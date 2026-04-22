Київ атакує хвороба Лайма: які симптоми і як не допустити менінгіт

У Києві стрімко зростає кількість випадків хвороби Лайма: понад половину заражень зафіксовано в міських парках.

У Києві фіксують ріст хвороби Лайма через кліщі

У Києві на 12% зросла кількість кліщів зі збудником хвороби Лайма

У Києві зростає кількість випадків хвороби Лайма, медики попереджають про загрозу. Тільки цього року вже зафіксовано 12 випадків захворювання, а половина заражень сталася саме на території зелених зон столиці від кліщів.

За словами головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, практично у всіх парках Києва були виявлені кліщі, що підтверджують заходи з постійного моніторингу.

До речі, кліщів виявляють «методом прапора», коли світлою тканиною проводять по траві на певній площі парку, пляжу чи у зеленій зоні. І цей метод засвідчує — кліщів у київських парках дуже багато, що підтверджують і столичні власники собак, які після кожної прогулянки виявляють їх на власному одязі та тваринах.

Хвороба Лайма: динаміка поширення збудника

«Кількість кліщів зросла, а найгірше, що зросла кількість саме кліщів зі збудником хвороби Лайма, що підтверджують проведені лабораторні дослідження. Їх кількість у порівнянні з минулим роком зросла на 12%. І це небезпечно. До речі, не всі кліщі можуть викликати хворобу Лайма. А лише ті, що містять у собі збудник», — розповідає ТСН.ua Сергій Чумак.

За словами головного санлікаря, торік у Києві було зареєстровано 649 випадків хвороби Лайма. З цієї кількості випадків 350 — коли люди заразилися від кліщів на території Києва: у парках, на пляжах та в різноманітних зелених зонах.

«За січень та березень 2026 року маємо 12 випадків хвороби Лайма — половина з них від кліщів з парків Києва. За такий же період у 2025 їх було виявлено 14. Тобто тенденція до зараження залишається майже такою ж, як минулого року», — підкреслює Сергій Чумак.

Симптоми хвороби Лайма: як не допустити менінгіт

За словами головного санлікаря Києва, на початковій стадії з’являються такі ознаки:

  • у місці укусу кліщем виникає почервоніння;

  • лихоманка, підвищення температури до 38 градусів;

  • озноб та жар, втома, слабкість;

  • біль у м’язах та суглобах, головний біль;

  • збільшення лімфатичних вузлів.

«Якщо вчасно не звернутися за допомогою, то у подальшому можуть виникати порушення неврологічного характеру: параліч, менінгіт, енцефаліт. Подальша симптоматика залежить від того, який саме уражено нерв», — пояснює Сергій Чумак.

Світлий одяг та постійний огляд: як вберегтися від кліщів

Фахівець додає, що ситуація з кліщами у Києві не є загрозливою, але це серйозна проблема, з якою потрібно своєчасно боротися. У квітні — травні чисельність кліщів у столиці суттєво зросте. Тож мешканцям рекомендують:

  1. використовувати репеленти під час прогулянок у парках і лісосмугах;

  2. вибирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща, та закривати відкриті ділянки тіла;

  3. оглядати себе та домашніх тварин кожні дві години під час прогулянки й обов’язково після повернення додому;

  4. у разі укусу — негайно звернутися до травмпункту та проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом.

«Зараз ми звертаємося з листами до балансоутримувачів усіх міських парків, скверів, пляжів з закликом проводити своєчасну обробку території для знищення кліщів», — пояснює головний санлікар Києва.

Небезпечні кліщі: коли їх знищать і чому три дні варто не ходити до парку

До речі, столичні парки вже почали обробляти засобами проти кліщів і обробка триватиме у квітні і травні.

Як запевняють у КМДА, засоби, якими знищують кліщів безпечні для людей та тварин, за умови дотримання певних правил:

Після обробки фахівці рекомендують:

  • утриматися від відвідування оброблених територій до 3 діб;

  • не вигулювати домашніх тварин у цих зонах;

  • після перебування ретельно мити руки, а тваринам — лапи.

