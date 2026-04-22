Київ атакує небезпечна хвороба: які симптоми та як вберегтися

У Києві виявили хворобу Лайма

Реклама

Лише за перші три місяці цього року в столиці підтверджено 12 випадків хвороби Лайма. Підступність інфекції в тому, що характерне червоне коло (еритема) з’являється не завжди, а бактерії борелії можуть руйнувати організм роками.

Кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася, як не стати жертвою кровопивць.

Полювання в ботсаду: інфікований кожен другий

Науковці інституту зоології ім. Шмальгаузена проводять дослідження в київських парках за допомогою звичайного білого полотна. Результати невтішні: лише за пів години «на прапор» чіпляються десятки кліщів.

Реклама

Ольга Жовнерчук, кандидатка біологічних наук: «За останні 10 років дослідження показують, що в окремих місцях Києва інфікованість кліщів бореліями сягає 50%. Тобто кожен другий кліщ потенційно може заразити вас хворобою Лайма».

Кліщі існують на планеті понад 300 мільйонів років — їх знаходили навіть у бурштині на пір’ї динозаврів. Сьогодні їх понад 50 тисяч видів, але найнебезпечнішими для людей залишаються іксодові кліщі.

Історія Анни Махно: як вона дізналась про хворобу

Кореспондентка ТСН із Рівного Анна Махно дізналася про свій діагноз випадково. Минулого червня вона зняла кліща після прогулянки лісом. Жодних симптомів не було, тож лікарі терапію не призначали. За кілька місяців, знімаючи сюжет про бореліоз, Анна вирішила здати кров «для кадру».

Анна Махно, кореспондентка ТСН: «Я була приголомшена, коли мені зателефонували і сказали: у вас хвороба Лайма. Навіть після курсу антибіотиків симптоми не зникали — постійна втома, забудькуватість, неможливість зосередитись. Це виснажує неймовірно».

Реклама

Лікар-інфекціоніст Віталій Янченко пояснює: борелії — це не вірус, вони розмножуються повільно і часто «ховаються» в тканинах. Сам лікар дізнався про власне інфікування лише через 10 років після укусу, коли почалися різкі болі в суглобах.

Як захистити себе та улюбленців?

Кліщі смертельно небезпечні і для тварин. Ветеринари радять негайно звертатися до клініки, якщо улюбленець став млявим, відмовляється від їжі або колір сечі став темним (це ознака руйнування еритроцитів).

Для людей: використовувати репеленти, обирати світлий одяг, що закриває все тіло, та ретельно оглядати себе після прогулянок.

Для тварин: комбінувати захист — пігулки та спеціальні нашийники.

Вакцинація: від кліщового енцефаліту щеплення існує (платне). Вакцину від хвороби Лайма зараз тестують фармкомпанії — вона вводиться 4-кратно і дає 70% ефективності.

Хвороба Лайма вимагає тривалого контролю. Навіть після лікування пацієнти мають здавати аналізи кожні пів року, щоб переконатися, що недуга не повернулася.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖУРНАЛІСТКА ТСН ЗАРАЖЕНА ХВОРОБОЮ ЛАЙМА! Які результати ПІВРІЧНОГО ЛІКУВАННЯ?