака… Є попередня інформація, що були реактивні „Шахеди“, які вже не перший раз застосовуються по об’єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було, саме реактивних „Шахедів“, зараз рахують фахівці», — розповів Клименко.

Раніше ми писали про те, що Росія запускає по Україні нові реактивні «Шахеди». Ці ударні безпілотники — вони можуть розвивати швидкість до 400 км/год. Російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни, таким чином модернізувавши їх.

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