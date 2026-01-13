"Вдома лише 16 градусів": як виживає Київ у режимі екстрених відключень

Блекаут у Києві

Росія не припиняє спроб влаштувати українським містам цілковитий блекаут. Дрони цілодобово атакують енергооб'єкти, і наразі найскладніша ситуація — у прифронтових регіонах та на Київщині. У столиці понад 700 будинків уже чотири доби залишаються без опалення, а місто перейшло на екстрені вимкнення світла.

Про ситуацію в регіоні та поради, як зберегти тепло — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

«Інфраструктура не витримує»: Київ у режимі екстрених відключень

На Київщині найважча ситуація зараз на Лівобережжі столиці, а також у Бориспільському та Броварському районах. Очільник сервісу "Yasno" констатував невтішний факт: інфраструктура не витримує навантаження. Графіки наразі не діють — введені екстрені відключення.

Столичні будинки буквально вкриваються льодом: після трьох діб без опалення на вікнах з’являється іній, а квартири промерзають. Найважче доводиться мешканцям верхніх поверхів багатоквартирних будинків.

Катерина Поп, речниця КМВА: «Всього у Києві працює 1269 пунктів незламності. Рятувальники заживлюють окремі будинки генераторами там, де інакших технічних рішень наразі немає».

Життя у «Пунктах незламності»

Кияни масово йдуть до шкіл та наметів обігріву. Для багатьох це єдина можливість зарядити гаджети та зв’язатися з рідними.

Пані Леся, киянка: «Що робить? Ні світла, ні води, ні опалення. Нічого немає. Я трохи зарядила свій телефон в аптеці, а тепер заряджаю повербанк. Мобільний інтернет поганий, а Wi-Fi не працює належним чином. Вдома лише 16 градусів».

Поки одні чекають у черзі до розеток, інші намагаються зберігати оптимізм навіть у найтемніші часи.

Єлизавета Лазаренко, киянка: «У мене вдома вже близько 55 годин немає світла. Тож, щоб не плакати, я сміюся. Ми зараз граємо в карти. Слава Богу, що ввімкнули опалення. Я працюю через телефон, тому світло для мене життєво важливе. Сидимо тут, щоб була робота і я мала за що жити».

Подвійний удар: терор та негода

Енергетики працюють цілодобово, але ворог не дає передишки. Щойно вдалося повернути світло 400 тисячам родин, як зранку росіяни завдали повторних ударів. Окрім ракет, по системі б’є негода: обледенілі дерева повалили понад 300 електроопор в області.

Олег Калюш, операційний директор ДТЕК «Київські регіональні електромережі»: «Ми втратили багато об'єктів і по генерації, і по передачі розподілу. Зараз схеми настільки складні і важкі, що будь-яке аварійне відключення може призвести до скачків напруги в мережі».

Ситуація на контролі у Президента. Володимир Зеленський наголосив, що головне завдання — відновити енергозабезпечення кожного будинку. До робіт залучено майже 200 ремонтних бригад та сили ДСНС.

Поради від надзвичайників: як вижити у промерзлій квартирі

Рятувальники радять киянам не нехтувати правилами «зимового виживання»:

Одяг: використовуйте принцип багатошаровості, подбайте про теплі ковдри.

Теплоізоляція: заклеюйте щілини у вікнах та розміщуйте фольговану теплоізоляцію за батареями.

Харчування: тримайте запас продуктів, які не потребують приготування (консерви, снеки, термоси з гарячою водою).

Тварини: облаштуйте тепле місце для домашніх улюбленців, вони теж потерпають від холоду.

Попри всі намагання ворога залякати українців холодом, люди налаштовані рішуче. «Росія не хоче мирних переговорів. Що далі? Я не знаю. Але я хочу жити в Україні», — підсумовує киянка пані Леся.

За попередніми прогнозами Уряду, ситуація зі світлом у столичному регіоні може стабілізуватися вже у четвер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У КИЄВІ - ХОЛОДНО та ТЕМНО! НАСЛІДКИ ДЕДАЛІ СТРАШНІШІ! ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО??